Металлические двери предназначены для надежной защиты дома или офиса. По прочностным характеристикам они превосходят любые другие конструкции и имеют ряд преимуществ:

не подвержены деформации со временем;

снабжаются максимально надежными замками;

не портятся от перепадов температур;

не меняют свой внешний вид под воздействием природных факторов;

устойчивы к повышенной влажности;

облают высокой пожаробезопасностью.

При выборе качественной двери из металла следует учитывать множество факторов. Сначала оценивают толщину, прочность материала, затем удобство и надежность конструкции замка. Не нужно забывать о внешнем оформлении. Дверная конструкция должна нравиться покупателю и подходить к интерьеру помещения.

Основа металлической двери

Обычно основную часть выполняют из стали или алюминия. По показателям прочности, звуко- и теплоизоляции стальные конструкции значительно превосходят своих алюминиевых собратьев. Главным преимуществом алюминиевых дверей считают их легкость. Поскольку вес готовой конструкции, выполненной из подобного материала, значительно меньше, перевозить и монтировать их намного проще. Алюминий намного мягче, чем сталь. Этот факт помогает дизайнерам реализовывать свои самые фантастические идеи и предлагать потребителю огромное количество вариантов для разных интерьеров.

Перед тем как выбрать металлические двери , ищучите их толщину металлического листа. Чем выше этот показатель, тем надежнее будет дверная конструкция. Для стандартных входных дверей в квартиры или офисы достаточно выбрать изделия, выполненные из листов толщиной 2-3 мм. Этого вполне достаточно, чтобы защитить ваш дом от несанкционированного доступа, а также от назойливого уличного шума и неспокойных соседей.

Внешняя отделка входных дверей

Как выбрать металлические двери, чтобы они гармонично слились с окружающим пространством? На сегодняшний день производители предлагают множество вариантов отделки входных систем. Это могут быть МДФ-панели толщиной 7-20 мм. Такие привлекательные конструкции обеспечивают великолепную звукоизоляцию, а также уменьшают теплопроводность. Отделка металлических дверей натуральной древесиной смотрится дорого и эффектно. Неплохо смотрятся пластиковые панели. Такому покрытию не нужен особый уход.

Отдельно стоит сказать о покраске. Современные производители предлагают порошковые лакокрасочные материалы, усиливающие защитные характеристики. Подобные покрытия устойчивы к механическим воздействиям, царапинам, могут иметь разную степень шероховатости.

Дверная фурнитура

С тем, как выбрать металлические двери, мы уже разобрались, но не стоит забывать об одном из самых важных – фурнитуре. От качества замков, ручек и других элементов зависит срок службы изделия, а от их надежности – защита помещения. Сегодня производители предлагают широкий ассортимент замков, подразделяющийся на 13 классов устойчивости к взлому. Для бытового использования вполне достаточно выбрать запоры 1-4 классов, поскольку, чем выше класс, тем больше стоимость готового изделия.

Выбирая дверь, необходимо дополнительно обращать внимание на качество петель, наличие глазков, цепочек и дополнительных элементов декора. Чтобы не ошибиться, лучше выбирать входные системы от проверенных производителей. Подобрать входную дверь в соответствии с требованиями вы можете у кмпаний из каталога TAM.BY .