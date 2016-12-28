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В Молодечненском районе колесо от трактора убило 23-летнего рабочего

29.12.2016 14:33 — Разное | Tut.by  
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В Молодечненском районе, недалеко от деревни Копачи, на строительстве свиноводческого комплекса 27 декабря задним колесом от трактора смертельно травмирован 23-летний рабочий, слесарь минского предприятия.

Проверку по факту несчастного случая на производстве начал Молодечненский районный отдел Следственного комитета.

— Колесо привезли на грузовике для установки на катке. Спереди у этой машины металлический валик, сзади — большие колеса, как у трактора МТЗ. Накануне одно из них было пробито. Привезли новое. По предварительным данным, слесарь на кузове грузовика застрополил колесо крюками тросов манипулятора и слез на землю принимать груз. Манипулятором подняли колесо с кузова, стали перемещать. В этот момент оно сорвалось с крюков и упало на слесаря, — рассказал Край.бай старший следователь Молодечненского РОСК Юрий Богушевич.

В результате инцидента парень от полученных травм умер на месте. Согласно предварительным результатам экспертизы, алкоголя в его организме не обнаружено.

 
 
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Проверку по факту несчастного случая на производстве начал Молодечненский районный отдел Следственного комитета.

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