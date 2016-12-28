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Металлические входные двери: особенности выбора

29.12.2016 13:24 — Разное | Tut.by  
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Металлические двери предназначены для надежной защиты дома или офиса. По прочностным характеристикам они превосходят любые другие конструкции и имеют ряд преимуществ:

  • не подвержены деформации со временем;
  • снабжаются максимально надежными замками;
  • не портятся от перепадов температур;
  • не меняют свой внешний вид под воздействием природных факторов;
  • устойчивы к повышенной влажности;
  • облают высокой пожаробезопасностью.

При выборе качественной двери из металла следует учитывать множество факторов. Сначала оценивают толщину, прочность материала, затем удобство и надежность конструкции замка. Не нужно забывать о внешнем оформлении. Дверная конструкция должна нравиться покупателю и подходить к интерьеру помещения.

Основа металлической двери

Обычно основную часть выполняют из стали или алюминия. По показателям прочности, звуко- и теплоизоляции стальные конструкции значительно превосходят своих алюминиевых собратьев. Главным преимуществом алюминиевых дверей считают их легкость. Поскольку вес готовой конструкции, выполненной из подобного материала, значительно меньше, перевозить и монтировать их намного проще. Алюминий намного мягче, чем сталь. Этот факт помогает дизайнерам реализовывать свои самые фантастические идеи и предлагать потребителю огромное количество вариантов для разных интерьеров.

Перед тем как выбрать металлические двери, ищучите их толщину металлического листа. Чем выше этот показатель, тем надежнее будет дверная конструкция. Для стандартных входных дверей в квартиры или офисы достаточно выбрать изделия, выполненные из листов толщиной 2-3 мм. Этого вполне достаточно, чтобы защитить ваш дом от несанкционированного доступа, а также от назойливого уличного шума и неспокойных соседей.

Внешняя отделка входных дверей

Как выбрать металлические двери, чтобы они гармонично слились с окружающим пространством? На сегодняшний день производители предлагают множество вариантов отделки входных систем. Это могут быть МДФ-панели толщиной 7-20 мм. Такие привлекательные конструкции обеспечивают великолепную звукоизоляцию, а также уменьшают теплопроводность. Отделка металлических дверей натуральной древесиной смотрится дорого и эффектно. Неплохо смотрятся пластиковые панели. Такому покрытию не нужен особый уход.

Отдельно стоит сказать о покраске. Современные производители предлагают порошковые лакокрасочные материалы, усиливающие защитные характеристики. Подобные покрытия устойчивы к механическим воздействиям, царапинам, могут иметь разную степень шероховатости.

Дверная фурнитура

С тем, как выбрать металлические двери, мы уже разобрались, но не стоит забывать об одном из самых важных – фурнитуре. От качества замков, ручек и других элементов зависит срок службы изделия, а от их надежности – защита помещения. Сегодня производители предлагают широкий ассортимент замков, подразделяющийся на 13 классов устойчивости к взлому. Для бытового использования вполне достаточно выбрать запоры 1-4 классов, поскольку, чем выше класс, тем больше стоимость готового изделия.

Выбирая дверь, необходимо дополнительно обращать внимание на качество петель, наличие глазков, цепочек и дополнительных элементов декора. Чтобы не ошибиться, лучше выбирать входные системы от проверенных производителей. Подобрать входную дверь в соответствии с требованиями вы можете у кмпаний из каталога TAM.BY.

 
 
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