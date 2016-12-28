Белорусский президент подписал сегодня указ, согласно которому глава Минздрава уходит со своей должности. Также назначен новый глава ГПК.

Александр Лукашенко 29 декабря снял с должности главу Министерства здравоохранения. Василий Жарко пошел на повышение - его президент назначил вице-премьером. Ранее данный пост занимала Наталья Кочанова, которая недавно возглавила Администрацию президента. Кто станет новым министром здравоохранения - пока неизвестно. Василий Жарко этот пост занимал на протяжении десяти лет, с 2006 года.

Также пресс-служба президента сообщила о том, что глава государства назначил на пост председателя Государственного пограничного комитета Анатолия Лаппо. Бывший руководитель ведомства Леонид Мальцев был отправлен на пенсию 27 декабря.