|
Перемирие в Сирии начнется в полночь 30 декабря
29.12.2016 14:38 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 дек — Sputnik. Режим прекращения огня в Сирии вступит в силу с 00.00 30 декабря, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, на которой присутствовал и министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Министр обороны сообщил главе государства о готовности обеспечить введение режима прекращения боевых действий, организовав постоянный контроль за его соблюдением.
"В настоящее время сформированы все предпосылки для прекращения боевых действий на территории Сирии, и налаживания прямого диалога между правительством Сирии и оппозиции, заинтересованы в сохранении территориальной целостности Сирии и суверенитета этой страны", — заявил Шойгу.
По его словам, созданы условия для сокращения российской группировки войск на территории Сирии.
Владимир Путин согласился с предложением Минобороны по сокращению российского присутствия в Сирийской Республике.
Глава государства поблагодарил руководителей оборонного и внешнеполитического ведомств за проделанную работу в Сирии, назвав эту страну "важным участком борьбы с международным терроризмом".
"Мы, безусловно, будем продолжать борьбу с международным терроризмом и дальше будем оказывать поддержку законному сирийскому правительству в борьбе с терроризмом и, безусловно, будем исполнять договоренности, которые нами достигнуты, в том числе по развитию пунктов базирования российских вооруженных сил в Тартусе и на аэродроме Хмеймим", — заявил президент.
Путин назвал достигнутые договоренности "хрупкими" и требующими особого внимания и сопровождения с целью сохранения и развития. Он поручил организовать контакты с главами Турции, Ирана и Сирии для согласования дальнейших шагов по сирийским договоренностям.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Путин сообщил о подписании трех документов: между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории САР; о комплексе мер по...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии