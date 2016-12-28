В рождественский вечер 24 декабря в Гродненском районе милиционер спас жизнь девушке, которой стало плохо во время службы в костеле.

Капитан Шутович находился на своем посту, охраняя общественный порядок во время праздничного богослужения у костела в деревне Селивановцы. Он заметил, что одной девушке плохо, и ее родители не могут привести ее в чувство. "Было очень многолюдно. А девушка, как я узнал потом от родителей, страдала вегето-сосудистой дистонией. Она задыхаться начала, сознание теряла, идти не могла", — рассказал капитан милиции.

Милиционер отвез девушку на служебной машине в ближайшую Сопоцкинскую больницу. Лучше ей не становилось, и из Гродно был вызван специальный реанимобиль.

"Туман и снег, очень плохая видимость была. Я выехал, реанимобиль встретил на въезде в Сопоцкин и с проблесковыми маячками сопроводил до больницы", — сказал Шутович.

Оказав первую помощь, капитан милиции отправился дальше продолжать службу по охране общественного порядка. По его словам, сейчас здоровью девушки ничто не угрожает.