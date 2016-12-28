Чуть выпал снег, а значит, самое время приобщаться к зимним радостям. Нет, лизать качели не входит в этот список. А вот катание на коньках — пожалуйста. AFISHA.TUT.BY провела рейд по крытым каткам Минска и окрестностей и выяснила, кому какой каток лучше выбрать, когда именно можно покататься и сколько это будет стоить.

Для тех, кто любит совместить приятное с полезным





Где: Минск, пр. Победителей, 65. Сколько: в будни: для взрослых — 6 руб., для детей — 4 руб.; в выходные и праздничные дни: для взрослых — 7 руб., для детей — 5 руб. Прокат коньков: 5 руб. Заточка коньков: 5 руб. Услуга инструктора: 5 руб. Тренажер для детей «Пингвин» — 4,5 руб. Вместимость площадки: до 150 человек. Время работы: без выходных. Начало сеансов: 10.15, 11.15, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15, 19.15, 20.15, 21.15, 22.15, 23.15. В праздничные, предпраздничные дни, пятницу и субботу к вышеуказанным добавляются еще 2 дополнительных сеанса — в 0.15 и в 1.15 Телефон: +375−44−783−85−18. www.tczamok.by

Описание: Единственный крытый каток Минска, расположенный прямо в большом торговом центре. Так что здесь одновременно можно и пошопиться, и продуктов на неделю закупить, и пообедать, и в кино сходить.

Нюансы: По периметру вокруг катка находится несколько фудкортов, так что некатающиеся члены семьи или компании могут спокойно расположиться за столиками и понаблюдать за вашими успехами.

При всем удобстве и комфорте у катка ну очень маленькая раздевалка. Причем пункт приема и сдачи прокатных коньков находится прямо в ней — в результате между сеансами там царит вечная толкучка.

Гардероба нет — так что верхнюю одежду посетители катка наловчились оставлять в камерах хранения на первом этаже или в гардеробе «Прайм холла».

Для ценителей простора и шаговой доступности от метро





Где: ул. Притыцкого, 27. Сколько: для взрослых — 5 руб., для детей — 3,5 руб. Прокат: 3,5 руб. Вместимость площадки: до 180 человек. Время работы: ежедневно. Телефон: +375−17−207−26−87 (автоинформация), +375−17−397−88−37. www.led.by

Описание: Одна из самых больших и удобно расположенных площадок — прямо возле ст. м. «Спортивная». Катание здесь происходит на хоккейной арене.

Нюансы: Расписание может меняться, поэтому нужно обязательно в день посещения уточнить время начала сеансов по одному из телефонов.

Внушительные размеры площадки провоцируют многих на скоростное катание — так что нужно быть крайне внимательным.

Если же вы выберете себе роль стороннего наблюдателя, придется заплатить 50 копеек — столько стоит вход на зрительскую трибуну.

Есть гардероб, но переодеваться придется прямо в фойе. Вместо кафе — кофейные автоматы.

Для семей с детьми и почти профессионалов



Фото с сайта minsksport.by

Где: Минск, Каролинский проезд, 5. Сколько: для взрослых — 5 руб., для детей — 4 руб. (До часа дня 3,50 руб.) 1 сеанс (60 минут) «Хоккейное» массовое катание — взрослый — 12 рублей 50 копеек, детский — 12 рублей 50 копеек. 1 сеанс (45 минут) «Семейное» массовое катание: 1 взрослый и 2 детских — 11 рублей, 2 взрослых и 1 детский — 12 рублей, 2 взрослых и 2 детских — 15 рублей. 1 сеанс (45 минут) тематическое массовое катание: взрослый — 10 рублей, детский — 10 рублей. Прокат коньков: 4 руб. Вместимость площадки: до 180 человек. Время работы: ежедневно. Телефон: +375−17−396−62−74, +375−17−396−62−81 (автоинформация). www.ledlife.by

Описание: Здесь помимо простых массовых катаний проходят еще «хоккейные» и семейные. И если первые стоят дороже обычных, то на сеансы семейного массового катания семьи с детьми, наоборот, получают скидку. Еще одно их достоинство — отсутствие лихачей на льду в это время — все-таки все люди семейные, степенные.

Нюансы: На хоккейные массовые катания нужно записываться заранее. Семейное проходит обычно 2 раза в неделю по выходным.

Проход на зрительскую трибуну здесь платный — 50 копеек.

Неудобно расположена касса — с другой стороны здания, так что лучше приехать заранее. И не забудьте уточнить расписание.

Для «летунов»



Фото с сайта minskarena.by

Где: пр-т Победителей, 111. Сколько: для взрослых — 4,5 руб., для детей — 2,5 руб. Вместимость площадки: до 200 человек. Прокат коньков: 2,5 руб. Время работы: ежедневно. Телефон: +375−17−279−07−00 (автоинформация), +375−44−780−85−01. www.minskarena.by

Описание: Любите быструю езду и считаете коньки экстремальным видом спорта? Вам точно сюда, и конькобежные коньки вам в руки, вернее на ноги. Именно в них пускают на соревновательные дорожки конькобежного овала. А его протяженность — 400 метров: есть где разогнаться. К услугам любителей более спокойного катания — лед разминочной дорожки и хоккейной коробки.

Нюансы: Сеансы проводятся не на большой арене, а на ледовой площадке СC «Конькобежный стадион» — это отдельное здание. В первую очередь это спортивное сооружение, так что сеансы массового катания проходят уже после того, как все спортсмены закончили свои тренировки — то есть поздно вечером. Кроме того, в расписании в течение недели возможны изменения, так что наличие и время начала сеанса нужно обязательно уточнять день в день.

Для учащихся и преподавателей предусмотрены дневные льготные сеансы в понедельник, вторник, среду, пятницу в 13.00 и 14.00. Стоимость льготного сеанса: для взрослых — 2,5 рубля, для детей — 1 рубль.

Для жителей юго-восточных районов столицы



Фото с сайта chizhovka-arena.org

Где: Минск, ул. Ташкентская, 19. Сколько: для взрослых — 4 руб., для детей (до 16 лет) — 2,7 руб. Школьникам во время каникул скидка — 50%. Абонемент на 10 посещений: взрослый — 3,7 руб., детский — 2,5 руб. Прокат коньков: 3 руб. Вместимость площадки: до 180 человек. Время работы: ежедневно, возможны изменения в расписании. Расписание сеансов массового катания предварительно уточняйте по телефону. Телефон: +375−29−189−87−55 www. chizhovka-arena.org

Описание: Объективно эта арена находится слишком далеко от проторенных путей. Но зато жителям близлежащих спальных районов уже второй год нет необходимости ехать на другой конец города, чтобы покататься.

Нюансы: Как во всяком спортивном сооружении, возможны изменения в расписании.

Как показывает практика, основная масса посетителей приходит на дневные сеансы в выходные. Именно в это время есть реальный шанс не попасть в число счастливчиков.

Из кафетерия на втором этаже открывается вид на каток.

Касса расположена отдельно от катка. Касса — 56-й вход, каток — 50-й.

Для любителей природы и свежего воздуха

Крытые катки есть в Раубичах и Силичах. Понятно, что добираться до них лучше на своей машине, и история эта растянется минимум на полдня. Но с другой стороны, такие поездки — отличный способ отдохнуть от мегаполиса и полюбоваться шикарными пейзажами.





Где: Минский район, п/о Острошицкий Городок. Сколько: для взрослых — 4 руб., для детей (до 14 лет) — 3 руб. Прокат коньков: 3 руб. Вместимость площадки: до 180 человек. Время работы: суббота, воскресенье, праздничные дни. Обычно 2−3 дневных сеанса. Телефон: +375−17−507−44−99, +375−44−5−561−562 (предварительная запись). www.rau.by

Нюансы: Каток за городом, так что проще всего до него добраться на машине — рядом с катком находится бесплатная автостоянка. Но можно и на общественном транспорте — с автостанции на Славинского регулярно в «Раубичи» отправляются маршрутные такси и автобусы.

Главное, на что стоит обратить внимание, — расписание и время начала сеансов массовых катаний меняется еженедельно! И обычно это всего 2−3 сеанса в день. Его можно узнать по телефону 8 (017) 507−44−99 (автоответчик).

В начале сезона еще можно приезжать просто так: наплыв людей невелик. А вот ближе к новогодним праздникам уже лучше предварительно записаться по телефону 8 (044) 5−561−562 (velcom).

В кафе, расположенном на втором этаже, можно не только передохнуть и перекусить, но и понаблюдать за тем, что происходит на льду.