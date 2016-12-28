Последний месяц выдался очень насыщенным для минского «Динамо»: расставание с тремя опытными игроками, подписание двух новичков, первое за семь лет участие в Кубке Шпенглера. Именно из Давоса прислал ответы на вопросы SPORT.TUT.BY заместитель гендиректора клуба Павел Бурба.



Фото: Дарья Бурякина

«Палушая мы подписали за три минуты до закрытия трансферного окна»

— Команда стартовала на Кубке Шпенглера. Какие впечатления оставляет этот турнир?

— Это большой хоккейный праздник — европейского, если не мирового уровня, проводящийся в 90-й раз. Феноменальная атмосфера внутри и вокруг легендарной арены, десятки стран смотрят по телевидению — по обе стороны Атлантики. К нашей команде относятся с большим вниманием, которое только увеличилось после игр с командой Канады и с хозяевами турнира.

Радует, что наши ребята ответственно относятся к этому турниру. Ведь наше успешное участие в этом турнире — отличная реклама стране, городу и клубу — во многом, ради этого и затевалось наше участие в турнире.

К слову, участие «Динамо-Минск» в турнире абсолютно бесплатное: все за счет организаторов. Мы даже имеем шанс немного заработать, в случае удачного выступления.

— В матче с «Давосом» сыграл Аарон Палушай, а Фредрик Петтерсон пока только ждет своего дебюта…

— Фредрик присоединился к нашей команде во вторник вечером. Задержка в прибытии связана с тем, что он ожидал получения своей хоккейной амуниции, которая застряла где-то между Россией и Швецией. В среду он вышел на раскатку с командой, но из-за отсутствия полноценной тренировочной практики в предыдущие несколько недель дебютировать в составе нашей команды пока не смог.

Аарон дебютировал «с корабля на бал». Он был подписан за три минуты до закрытия трансферного окна в воскресенье, в рождественские праздники, когда многие уезжают к родным и близким, или на курорты. Преодолел огромное расстояние из Канкуна в Давос, транзитом через Кливленд, в максимально короткие сроки и дебютировал в составе команды менее чем через 12 часов после прибытия в ее расположение. Ему было несомненно тяжело, но сам факт того, что он не побоялся сыграть в столь важном мачте в сложившихся для него условиях, говорит о многом.

— Статистика Палушая в последние сезоны не впечатляет. Чем клуб заинтересовал этот нападающий?

— Аарон — мощный праворукий нападающий с опытом выступлений в КХЛ. Крэйг и Рон работали с игроком ранее и заверили руководство клуба, что знают, как использовать его в своих тактических схемах, которые, как мы все уже убедились, работают. Совокупность этих факторов привела к выбору игрока.

Могу еще раз подтвердить — ни один новый игрок не появился в составе команды в этом сезоне без подтверждения и детального объяснения необходимости его привлечения со стороны тренерского штаба.

— Фредрик Петтерссон успешно выступает в Европе, но испытывают проблемы в КХЛ. Нет ли опасений, что игроку просто не подходит лига и он не сможет раскрыться, как это было в Донецке и Нижнем Новгороде?

— Таких опасений нет. Наш тренерский штаб уже доказал, что знает, как эффективно использовать игроков, которых он выбирает. Думаю, также будет и в случае с Петтерссоном. Как я уже говорил ранее, мы хотели подписать этого игрока еще летом. Думаю, он скоро докажет, что интерес к нему был обоснован. Фредрик — игрок высокого класса, это очень серьезное приобретение для нашего клуба.



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— Клубу пришлось заплатить компенсацию «Автомобилисту» за права на Палушая. О какой сумме идет речь?

— Что касается сумм, за которые приобретены права на Стася и Палушая — они невелики. Конкретизировать не стану, это коммерческая тайна. Могу лишь сказать, что это небольшие по меркам КХЛ суммы.

— В предыдущие сезоны клуб часто получал компенсацию от других команд за игроков, права на которых были у "Динамо" (Стась, Нильссон, Горбунов, Шинкевич). Сейчас же, наоборот, ничего не получает, но время от времени выплачивает деньги другим клубам. Почему так происходит?

— С тех пор, как происходили указанные вами трансферы, на которых клуб зарабатывал, ситуация существенно изменилась. Во-первых, все наши игроки стали легионерами в российских клубах КХЛ — это существенно ограничило спрос на них. Во-вторых, экономические реалии в большинстве хоккейных клубов постсоветского пространства сейчас таковы, что какие-либо существенные трансферы за деньги сейчас происходят редко, в основном происходят обмены или обмены с доплатой. Предложений по обмену или продаже в отношении игроков, находящихся или находившихся на контракте в нашем клубе, к нам не поступало. Более того, некоторых игроков даже не захотели забрать с драфта отказов. Надеюсь, это отвечает на ваш вопрос.

— Переход Граборенко казался очевидным вариантом с тех пор, как он вернулся в Беларусь. Клуб сначала его не рассматривал или просто переговоры затянулись? Клуб вел дела с его агентом Марком Лапушем?

— Роман также был в списке интересов тренерского штаба еще минувшим летом. Однако получилось подписать его только недавно, чему мы очень рады. Не буду раскрывать подробности переговоров — это относится и к случаю с Романом, и к любым другим переговорам, которые ведет клуб. Это делается из уважения ко всем, с кем мы ведем переговоры.

«В следующем сезоне наша зарплатная ведомость сократится»

— Среди причин расставания с Бэйленом, Крайчеком и Лингле называлась необходимость сбалансировать платежную ведомость клуба. «Динамо» испытывает финансовые трудности? Насколько они серьезны?

— Похоже, Вы, как и большинство поклонников вышеупомянутых игроков, не совсем внимательно читали мое заявление по поводу расторжения их контрактов. Я тогда сказал, что мы хотим сбалансировать платежную ведомость текущего и, подчеркиваю, следующего сезонов. По поводу текущего сезона — тренерский штаб нуждался в новых, определенных им игроках, и для того, чтобы высвободить средства на зарплаты этих игроков, пришлось расстаться с другими игроками, как бы неприятно это не было. При этом, при выборе игроков, с которыми мы были вынуждены расстаться, учитывалось множество факторов, в том числе и их заработная плата в следующем сезоне. Мы знаем, что наша зарплатная ведомость сократится в следующем сезоне и готовимся к этому соответствующим образом.

На сегодняшний день клуб не испытывает существенных финансовых затруднений, хотя и не имеет лишних денег. Как будет дальше — посмотрим, мы не живем в экономическом вакууме.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Ник Бэйлен был серьезным активом клуба: результативный защитник, в хорошем возрасте, успешно выступающий в КХЛ. Сам Ник говорил, что им интересовались клубы лиги. Почему «Динамо» просто расторгло с ним контракт, а не обменяло в другую команду за компенсацию или не выставило на драфт отказов?

— Оценить, насколько тот или иной актив компании является «серьезным», можно только получив на него предложение о продаже от нескольких платежеспособных покупателей или, собственно, продав его. Ни того, ни другого, несмотря на наши усилия и усилия агента игрока, в отношении Ника не было. Возможно, это было связано с его легионерским статусом для большинства платежеспособных команд КХЛ, способных потянуть его контракт, возможно — с отсутствием мест в составе тех же клубов для игроков его амплуа.

Драфт отказов, как показала ситуация Шарлем и Лукашем — не панацея, в последнее время через него из клуба в клуб КХЛ не перешел ни один легионер. Поэтому мы не стали применять эту процедуру в отношении Ника.

В целом, мы старались действовать в отношении Бэйлена максимально корректно, понимая, что он среди прочего — игрок национальной сборной нашей страны.

— В клубе остались игроки, имеющие более солидные контракты, чем Бэйлен, Лингле и Крайчек. Почему выбор пал именно на эту тройку?

— Я не думаю, что вопрос поставлен корректно. Мы не анонсируем размеры зарплат в клубе, и не можем подтвердить информацию о контрактах, заявленную в вопросе.

При принятии решений по каждому из игроков, мы рассматривали совокупность факторов: общий размер платежной ведомости клуба, доходы клуба в текущем и следующем сезонах, размер контрактов обсуждаемых игроков в текущем и следующем сезонах, удовлетворенность тренерского штаба действиями этих игроков в текущем сезоне, результативность действий этих игроков в текущем сезоне, пожелания тренерского штаба по приобретению новых игроков для усиления игры команды, наличие и стоимость таких игроков на рынке.

— Вудкрофт на пресс-конференциях неоднократно уклонялся от вопросов, связанных с расторжением контрактов с этими игроками, говоря, что это решение руководства. И все-таки: от кого изначально исходила инициатива и какова была роль Крэйга?



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Думаю, в случаях с ответами Крэйга на вопросы по расставанию с игроками имели место «трудности перевода», когда дословный перевод не передает смысла ответа. Постараюсь прояснить ситуацию, используя русский язык в качестве одного из родных. Я ежедневно общаюсь с Крэйгом и всем тренерским штабом, обсуждая все аспекты деятельности команды. В ходе этого общения и были выработаны предложения о расставании с вышеуказанными игроками. Можно сказать, что эти предложения — наша общая инициатива. Окончательное решение по каждому игроку принималось мной и утверждалось руководством клуба исключительно по согласованию с Крэйгом и тренерским штабом. При принятии каждого решения принимались во внимание факторы, указанные выше.

— Крайчек и Лингле провели в «Динамо» много сезонов, а Бэйлен стал настоящим кумиром для динамовских болельщиков. Не кажется ли вам, что, учитывая их статус, клубу следовало дать им возможность попрощаться с болельщиками, а не ограничиться коротким пресс-релизом на сайте?

— Игроки во всех видах спорта регулярно меняют места работы — это естественный процесс. Я никогда не слышал, чтобы клуб устраивал публичные проводы игроку, с которым расстался, за исключением случаев окончания карьеры. Никто из обозначенных вами игроков не закончил с хоккеем и все они уже нашли новые места работы, правда за пределами КХЛ. Мы никак не ограничивали общение наших, теперь уже бывших, игроков с болельщиками. Любой сильно желающий болельщик мог при желании найти способ, время и место и встретиться с игроками, которые оставались в Минске несколько дней после расставания с нашим клубом.

— Игрокам были выплачены денежные компенсации?

— Вся процедура была проведена в строгом соответствии с регламентом КХЛ и условиями контрактов игроков. Но даже с учетом этого мы вышли на запланированную экономию.

«Постоянно ведем диалог с лигой по поводу судейства»

— Следующую серию «Динамо» начнет без Мэтта Эллисона и Кирилла Готовца. Как вы оцените эти решения КХЛ?

— Мы направили в СДК КХЛ письмо с нашим видением ситуации. Надеюсь, оно будет рассмотрено положительно для нашего клуба. До получения публичного ответа от СДК я не готов давать какие-либо комментарии.

— Крэйг Вудкрофт часто высказывает недовольство работой судей. Есть ли диалог с лигой относительно судейства в матчах «Динамо»?

— Диалог с лигой по поводу судейства ведется постоянно. После каждой игры мы направляем на рассмотрение руководства судейского комитета до пяти моментов, по которым у нас возникли вопросы или сомнения. Получаем оперативные ответы и комментарии. Кроме этого, при необходимости, связываемся дополнительно с судейским комитетом.

По поводу судейства хочу сказать следующее — оно, конечно, несовершенно, но этому есть причина: сейчас происходит существенное обновление судейского корпуса КХЛ, которое нужно было делать раньше, постепенно и последовательно. Думаю, в следующем сезону ситуация нормализуется.

В заключение, пользуясь случаем хочу поздравить всех наших болельщиков с Рождеством и Новым годом и пожелать всем крепкого здоровья и удачи. Ждем вас на «Минск-Арене» на матчах новогодней серии в начале января. Болейте за «Динамо»!