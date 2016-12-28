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в подмосковной лаборатории испытали рельсотрон
Уникальное орудие, способное разгонять снаряд до трех километров в секунду, испытали в одной из лабораторий в Подмосковье,
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Во время испытания пластиковый снаряд весом 15 граммов оставил огромную пробоину в алюминиевой болванке. По словам создателей рельсотрона, их главная задача сейчас — сделать компактные аккумуляторы, поскольку электромагнитная пушка потребляет очень много энергии.
В перспективе такое орудие сможет без труда пробивать танковую броню. Рельсотрон — это электромагнитный ускоритель масс, разгоняющий токопроводящий снаряд вдоль двух металлических направляющих с помощью силы Лоренца. Такое орудие значительно превосходит пороховые пушки в дальности, точности и разрушительной силе боеприпасов.
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Во время испытания пластиковый снаряд весом 15 граммов оставил огромную пробоину в алюминиевой болванке
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