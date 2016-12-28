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Жидкие обои: технология нанесения, преимущества материала
Жидкие обои воплотили в себе характеристики бумажных обоев, лаковых основ и интерьерной штукатурки. В ее составе примеси шелковых волокон, декоративных блесков, объемных гранул, шелка, хлопка, акрила и клейстера, который скрепляет состав между собой и фиксирует его на стенах.
Стильную отделку используют для облагораживания жилых комнат, офисов, детских заведений. А вот для комнат с повышенной влажностью, таких, как кухни и ванные, покрытие не подойдет. Смесь продается в герметически упакованной таре в виде порошка. Приобрести можно сухой материал или мокрый состав, готовый к нанесению на стены.
Как наносить жидкие обои?
Для нанесения можно использовать специальную кельму, шпатель или терку. Метод применения раскрывает огромные возможности использования жидких обоев и их явное преимущество перед рулонными вариантами. Податливые мокрые волокна отлично наносятся на поверхность, их можно комбинировать, создавать рисунки и абстрактные комбинации.
Перед как наносить жидкие обои, смесь необходимо разбавить теплой водой, придерживаясь пропорций, оговоренных в инструкции. Оставьте набухать состав на несколько часов. Перед тем как добавить воду, следует тщательно перемешать руками сухую смесь, добившись однородного распределения всех ингредиентов. Уже готовое к применению декоративное покрытие может находиться при комнатной температуре не более суток либо в холодильнике до 72 часов.
Клейкая масса наносится на участок стены равномерно. Полученный слой без стыков и швов должен быть толщиной 2-4 мм. Специалисты рекомендуют наносить
Разновидности жидких обоев
В зависимости от вида обоев конечный результат может выглядеть, как объемная гофрированная бумага, упругий пенопласт или шелковистая утонченная ткань.
Шелковые смеси отличаются длительным сроком эксплуатации, устойчивы к солнцу и не выгорают. Целлюлозная основа и целлюлозно-шелковая стоят дешевле, но уступают в долговечности и внешнем виде. Комбинированный вид из целлюлозы и шелка можно нанести на потолок.
Преимущества необычной текстуры
Особенности и достоинства жидких настенных основ:
Ухаживать за поверхностью несложно: достаточно раз в месяц пылесосить стены, можно покрыть стены акриловым лаком после высыхания. При повреждении покрытия, легко вернуть ему первозданный вид: обильно смочите участок водой, а спустя 30 минут срежьте ножом и нанесите на место свежую смесь.
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Жидкие обои воплотили в себе характеристики бумажных обоев, лаковых основ и интерьерной штукатурки. В ее составе примеси шелковых волокон, декоративных блесков,...
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