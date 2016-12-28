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Итоги Года культуры в Беларуси по версии Ирины Дриги

29.12.2016 15:49 — Разное | Sputnik Беларусь  
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О самых ярких событиях Года культуры в стране и за рубежом, а также о нововведениях в работе творческих коллективов ведущий радио Sputnik Беларусь Вячеслав Шарапов беседовал с первым заместителем министра культуры Беларуси Ириной Дригой.

По словам Ирины Дриги, в уходящем году впервые в Беларуси была систематизирована и оптимизирована нормативно-правовая база в культурной сфере, новый Кодекс о культуре объединил порядка 150 нормативных актов.

"Нет оснований бояться, что с наступлением февраля для работников культуры все резко поменяется. Наоборот, были убраны некоторые моменты, которые усложняли их деятельность. Например, упрощена процедура госрегистрации фильмов, а также процедура получения званий "академический" и "заслуженный коллектив", — сообщила Ирина Дрига в студии радио Sputnik Беларусь.

Собеседница Sputnik также отметила появление в уходящем году большого количества новых значимых проектов и мероприятий, которые уже получили широкий общественный резонанс.

"В частности, учреждена Национальная премия в области изобразительного искусства, итоги которой будут подведены в 2017 году на Триеннале современного искусства в Минске", — рассказала Ирина Дрига.

Из международных проектов Года культуры Ирина Дрига отметила 2 крупные выставки белорусской иконописи в двух древнейших центрах культуры Италии и Испании — Ватикане и Толедо, которые стали яркими событиями для европейских зрителей.

По словам Ирины Дриги, события культурной жизни Беларуси отнюдь не ограничиваются Годом культуры. Уже сейчас идет активная подготовка к предстоящему 500-летию белорусского книгопечатания и юбилею белорусской столицы, а также к юбилейным датам с дней рождений Янки Купалы, Якуба Коласа, Марка Шагала и других известных деятелей белорусской культуры.

Полную версию беседы с первым заместителем министра культуры Беларуси Ириной Дригой об итогах Года культуры в Беларуси слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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Знаковым событием Года культуры в Беларуси стало принятие первого в мире Кодекса о культуре, который вступит в силу в феврале 2017 года.

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