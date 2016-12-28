﻿ К концу следующего года "квадрат" жилья построенного с господдержкой должен стоить 970 рублей. 21.by
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К концу следующего года "квадрат" жилья построенного с господдержкой должен стоить 970 рублей

29.12.2016 15:49 — Разное | Tut.by  
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Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Средняя стоимость квадратного метра жилья, которое будут строить с господдержкой, к концу 2017 года должна составлять 968,83 рубля. Такая сумма утверждена постановлением Совета министров Республики Беларусь от 28 декабря 2016 года № 1088.

Сейчас «квадрат», построенный с господдержкой стоит 660 рублей.

Также, согласно документe, доля общей площади многоквартирных энергоэффективных жилых домов в общем объеме введенного в эксплуатацию жилья должна составить 65%.

Напомним, во время Всебелорусского народного собрания президент заявил, что рассчитывает, что к 2020 году себестоимость квадратного метра жилья снизится до уровня среднемесячной зарплаты по стране.

— За последние 5 лет построено 25 миллионов квадратных метров жилья. Нам надо в строительстве увеличивать эффективность, надо создавать современные материалы, чтобы дом или квартиру можно было построить быстро, качественно и чтобы она долгий период времени служила, — говорил Александр Лукашенко.

 
 
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