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Лукашенко назначил нового главу Госпогранкомитета

29.12.2016 14:52 — Разное | Ежедневник  
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Лукашенко назначил нового главу Госпогранкомитета

фото: ay.by

Им стал Анатолий Лаппо, который ранее занимал пост зампреда ГПК.

Анатолий Лаппо назначен председателем Государственного пограничного комитета. Соответствующее кадровое решение принял Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА.

Ранее Анатолий Лаппо занимал должность заместителя председателя ГПК. Таким образом, он сменил на посту 67-летнего Леонида Мальцева, которого на днях Александр Лукашенко уволил с военной службы в отставку по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия.

Анатолий Лаппо имеет звание генерала-майора.

 
 
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Им стал Анатолий Лаппо, который ранее занимал пост зампреда ГПК.

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