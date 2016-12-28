Два человека получили травмы в ДТП, которое произошло 28 декабря, около 09.50, вблизи деревни Левки Стародорожского района. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в ГАИ Минской области.





— 52-летний водитель Volkswagen Transporter, выезжая со второстепенной дороги на трассу Осиповичи — Барановичи, не уступил дорогу и совершил столкновение с Volkswagen Jetta, которым управлял 37-летний мужчина, — сказали в ГАИ.

Как рассказала пресс-секретарь Минского областного управления МЧС Кристина Борейко, в результате столкновения 30-летний пассажир Jetta оказался заблокирован в салоне автомобиля — его при помощи специнструмента освобождали спасатели.





Водитель и пассажир легковушки с травмами различной степени тяжести были госпитализированы. Водитель микроавтобуса не пострадал.