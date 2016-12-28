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Семашко знает, когда будет достигнут компромисс по газу

29.12.2016 17:14 — Разное | БДГ  
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Владимир Семашко выразил надежду на то, что решение по нефтегазовому вопросу с Россией будет достигнуто в первом квартале 2017 года. 

Как пишет БЕЛТА, по словам Семашко, переговоры с российской стороной продолжаются активно. 

«Мы не теряем оптимизма, работаем с российскими коллегами системно и стараемся идти путем компромиссов как в своих формулировках, так и расчетах. Мы и сейчас ищем все возможные источники и механизмы, чтобы выйти на прежние договоренности по выравниванию условий хозяйствования в рамках Евразийского экономического союза и прийти сначала к единому рынку электроэнергии, а затем газа и нефти», - отметил Семашко.

Он также рассказал, что в октябре были подписаны многочисленные документы, но потом «произошел определенный сбой» в двусторонних отношениях. Семашко также рассказал, что между Россией и Беларусью сохраняется взаимопонимание, у сторон есть аргументы и инструменты для реализации совместного плана. Компромисс же стороны должны достигнуть не позднее первого квартала 2017 года, заверил он.

Напомним, что сегодня аналогичную информацию озвучил глава «Белнефтехима» Игорь Ляшенко. Он отметил, что переговоры продолжатся в 2017 году.

 
 
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Владимир Семашко выразил надежду на то, что решение по нефтегазовому вопросу с Россией будет достигнуто в первом квартале 2017 года. 

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