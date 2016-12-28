﻿ В Стародорожском районе при столкновении двух Volkswagen пострадали два человека. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В Стародорожском районе при столкновении двух Volkswagen пострадали два человека

29.12.2016 13:39 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Два человека получили травмы в ДТП, которое произошло 28 декабря, около 09.50, вблизи деревни Левки Стародорожского района. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в ГАИ Минской области.


— 52-летний водитель Volkswagen Transporter, выезжая со второстепенной дороги на трассу Осиповичи — Барановичи, не уступил дорогу и совершил столкновение с Volkswagen Jetta, которым управлял 37-летний мужчина, — сказали в ГАИ.

Как рассказала пресс-секретарь Минского областного управления МЧС Кристина Борейко, в результате столкновения 30-летний пассажир Jetta оказался заблокирован в салоне автомобиля — его при помощи специнструмента освобождали спасатели.


Водитель и пассажир легковушки с травмами различной степени тяжести были госпитализированы. Водитель микроавтобуса не пострадал.

 
 
Ссылка на источник 33
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По предварительной информации, водитель VW Transporter при выезде на главную дорогу не пропустил "Джетту".

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Как выбрать моторное масло и когда его менять?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика