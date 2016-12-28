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Выбор аккумулятора: признаки замены, проверка при покупке и срок эксплуатации

29.12.2016 13:59 — Разное | Tut.by  
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Автомобилистов часто интересует, как выбрать аккумулятор. Это устройство — сердце машины, важная составляющая, являющееся источником независимого (автономного) питания.

От грамотного выбора источника питания зависит срок эксплуатации. Средний показатель составляет от 3-х до 5-ти лет. Поэтому при покупке б/у автомобиля, после длительной эксплуатации новой модели, приходится заниматься поисками нового качественного устройства.

Когда требуется замена аккумулятора?

  • Если вы зарядили прибор, но попытки завести автомобиль неудачны. На панели управления видите, что аккумулятор имеет низкий заряд (его полное отсутствие).
  • В холода поездки становятся непродолжительными. Пробуя зарядить устройство, сталкиваетесь с неудачными попытками. Емкость незаряженного полностью АКБ быстро теряется.
  • Возникают технические повреждения без права дальнейшей эксплуатации устройства (трещины, протечки).

Чтобы выбрать аккумулятор правильно, необходимо определиться с емкостью АКБ, размером, расположением клемм.

Проверка аккумулятора при покупке

Проверяйте работоспособность выбранного АКБ в магазине. Процедура несложная. При помощи подключения устройства к нагрузочной вилке замеряется напряжение, сравнивается с требуемыми показателями: при холостом ходе — не менее 12,5 В, под нагрузкой в течение 10 секунд падение не должно быть менее 11 В.

Специальный прибор для проверки исправности имеется во всех точках продажи. Если он отсутствует, вам предлагают произвести замеры лампочкой в 12 вольт, то рекомендуем обратиться в другой магазин. Альтернативная проверка не будет достоверно гарантировать исправность, качество АКБ.

Как выбрать аккумулятор, выгодный по соотношению цена — качество — срок эксплуатации? Эти требования присущи малообслуживаемой категории изделий. В продаже имеются и два других вида. Первый — ремонтопригодные (обслуживаемые) устройства в эбонитовом корпусе. Они покрыты мастикой. Особым спросом пользовались ранее. Второй — необслуживаемые приборы (для идеальных условий работы).

Срок эксплуатации и стоимость аккумулятора

В инструкции на автомобиль указаны необходимые значения емкости источника питания. Рекомендуется покупать устройства с такими показателями. От их величины зависит быстрота проворачивания двигателя стартером: больше емкость — меньше затрачиваемого времени на запуск.

Цена на АКБ находится в прямой зависимости от емкости пускового тока. Обязательно перед покупкой выясните дату выпуска. Срок жизни источника питания исчисляется с того времени, когда в него заливается электролит, а не с момента установки устройства в автомобиль.

Профессионально подскажут, как выбрать аккумулятор, консультанты специализированных магазинов из каталога TAM.BY. Вам будет предложен товар с сертификатами, гарантией обмена брака. Возьмите у продавца гарантийный талон, чек и обратите внимание на правильность их оформления. Придерживаясь данных советов, покупка нового аккумулятора для автомобиля будет экономически выгодной.

 
 
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Автомобилистов часто интересует, как выбрать аккумулятор. Это устройство - сердце машины, важная составляющая, являющееся источником независимого (автономного)...

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