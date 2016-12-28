Чуть выпал снег, а значит, самое время приобщаться к зимним радостям. Нет, лизать качели не входит в этот список. А вот катание на коньках — пожалуйста. AFISHA.TUT.BY провела рейд по крытым каткам Минска и окрестностей и выяснила, кому какой каток лучше выбрать, когда именно можно покататься и сколько это будет стоить.
Описание: Здесь помимо простых массовых катаний проходят еще «хоккейные» и семейные. И если первые стоят дороже обычных, то на сеансы семейного массового катания семьи с детьми, наоборот, получают скидку. Еще одно их достоинство — отсутствие лихачей на льду в это время — все-таки все люди семейные, степенные.
Нюансы: На хоккейные массовые катания нужно записываться заранее. Семейное проходит обычно 2 раза в неделю по выходным.
Проход на зрительскую трибуну здесь платный — 50 копеек.
Неудобно расположена касса — с другой стороны здания, так что лучше приехать заранее. И не забудьте уточнить расписание.
Описание: Любите быструю езду и считаете коньки экстремальным видом спорта? Вам точно сюда, и конькобежные коньки вам в руки, вернее на ноги. Именно в них пускают на соревновательные дорожки конькобежного овала. А его протяженность — 400 метров: есть где разогнаться. К услугам любителей более спокойного катания — лед разминочной дорожки и хоккейной коробки.
Нюансы: Сеансы проводятся не на большой арене, а на ледовой площадке СC «Конькобежный стадион» — это отдельное здание. В первую очередь это спортивное сооружение, так что сеансы массового катания проходят уже после того, как все спортсмены закончили свои тренировки — то есть поздно вечером. Кроме того, в расписании в течение недели возможны изменения, так что наличие и время начала сеанса нужно обязательно уточнять день в день.
Для учащихся и преподавателей предусмотрены дневные льготные сеансы в понедельник, вторник, среду, пятницу в 13.00 и 14.00. Стоимость льготного сеанса: для взрослых — 2,5 рубля, для детей — 1 рубль.
Сколько: для взрослых — 4 руб., для детей (до 16 лет) — 2,7 руб.
Школьникам во время каникул скидка — 50%.
Абонемент на 10 посещений: взрослый — 3,7 руб., детский — 2,5 руб.
Прокат коньков: 3 руб.
Вместимость площадки: до 180 человек.
Время работы: ежедневно, возможны изменения в расписании.
Расписание сеансов массового катания предварительно уточняйте по телефону.
Телефон: +375−29−189−87−55
www. chizhovka-arena.org
Описание: Объективно эта арена находится слишком далеко от проторенных путей. Но зато жителям близлежащих спальных районов уже второй год нет необходимости ехать на другой конец города, чтобы покататься.
Нюансы: Как во всяком спортивном сооружении, возможны изменения в расписании.
Как показывает практика, основная масса посетителей приходит на дневные сеансы в выходные. Именно в это время есть реальный шанс не попасть в число счастливчиков.
Из кафетерия на втором этаже открывается вид на каток.
Касса расположена отдельно от катка. Касса — 56-й вход, каток — 50-й.
Для любителей природы и свежего воздуха
Крытые катки есть в Раубичах и Силичах. Понятно, что добираться до них лучше на своей машине, и история эта растянется минимум на полдня. Но с другой стороны, такие поездки — отличный способ отдохнуть от мегаполиса и полюбоваться шикарными пейзажами.
Нюансы: Каток за городом, так что проще всего до него добраться на машине — рядом с катком находится бесплатная автостоянка. Но можно и на общественном транспорте — с автостанции на Славинского регулярно в «Раубичи» отправляются маршрутные такси и автобусы.
Главное, на что стоит обратить внимание, — расписание и время начала сеансов массовых катаний меняется еженедельно! И обычно это всего 2−3 сеанса в день. Его можно узнать по телефону 8 (017) 507−44−99 (автоответчик).
В начале сезона еще можно приезжать просто так: наплыв людей невелик. А вот ближе к новогодним праздникам уже лучше предварительно записаться по телефону 8 (044) 5−561−562 (velcom).
В кафе, расположенном на втором этаже, можно не только передохнуть и перекусить, но и понаблюдать за тем, что происходит на льду.
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