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Лукашенко сменил министра здравоохранения
Белорусский президент подписал сегодня указ, согласно которому глава Минздрава уходит со своей должности. Также назначен новый глава ГПК.
Александр Лукашенко 29 декабря снял с должности главу Министерства здравоохранения. Василий Жарко пошел на повышение - его президент назначил вице-премьером. Ранее данный пост занимала Наталья Кочанова, которая
Также пресс-служба президента сообщила о том, что глава государства назначил на пост председателя Государственного пограничного комитета Анатолия Лаппо. Бывший руководитель ведомства Леонид Мальцев был отправлен на пенсию 27 декабря.
Напомним, что 15 декабря президент
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Белорусский президент подписал сегодня указ, согласно которому глава Минздрава уходит со своей должности. Также назначен новый глава ГПК.
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