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ФСБ опубликовала кадры задержания сторонников ИГ в Дагестане
29.12.2016 17:08 — Разное | Sputnik Беларусь
По информации спецслужб, нападения планировались по прямому указанию эмиссара ИГ, который находится в Сирии.
В ходе обысков по месту пребывания задержанных было обнаружено оружие, боеприпасы, гранаты и детали к снайперской винтовке.
Отмечается, что все семеро были завербованы террористами через интернет. Задачей группы было совершение терактов в российской столице после Нового года.
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Сотрудники силовых структур задержали в Дагестане семерых законсперированных сторонников "Исламского государства" по подозрению в подготовке терактов в Москве....
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