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Жидкие обои: технология нанесения, преимущества материала

29.12.2016 14:19 — Разное | Tut.by  
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Жидкие обои воплотили в себе характеристики бумажных обоев, лаковых основ и интерьерной штукатурки. В ее составе примеси шелковых волокон, декоративных блесков, объемных гранул, шелка, хлопка, акрила и клейстера, который скрепляет состав между собой и фиксирует его на стенах.

Стильную отделку используют для облагораживания жилых комнат, офисов, детских заведений. А вот для комнат с повышенной влажностью, таких, как кухни и ванные, покрытие не подойдет. Смесь продается в герметически упакованной таре в виде порошка. Приобрести можно сухой материал или мокрый состав, готовый к нанесению на стены.

Как наносить жидкие обои?

Для нанесения можно использовать специальную кельму, шпатель или терку. Метод применения раскрывает огромные возможности использования жидких обоев и их явное преимущество перед рулонными вариантами. Податливые мокрые волокна отлично наносятся на поверхность, их можно комбинировать, создавать рисунки и абстрактные комбинации.

Перед как наносить жидкие обои, смесь необходимо разбавить теплой водой, придерживаясь пропорций, оговоренных в инструкции. Оставьте набухать состав на несколько часов. Перед тем как добавить воду, следует тщательно перемешать руками сухую смесь, добившись однородного распределения всех ингредиентов. Уже готовое к применению декоративное покрытие может находиться при комнатной температуре не более суток либо в холодильнике до 72 часов.

Клейкая масса наносится на участок стены равномерно. Полученный слой без стыков и швов должен быть толщиной 2-4 мм. Специалисты рекомендуют наносить жидкие обои в один прием, чтобы не было очевидной разницы между новым и высохшим участком. Если есть необходимости продолжить работу через время, намочите сухую границу жидких обоев: это поможет легко сгладить резкий перепад.

Разновидности жидких обоев

В зависимости от вида обоев конечный результат может выглядеть, как объемная гофрированная бумага, упругий пенопласт или шелковистая утонченная ткань.

Шелковые смеси отличаются длительным сроком эксплуатации, устойчивы к солнцу и не выгорают. Целлюлозная основа и целлюлозно-шелковая стоят дешевле, но уступают в долговечности и внешнем виде. Комбинированный вид из целлюлозы и шелка можно нанести на потолок.

Преимущества необычной текстуры

Особенности и достоинства жидких настенных основ:

  • Перед как наносить жидкие обои, не нужно выравнивать стены, клейкая масса скрывает неровности, образуя цельную и бесшовную поверхность.
  • Натуральная основа хорошо дышит, препятствует образованию сырости и плесени.
  • Технология нанесения доступна даже не имеющему строительных навыков обывателю.
  • Комбинируя различные сочетания цветов, вы можете создать шпателем шедевр.
  • Покрыть жидкими обоями можно стены в детской комнате, так как материал считается гипоаллергенным.
  • Составы способны заполнять пустоты, трещины, что существенно экономит средства на покупке финишной шпаклевки.
  • Несомненным плюсом является длительный срок эксплуатации в первозданном презентабельном внешнем виде.

Ухаживать за поверхностью несложно: достаточно раз в месяц пылесосить стены, можно покрыть стены акриловым лаком после высыхания. При повреждении покрытия, легко вернуть ему первозданный вид: обильно смочите участок водой, а спустя 30 минут срежьте ножом и нанесите на место свежую смесь.

Обновляйте помещение качественно, надолго, красиво и стильно! Выбирайте жидкие обои в магазинах из каталога TAM.BY.

 
 
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