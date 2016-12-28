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Выбор аккумулятора: признаки замены, проверка при покупке и срок эксплуатации
Автомобилистов часто интересует, как выбрать аккумулятор. Это устройство — сердце машины, важная составляющая, являющееся источником независимого (автономного) питания.
От грамотного выбора источника питания зависит срок эксплуатации. Средний показатель составляет от 3-х до 5-ти лет. Поэтому при покупке б/у автомобиля, после длительной эксплуатации новой модели, приходится заниматься поисками нового качественного устройства.
Когда требуется замена аккумулятора?
Чтобы выбрать аккумулятор правильно, необходимо определиться с емкостью АКБ, размером, расположением клемм.
Проверка аккумулятора при покупке
Проверяйте работоспособность выбранного АКБ в магазине. Процедура несложная. При помощи подключения устройства к нагрузочной вилке замеряется напряжение, сравнивается с требуемыми показателями: при холостом ходе — не менее 12,5 В, под нагрузкой в течение 10 секунд падение не должно быть менее 11 В.
Специальный прибор для проверки исправности имеется во всех точках продажи. Если он отсутствует, вам предлагают произвести замеры лампочкой в 12 вольт, то рекомендуем обратиться в другой магазин. Альтернативная проверка не будет достоверно гарантировать исправность, качество АКБ.
Как выбрать
Срок эксплуатации и стоимость аккумулятора
В инструкции на автомобиль указаны необходимые значения емкости источника питания. Рекомендуется покупать устройства с такими показателями. От их величины зависит быстрота проворачивания двигателя стартером: больше емкость — меньше затрачиваемого времени на запуск.
Цена на АКБ находится в прямой зависимости от емкости пускового тока. Обязательно перед покупкой выясните дату выпуска. Срок жизни источника питания исчисляется с того времени, когда в него заливается электролит, а не с момента установки устройства в автомобиль.
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Автомобилистов часто интересует, как выбрать аккумулятор. Это устройство - сердце машины, важная составляющая, являющееся источником независимого (автономного)...
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