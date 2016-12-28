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Последние торги года – рубль ослаб ко всем валютам

29.12.2016 15:02 — Разное | Ежедневник  
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Последние торги года – рубль ослаб ко всем валютам

фото: kp.by

Белорусский рубль ослаб к трем основным валютам на торгах 29 декабря.

По итогам торгов 29 декабря белорусский рубль ослаб к корзине валют на 0,51%.

Доллар подорожал на 0,0066 рубля до 1,9585 рублей за доллар. Курс евро вырос на 0,002 рубля и составляет 2,045 рубля за евро. Российский рубль вырос на 0,0258, курс составил 3,244 белорусских рубля за 100 российских.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Белорусский рубль ослаб к трем основным валютам на торгах 29 декабря.

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