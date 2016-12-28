По информации спецслужб, нападения планировались по прямому указанию эмиссара ИГ, который находится в Сирии.

В ходе обысков по месту пребывания задержанных было обнаружено оружие, боеприпасы, гранаты и детали к снайперской винтовке.

Отмечается, что все семеро были завербованы террористами через интернет. Задачей группы было совершение терактов в российской столице после Нового года.