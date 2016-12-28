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Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 декабря 2016 года № 1088 утверждены важнейшие целевые показатели исполнения государственных программ на 2017 год.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Совмин назвал показатели, которых ждет от исполнителей госпрограмм в 2017 году Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 декабря 2016 года № 1088 утверждены важнейшие целевые показатели исполнения государственных программ на 2017...

являются ключевыми показателями эффективности работы руководителей республиканских органов государственного управления и иных государственных организаций, подчиненных правительству Республики Беларусь, облисполкомов и Минского горисполкома, говорится в сообщении пресс-службы правительства.Документом предусмотрен ежеквартальный мониторинг и информирование Совета Министров о выполнении важнейших целевых показателей заказчиков государственных программ на 2017 год