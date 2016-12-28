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Нефтегазовое противостояние: новогоднего чуда не случилось
Решение нефтегазовых вопросов с Россией переносится на 2017 год, заявил председатель концерна "Белнефтехим" Игорь Ляшенко.
"Решение нефтегазовых вопросов с Россией, очевидно, переносится на следующий год", -
Беларусь и Россия продолжают переговоры по пересмотру тарифов на транзит нефти, которую белорусская сторона увеличила до 20,5%. 27 декабря во время рабочей встречи белорусской делегации с представителями Федеральной антимонопольной службы России представители официального Минска передали свои предложения Москве. "Белорусская сторона выдвинула доводы о том, что наши тарифы на прокачку - одни из самых низких из всех участников этого транзита. Мы выставили свои обоснования и хотим увеличить тариф на 20,5%. Российская сторона пока заняла позицию о том, что это должно быть в районе 5,5%", - подчеркнул Игорь Ляшенко.
Работа по данному вопросу продолжается, подчеркнул Игорь Ляшенко. "Ждем предложений от российской стороны. Наши предложения им переданы", - добавил он.
23 декабря вице-премьер российского правительства Аркадий Дворкович не исключил, что урегулирование газового вопроса с Беларусью
Официальному Минску
Сокращение поставок нефти больно
Что интересно: власти продолжают источать неоправданный оптимизм. 19 декабря премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков в интервью агентству заявил: "Речь идет скорее не между очень плохо и хорошо, а между хорошо и еще лучше".
Если нынешнее состояние хорошо, то что тогда – плохо?
"Россия может ждать, Беларусь – нет"
Нефтегазовое противостояние должно завершиться в течение ближайших недель, считает экономист Лев Марголин. Ведь убытки несет белорусская сторона, а не Россия.
- Чтобы понять, стоила ли овчинка выделки, нужно разобраться: а чего вообще хотели добиться белорусские власти? Условно говоря, Минск сэкономил деньги на разнице в ценах на газ, но ведь потерял примерно такую же сумму на таможенных пошлинах от реализации нефтепродуктов. Можно было бы считать такую рокировку равноценной, если бы не тот факт, что за газ все равно платить придется. Очевидно, что Россия свое не упустит: еще два-три месяца назад говорилось, что платить придется, только называлась возможность некой компенсации из российского бюджета, скорее всего, в виде кредита. Даже если проблему урегулируют таким образом, выигрыша нет никакого.
Видимо, действительно время «газа в обмен на поцелуи» действительно прошло.
- Связан ли отказ Лукашенко ехать на саммиты ЕАЭС и ОДКБ с нефтегазовым противостоянием?
- Думаю, самым непосредственным образом. Появились конспирологические версии, что якобы Лукашенко предотвратил едва ли не попытку госпереворота, поэтому и не поехал в Санкт-Петербург. Лично я считаю, что это демарш, к которым Лукашенко и прежде прибегал с разной степенью интенсивности: он привык, что Россия обычно идет на уступки, чтобы снизить накал страстей. На этот раз «не прокатило». Я считаю, что Россия в значительной степени утратила свои интересы в Беларуси, а имеющиеся интересы (политико-идеологический союз) вполне обеспечиваются зависимостью Беларуси от России. Есть поводок, с которого Лукашенко не может сорваться при всем желании: он не может отказаться от закупки российской нефти. Лет 10 назад Путин говорил: мы готовы продавать по льготной цене 6 тысяч тонн нефти для обеспечения собственных нужда Беларуси, все остальное – по рыночным. Может случиться, что 18 миллионов тонн, поставленных в 2016 году и обещанных в 2017 году, покажутся манной небесной.
- На ваш взгляд, когда закончится долгоиграющее противостояние?
- Думаю, что в ближайшие недели противостояние должно закончиться. Чем дольше затягивается конфликт, тем большие убытки несет белорусская сторона. Реально Россия может ждать, а Беларусь ждать не может.
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Решение нефтегазовых вопросов с Россией переносится на 2017 год, заявил председатель концерна "Белнефтехим" Игорь Ляшенко.
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