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Советник Путина: Россия должна быть готова к «отключению от мирового интернета»

29.12.2016 16:50 — Разное | Ежедневник  
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Советник Путина: Россия должна быть готова к «отключению от мирового интернета»

фото: beeline-samara.ru

Такой вариант событий не исключил в случае ухудшения отношений с Западом советник президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко.

"Наша страна должна быть готова к тому, что ее отключат от мирового интернета", - цитирует телеинтервью Клименко ТАСС.

Как отметил советник президента, "высока вероятность "тектонических сдвигов" в наших отношениях с Западом в сторону ухудшения". "Поэтому перед нами стоит задача - отрегулировать российский сегмент интернета, чтобы защититься от подобных сценариев", - сказал он.

"Важно, чтобы в России продолжали работать электронная почта, телеграф, телефон, социальные сети. Критическая инфраструктура, включая копию доменной зоны, должна находиться на нашей территории, чтобы никто не мог отключить. Регулирование обычных пользователей этот закон не затрагивает", - подчеркнул Клименко, говоря об опубликованном в ноябре законопроекте о регулировании рунета.

 
 
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Такой вариант событий не исключил в случае ухудшения отношений с Западом советник президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко.

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