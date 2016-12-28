Ванная комната, как и любая другая, требует периодического дизайнерского обновления и ремонта. Важным этапом является выбор мебели, к которой выдвигаются повышенные требования влагостойкости. Так как ремонт в ванной комнате делается порой «на века», стоит тщательно выбирать элементы обстановки.

Что учитывать при покупке мебели для ванной комнаты?

Это комната для расслабления, отдыха физического и душевного. Безусловно, обстановка должна способствовать удобному принятию гигиенических процедур. Второй важной особенностью является практичность и вместительность выбираемой мебели, ведь полотенца, косметика, банные принадлежности, моющие средства зачастую хранятся именно в ванной комнате.

Итак, при выборе нужно учитывать практичность, привлекательный внешний вид и функциональность.

Какому материалу отдать предпочтение?

Мебель для ванной подбирается, исходя из размеров комнаты, возможностей ухода за приобретенными элементами, индивидуальных предпочтений.

Современные производители предлагают купить мебель для ванной из следующих материалов:

ламинированных панелей МДФ или ДСП. Такому материалу отдают предпочтение в виду материальной выгоды и легкости в уходе;

пластика, который отлично подходит для благоустройства уличных душевых;

дерева, которое отличается роскошным внешним видом, долговечностью, но в то же время сложностью в уходе;

стекла, используемого для создания интерьера в стиле аква, модерн и минимализм.

Стили и модели мебели для ванной: разнообразие выбора

Если комната просторная, можно установить целый гарнитур, выполненный в едином стиле, с ванными компактных размеров — немного сложнее. Но, учитывая разнообразие предложений, оформить пространство удобно и со вкусом возможно и без помощи опытных дизайнеров.

Мебель для ванной может быть представлена:

отдельными вместительными тумбами, а также элементами, в которые встраивается умывальник; разнообразными шкафами (напольными, настенными) и компактными шкафчиками; высокими пеналами интересных конфигураций; полочками, выполненными с использованием всевозможных дизайнерских решений; элементами, где зеркало является важным составляющим; корзинами для белья и другими аксессуарами.

Стилевое оформление пространства также пестрит разнообразием. Предоставляется возможность подобрать мебель для ванной, в том числе тумбы в античном стиле, барокко, стиле Прованс, хай-тек, скандинавском и другом дизайнерском направлении. В настоящее время модно совмещать стили и формы. Но, если вы задумали смешение стилей, то это рациональнее сделать при помощи опытных специалистов.

Что советуют специалисты, или полезные советы при выборе мебели для ванной

Выбираемые элементы должны выдерживать повышенную влажность и перепады температур. Данным критериям соответствуют плиты МДФ, которые на порядок качественнее дешевых ДСП. Чтобы продлить срок службы предметов обстановки, используйте специальные защитные пленки или покрытия.

Что касается фурнитуры, лучше отдавать предпочтение изделиям с хромированными ручками и крючками. Также обращайте внимание на наличие ножек у мебели, которая будет устанавливаться на полу. Это позволит продлить как срок эксплуатации предметов интерьера, так и сохранить их привлекательный внешний вид, так как вода, которая может затекать под шкафчики, будет высыхать быстрее, не повреждая поверхность.

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