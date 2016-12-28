Моторное масло требуется для снижения силы трения между запчастями двигателя. Масляная жидкость снижает вероятность поломки комплектующих, убирает частицы, которые образуются при трении на поверхности мотора. Как выбрать моторное масло из огромного многообразия предложений?

Показатели вязкости моторного масла

Индексация по SAE позволяет узнать температуру, при которой возможно провернуть двигатель при использовании масла. Для расчета необходимо от первого числа отнять 35 (например, имея масло 15W, мы установим, что допустимая температура будет равна -20 градусам). Что это значит? Чем ниже температура, тем масло становится гуще, а стартеру сложнее провернуть двигатель при холодном запуске. А вот чтобы установить максимально допустимую температуру, при которой возможен холодный запуск двигателя, нужно от первой цифры отнять 40. Так, например, если указано на упаковке 15W, то запуск возможен при температуре не ниже -25 градусов. Буква W говорят о том, что предложенный продукт всесезонный.

Число после буквы W показывает допустимое значение изменения вязкости масла при температуре 100 градусов. При разнице только в последних цифрах при выборе масла следует руководствоваться следующим правилом: более низкая вторая цифра подходит для новых автомобилей (например, 5W-40 — показатели, характерные для машин, имеющих большой пробег, а 5W-30 — для новых автомобилей). Почему так? У новых авто все зазоры мизерны, поэтому детали работают исправно. А внушительный износ на старых машинах компенсируется повышенной вязкостью масляной жидкости.

Как выбрать моторное масло: внимание на класс качества

SM, SN, СJ, CF — показатели класса качества выбранного масла по американской классификации. Индексация состоит из двух символов. Первый регламентирует тип двигателя (S — бензиновый, C — дизельный), вторая буква сообщает об уровне эксплуатационных характеристик.

Чем ближе последняя буква к концу алфавита, тем качественнее выбранный продукт. SN / СF — лучшие показатели, на сегодняшний день, которые рекомендуются для применения. Такая жидкость может быть использовано вместо любого другого вида.

Реальность или рекламный ход?

Современные производители указывают на упаковке, что их продукт подходит для авто ведущих брендовых производителей.

Отметка на канистре «meets», что переводится как «соответствует», дает понять потребителю, что масляная жидкость подходит всем запросам определенного производителя. Однако, это заявление не автопроизводителя.

Отметка «approved», которая переводится как «одобрено», сообщает автовладельцу, что продукт прошел испытания и производитель одобрил его использование на фирменных марках авто.

Когда менять моторное масло?

Эксплуатация машины в условиях городских пробок равносильна тяжелым климатическим условиям, перепадам температуры и интенсивной запыленность воздуха. Ориентировочный интервал замены — 4500-7000 км для минерального и до 12 500 км для синтетики.

Советы специалистов по замене масла

Разобравшись с вопросом «Как выбрать моторное масло ?», приобретайте только те варианты, которые одобрены производителем вашего авто.

?», приобретайте только те варианты, которые одобрены производителем вашего авто. Чаще осуществляйте замену: ни один фильтр не задержит всего мусора и грязи.

Не разбавляйте масляную жидкость добавками: их кратковременный эффект может навредить авто.

Не увлекайтесь экспресс-заменой масляной жидкости: чередуйте классический слив и вакуумную замену, при которой в моторе остается гораздо больше масляных остатков.

Не допускайте масляное «голодание» запчастей: это приводит к быстрому износу двигателя. Контролируйте уровень по меткам на щупе.

Как выбрать моторное масло и у кого покупать, проконсультируйтесь у специалистов СТО, на котором обслуживаете свой автомобиль.

Масляную жидкость необходимо менять регулярно, используя только качественный продукт, чтобы отработанное вещество не засоряло фильтр и не мешало нормальному функционированию автомобиля. Чтобы купить подходящее моторное масло, обратитесь к менеджерам магазинов автохимии, чьи контакты вы найдете в каталоге TAM.BY : консультанты помогут сделать правильный выбор.