В Молодечненском районе, недалеко от деревни Копачи, на строительстве свиноводческого комплекса 27 декабря задним колесом от трактора смертельно травмирован 23-летний рабочий, слесарь минского предприятия.

Проверку по факту несчастного случая на производстве начал Молодечненский районный отдел Следственного комитета.

— Колесо привезли на грузовике для установки на катке. Спереди у этой машины металлический валик, сзади — большие колеса, как у трактора МТЗ. Накануне одно из них было пробито. Привезли новое. По предварительным данным, слесарь на кузове грузовика застрополил колесо крюками тросов манипулятора и слез на землю принимать груз. Манипулятором подняли колесо с кузова, стали перемещать. В этот момент оно сорвалось с крюков и упало на слесаря, — рассказал Край.бай старший следователь Молодечненского РОСК Юрий Богушевич.

В результате инцидента парень от полученных травм умер на месте. Согласно предварительным результатам экспертизы, алкоголя в его организме не обнаружено.