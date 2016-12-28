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Выбор одеяла: 3 основные требования

29.12.2016 13:57 — Разное | Tut.by  
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Здоровый сон заряжает энергией, улучшает самочувствие. И не последнее значение для крепкого сна имеет одеяло. Каждый человек имеет индивидуальные предпочтения в выборе постельных принадлежностей, однако существуют общие принципы, которыми стоит руководствоваться при приобретении одеяла. Теплое и уютное, оно должно соответствовать физиологии, сезонным перепадам температуры, размеру постели, и, как следствие, способствовать крепкому сну.

Согревающие функции

Какое одеяло не даст замерзнуть в зимой и позволит чувствовать себя уютно прохладной летней ночью? Показатели «теплоты» изделия производители указывают на упаковке своей продукции цифрами от 1 до 5. Однако общих цифровых стандартов и классификаций не существует, поэтому рекомендуется разбираться в материале и наполнителе, чтобы ориентироваться в согревающих характеристиках самостоятельно.

Изделие из шерсти верблюда или овцы согреет летом, зимой предпочтительнее выбирать варианты с гусиным пухом.

Выбирая постельную принадлежность, опирайтесь на собственные привычки и желания: если вам жарко даже в суровые морозы, покупайте синтетический вариант. Если холодно даже летом, то отдайте предпочтение кашемиру и шерсти верблюда.

Наполнитель — основополагающий фактор при выборе

Как выбрать одеяло и поддержать правильный микроклимат во время отдыха? В качестве основы производители предлагают хлопок, шелк, синтетические материалы, лебяжий или гусиный пух, верблюжью шерсть, бамбуковое волокно. 

Изделия из кашемира не теряют форму, их можно стирать в домашних условиях, они подходят даже для младенцев. Они подходят тем, кто постоянно мерзнет.

Классические изделия из верблюжьей шерсти, несмотря на кажущуюся грубость, мягки и хорошо сохраняют тепло.

Предложения из овечьем шерсти отличаются мягкость. При покупке следует учесть, что обычно производители рекомендуют чистить изделие в химчистках.

Синтетические варианты универсальны в уходе и комфортны в использовании. Они быстро сохнут и подходят для использования в условиях повышенной влажности.

Наполнители из пуха — распространенные элитные варианты постельных принадлежностей. Пуховое изделие невесомое, объемное и невероятно уютное.

Текстильная промышленность не стоит на месте: какой бы наполнитель вы не выбрали — это будет качественная вещь со своими особенностями и характеристиками.

Как выбрать одеяло: обращаем внимание на размер

Выбирайте двуспальные или полуторные варианты, отталкиваясь от размера кровати и собственных габаритов. Одни из самых распространенных вариантов — это "евро"-предложения, имеющие форму квадрата, 200х200 см. Какой бы размер вы не выбрали, 140х205 см, или 240х220 — постельное белье подобрать не составит труда.

Как выбрать одеяло: полезные советы

  • Одеяло должно быть удобным: если вам комфортно заворачиваться в него с головы до пят или укрывать только ноги, покупайте тот вариант, который вас устраивает.
  • Здоровый крепкий сон наступает при температуре около 20 градусов, вам не должно быть холодно или жарко.
  • Постельная принадлежность должна хорошо впитывать и испарять влагу, а также нейтрализовать статическое электричество.
  • Выбранный вариант должен не занимать много места при хранении. Стирка или чистка изделия должны быть не запрещены.

После насыщенного событиями дня необходимо позволить себе насладиться моментами отдыха, закутавшись в мягкое, любимое одеяло, подобранное с учетом наших рекомендаций! Подобрать одеяло, которое вам подойдет, вы можете в магазинах, чьи контакты найдете в каталоге TAM.BY.

 
 
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Здоровый сон заряжает энергией, улучшает самочувствие. И не последнее значение для крепкого сна имеет одеяло. Каждый человек имеет индивидуальные предпочтения в...

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