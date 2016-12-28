Хлопоты по сбору на прогулку новорожденного в любую погоду могут стать для неопытных родителей настоящей пыткой. Как одеть ребенка зимой? Есть ли единый универсальный «рецепт»? Сколько и как гулять, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и не замерз? Современная детская одежда представлена огромным ассортиментом: комбинезончики, пуховики, куртки, одеяльца, конверты.

Чистый морозный воздух способствует укреплению иммунитета, улучшает аппетит и показан педиатрами для адаптации ребенка к холоду. Чтобы прогулки шли на пользу, нужно знать, как одеть ребенка зимой, где и как долго нужно гулять. При этом необходимо учитывать: спит ли малыш или бодрствует, изучает окружающий мир, важно созерцая из коляски, или с мамой посещает супермаркет.

Принцип многослойности

Детские товары разработаны с учетом индивидуальной особенности строения организма малышей. Количество одежды зависит от погоды, места прогулки и активности карапуза. Не забудьте начать с памперса.

Первый слой должен поддерживать тепло и впитывать влагу. Нательное белье приобретайте из натурального материала. Активным грудничкам педиатры рекомендуют одевать термобелье с внутренним слоем из синтетики. Чистый хлопок отлично впитывает влагу, но не отводит её от разгоряченного тела, что может стать причиной переохлаждения.

Промежуточный второй слой должен сохранять тепло, отдаваемое телом. Теплоизоляционными свойствами обладает детская одежда из шерсти, акрила, флиса.

Третий слой одежды должен защищать ребенка от осадков и ветра. Меховой комбинезончик или пуховик со штанишками из мембранной ткани, синтепоновым или изософтным утеплителем с защитными свойствами станет идеальным вариантом. Шапка-ушанка на овчине отлично защищает от ветра.

Теплое уютное одельяце или плед поможет малышу согреться и уснуть — запасной слой никогда не будет лишним.

Перепады температуры: как подстроиться?

Определившись, как одеть ребенка зимой, вы подружитесь с морозом и принесете массу пользы маленькой крохе. В морозном воздухе больше кислорода, меньше вирусов, он сжигает холестерин и улучшает работу всех органов.

При -9 градусах и ниже нежелательно делать прогулки. Формирующаяся дыхательная система не выдерживает мороз и малыш может заболеть. Если прогулка неизбежна, создайте теплую воздушную подушку вокруг щечек. Коляску утеплите подстилкой и шалью, наброшенной на капюшон.

До –9 градусов сорокаминутные прогулки рекомендуется совершать ежедневно. Легкий мороз помогает уснуть спокойным, здоровым сном, а сопутствующие детские товары не позволят замерзнуть. Используйте одеяльце, конверт. Детский крем спасет личико от мороза, а оксолиновая мазь — от инфекций.

От +1 градуса — комфортное время для прогулок. Крохи отдыхают, спят, насыщают организм кислородом и меньше капризничают.

Советы и рекомендации опытных мам

Собираясь на прогулку, посмотрите на градусник и приступайте к сборам, учитывая пожелания:

Детская одежда не должна стеснять движения малыша.

Возьмите с собой прогулочные детские товары: соску, бутылочку в термосе с теплой водой, носовой платок.

Одевайтесь сами, только потом занимайтесь карапузом.

Малыш должен быть одеть по принципу «как взрослый, плюс ещё один слой».

Во время прогулки периодически трогайте шею, чтобы она не была мокрой от жары и прохладной от холода.

Во время прогулки вы будете посещать друзей, магазины или детского врача? Надевайте такие вещи, которые легко снимать.

На случай дождя прихватите зонтик и непромокаемый чехол.

Вам и вашему чаду должно быть комфортно, уютно и тепло!

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