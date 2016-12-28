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К концу следующего года "квадрат" жилья построенного с господдержкой должен стоить 970 рублей
Средняя стоимость квадратного метра жилья, которое будут строить с господдержкой, к концу 2017 года должна составлять 968,83 рубля. Такая сумма утверждена
Сейчас «квадрат», построенный с господдержкой стоит 660 рублей.
Также, согласно документe, доля общей площади многоквартирных энергоэффективных жилых домов в общем объеме введенного в эксплуатацию жилья должна составить 65%.
Напомним, во время Всебелорусского народного собрания
— За последние 5 лет построено 25 миллионов квадратных метров жилья. Нам надо в строительстве увеличивать эффективность, надо создавать современные материалы, чтобы дом или квартиру можно было построить быстро, качественно и чтобы она долгий период времени служила, — говорил Александр Лукашенко.
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Такая сумма прописана в постановлении Совмина.
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