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в подмосковной лаборатории испытали рельсотрон

29.12.2016 13:22 — Разное | Tut.by  
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Уникальное орудие, способное разгонять снаряд до трех километров в секунду, испытали в одной из лабораторий в Подмосковье, сообщает ТВ «Звезда».

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Во время испытания пластиковый снаряд весом 15 граммов оставил огромную пробоину в алюминиевой болванке. По словам создателей рельсотрона, их главная задача сейчас — сделать компактные аккумуляторы, поскольку электромагнитная пушка потребляет очень много энергии.

В перспективе такое орудие сможет без труда пробивать танковую броню. Рельсотрон — это электромагнитный ускоритель масс, разгоняющий токопроводящий снаряд вдоль двух металлических направляющих с помощью силы Лоренца. Такое орудие значительно превосходит пороховые пушки в дальности, точности и разрушительной силе боеприпасов.

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Во время испытания пластиковый снаряд весом 15 граммов оставил огромную пробоину в алюминиевой болванке

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