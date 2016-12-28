Автомобилистов часто интересует, как выбрать аккумулятор. Это устройство — сердце машины, важная составляющая, являющееся источником независимого (автономного) питания.

От грамотного выбора источника питания зависит срок эксплуатации. Средний показатель составляет от 3-х до 5-ти лет. Поэтому при покупке б/у автомобиля, после длительной эксплуатации новой модели, приходится заниматься поисками нового качественного устройства.

Когда требуется замена аккумулятора?

Если вы зарядили прибор, но попытки завести автомобиль неудачны. На панели управления видите, что аккумулятор имеет низкий заряд (его полное отсутствие).

В холода поездки становятся непродолжительными. Пробуя зарядить устройство, сталкиваетесь с неудачными попытками. Емкость незаряженного полностью АКБ быстро теряется.

Возникают технические повреждения без права дальнейшей эксплуатации устройства (трещины, протечки).

Чтобы выбрать аккумулятор правильно, необходимо определиться с емкостью АКБ, размером, расположением клемм.

Проверка аккумулятора при покупке

Проверяйте работоспособность выбранного АКБ в магазине. Процедура несложная. При помощи подключения устройства к нагрузочной вилке замеряется напряжение, сравнивается с требуемыми показателями: при холостом ходе — не менее 12,5 В, под нагрузкой в течение 10 секунд падение не должно быть менее 11 В.

Специальный прибор для проверки исправности имеется во всех точках продажи. Если он отсутствует, вам предлагают произвести замеры лампочкой в 12 вольт, то рекомендуем обратиться в другой магазин. Альтернативная проверка не будет достоверно гарантировать исправность, качество АКБ.

Как выбрать аккумулятор , выгодный по соотношению цена — качество — срок эксплуатации? Эти требования присущи малообслуживаемой категории изделий. В продаже имеются и два других вида. Первый — ремонтопригодные (обслуживаемые) устройства в эбонитовом корпусе. Они покрыты мастикой. Особым спросом пользовались ранее. Второй — необслуживаемые приборы (для идеальных условий работы).

Срок эксплуатации и стоимость аккумулятора

В инструкции на автомобиль указаны необходимые значения емкости источника питания. Рекомендуется покупать устройства с такими показателями. От их величины зависит быстрота проворачивания двигателя стартером: больше емкость — меньше затрачиваемого времени на запуск.

Цена на АКБ находится в прямой зависимости от емкости пускового тока. Обязательно перед покупкой выясните дату выпуска. Срок жизни источника питания исчисляется с того времени, когда в него заливается электролит, а не с момента установки устройства в автомобиль.

Профессионально подскажут, как выбрать аккумулятор, консультанты специализированных магазинов из каталога TAM.BY . Вам будет предложен товар с сертификатами, гарантией обмена брака. Возьмите у продавца гарантийный талон, чек и обратите внимание на правильность их оформления. Придерживаясь данных советов, покупка нового аккумулятора для автомобиля будет экономически выгодной.