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Лукашенко сменил министра здравоохранения

29.12.2016 15:12 — Разное | БДГ  
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Белорусский президент подписал сегодня указ, согласно которому глава Минздрава уходит со своей должности. Также назначен новый глава ГПК.

Александр Лукашенко 29 декабря снял с должности главу Министерства здравоохранения. Василий Жарко пошел на повышение - его президент назначил вице-премьером. Ранее данный пост занимала Наталья Кочанова, которая недавно возглавила Администрацию президента. Кто станет новым министром здравоохранения - пока неизвестно. Василий Жарко этот пост занимал на протяжении десяти лет, с 2006 года.

Также пресс-служба президента сообщила о том, что глава государства назначил на пост председателя Государственного пограничного комитета Анатолия Лаппо. Бывший руководитель ведомства Леонид Мальцев был отправлен на пенсию 27 декабря.

Напомним, что 15 декабря президент принял ряд важнейших кадровых решений: в Беларуси был назначен новый министр образования, министр труда и соцзащиты, и иные госслужащие.

 
 
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Белорусский президент подписал сегодня указ, согласно которому глава Минздрава уходит со своей должности. Также назначен новый глава ГПК.

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