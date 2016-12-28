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ФСБ опубликовала кадры задержания сторонников ИГ в Дагестане

29.12.2016 17:08 — Разное | Sputnik Беларусь  
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По информации спецслужб, нападения планировались по прямому указанию эмиссара ИГ, который находится в Сирии.

В ходе обысков по месту пребывания задержанных было обнаружено оружие, боеприпасы, гранаты и детали к снайперской винтовке.

Отмечается, что все семеро были завербованы террористами через интернет. Задачей группы было совершение терактов в российской столице после Нового года.

 
 
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Сотрудники силовых структур задержали в Дагестане семерых законсперированных сторонников "Исламского государства" по подозрению в подготовке терактов в Москве....

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