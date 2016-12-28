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Перемирие в Сирии начнется в полночь 30 декабря

29.12.2016 14:38 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 дек — Sputnik. Режим прекращения огня в Сирии вступит в силу с 00.00 30 декабря, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, на которой присутствовал и министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Министр обороны сообщил главе государства о готовности обеспечить введение режима прекращения боевых действий, организовав постоянный контроль за его соблюдением.

"В настоящее время сформированы все предпосылки для прекращения боевых действий на территории Сирии, и налаживания прямого диалога между правительством Сирии и оппозиции, заинтересованы в сохранении территориальной целостности Сирии и суверенитета этой страны", — заявил Шойгу.

По его словам, созданы условия для сокращения российской группировки войск на территории Сирии.

Владимир Путин согласился с предложением Минобороны по сокращению российского присутствия в Сирийской Республике.

Глава государства поблагодарил руководителей оборонного и внешнеполитического ведомств за проделанную работу в Сирии, назвав эту страну "важным участком борьбы с международным терроризмом".

"Мы, безусловно, будем продолжать борьбу с международным терроризмом и дальше будем оказывать поддержку законному сирийскому правительству в борьбе с терроризмом и, безусловно, будем исполнять договоренности, которые нами достигнуты, в том числе по развитию пунктов базирования российских вооруженных сил в Тартусе и на аэродроме Хмеймим", — заявил президент. 

Путин назвал достигнутые договоренности "хрупкими" и требующими особого внимания и сопровождения с целью сохранения и развития. Он поручил организовать контакты с главами Турции, Ирана и Сирии для согласования дальнейших шагов по сирийским договоренностям.

 
Теги: Минск
 
 
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