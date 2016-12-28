Здоровый сон заряжает энергией, улучшает самочувствие. И не последнее значение для крепкого сна имеет одеяло. Каждый человек имеет индивидуальные предпочтения в выборе постельных принадлежностей, однако существуют общие принципы, которыми стоит руководствоваться при приобретении одеяла. Теплое и уютное, оно должно соответствовать физиологии, сезонным перепадам температуры, размеру постели, и, как следствие, способствовать крепкому сну.

Согревающие функции

Какое одеяло не даст замерзнуть в зимой и позволит чувствовать себя уютно прохладной летней ночью? Показатели «теплоты» изделия производители указывают на упаковке своей продукции цифрами от 1 до 5. Однако общих цифровых стандартов и классификаций не существует, поэтому рекомендуется разбираться в материале и наполнителе, чтобы ориентироваться в согревающих характеристиках самостоятельно.

Изделие из шерсти верблюда или овцы согреет летом, зимой предпочтительнее выбирать варианты с гусиным пухом.

Выбирая постельную принадлежность, опирайтесь на собственные привычки и желания: если вам жарко даже в суровые морозы, покупайте синтетический вариант. Если холодно даже летом, то отдайте предпочтение кашемиру и шерсти верблюда.

Наполнитель — основополагающий фактор при выборе

Как выбрать одеяло и поддержать правильный микроклимат во время отдыха? В качестве основы производители предлагают хлопок, шелк, синтетические материалы, лебяжий или гусиный пух, верблюжью шерсть, бамбуковое волокно.

Изделия из кашемира не теряют форму, их можно стирать в домашних условиях, они подходят даже для младенцев. Они подходят тем, кто постоянно мерзнет.

Классические изделия из верблюжьей шерсти, несмотря на кажущуюся грубость, мягки и хорошо сохраняют тепло.

Предложения из овечьем шерсти отличаются мягкость. При покупке следует учесть, что обычно производители рекомендуют чистить изделие в химчистках.

Синтетические варианты универсальны в уходе и комфортны в использовании. Они быстро сохнут и подходят для использования в условиях повышенной влажности.

Наполнители из пуха — распространенные элитные варианты постельных принадлежностей. Пуховое изделие невесомое, объемное и невероятно уютное.

Текстильная промышленность не стоит на месте: какой бы наполнитель вы не выбрали — это будет качественная вещь со своими особенностями и характеристиками.

Как выбрать одеяло: обращаем внимание на размер

Выбирайте двуспальные или полуторные варианты, отталкиваясь от размера кровати и собственных габаритов. Одни из самых распространенных вариантов — это "евро"-предложения, имеющие форму квадрата, 200х200 см. Какой бы размер вы не выбрали, 140х205 см, или 240х220 — постельное белье подобрать не составит труда.

Как выбрать одеяло: полезные советы

Одеяло должно быть удобным: если вам комфортно заворачиваться в него с головы до пят или укрывать только ноги, покупайте тот вариант, который вас устраивает.

Здоровый крепкий сон наступает при температуре около 20 градусов, вам не должно быть холодно или жарко.

Постельная принадлежность должна хорошо впитывать и испарять влагу, а также нейтрализовать статическое электричество.

Выбранный вариант должен не занимать много места при хранении. Стирка или чистка изделия должны быть не запрещены.

После насыщенного событиями дня необходимо позволить себе насладиться моментами отдыха, закутавшись в мягкое, любимое одеяло, подобранное с учетом наших рекомендаций! Подобрать одеяло, которое вам подойдет, вы можете в магазинах, чьи контакты найдете в каталоге TAM.BY .