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Белорусский рубль ослаб к трем основным валютам на торгах 29 декабря.

По итогам торгов 29 декабря белорусский рубль ослаб к корзине валют на 0,51%.

Доллар подорожал на 0,0066 рубля до 1,9585 рублей за доллар. Курс евро вырос на 0,002 рубля и составляет 2,045 рубля за евро. Российский рубль вырос на 0,0258, курс составил 3,244 белорусских рубля за 100 российских.