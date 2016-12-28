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Совмин назвал показатели, которых ждет от исполнителей госпрограмм в 2017 году
29.12.2016 12:39 — Разное | Ежедневник
фото: like-tv.tv
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 декабря 2016 года № 1088 утверждены важнейшие целевые показатели исполнения государственных программ на 2017 год.
Документом предусмотрен ежеквартальный мониторинг и информирование Совета Министров о выполнении важнейших целевых показателей заказчиков государственных программ на 2017 год
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Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 декабря 2016 года № 1088 утверждены важнейшие целевые показатели исполнения государственных программ на 2017...
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