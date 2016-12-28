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В Стародорожском районе при столкновении двух Volkswagen пострадали два человека
Два человека получили травмы в ДТП, которое произошло 28 декабря, около 09.50, вблизи деревни Левки Стародорожского района. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в ГАИ Минской области.
— 52-летний водитель Volkswagen Transporter, выезжая со второстепенной дороги на трассу Осиповичи — Барановичи, не уступил дорогу и совершил столкновение с Volkswagen Jetta, которым управлял 37-летний мужчина, — сказали в ГАИ.
Как рассказала пресс-секретарь Минского областного управления
Водитель и пассажир легковушки с травмами различной степени тяжести были госпитализированы. Водитель микроавтобуса не пострадал.
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По предварительной информации, водитель VW Transporter при выезде на главную дорогу не пропустил "Джетту".
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