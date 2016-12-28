Владимир Семашко выразил надежду на то, что решение по нефтегазовому вопросу с Россией будет достигнуто в первом квартале 2017 года.

Как пишет БЕЛТА , по словам Семашко, переговоры с российской стороной продолжаются активно.

«Мы не теряем оптимизма, работаем с российскими коллегами системно и стараемся идти путем компромиссов как в своих формулировках, так и расчетах. Мы и сейчас ищем все возможные источники и механизмы, чтобы выйти на прежние договоренности по выравниванию условий хозяйствования в рамках Евразийского экономического союза и прийти сначала к единому рынку электроэнергии, а затем газа и нефти», - отметил Семашко.

Он также рассказал, что в октябре были подписаны многочисленные документы, но потом «произошел определенный сбой» в двусторонних отношениях. Семашко также рассказал, что между Россией и Беларусью сохраняется взаимопонимание, у сторон есть аргументы и инструменты для реализации совместного плана. Компромисс же стороны должны достигнуть не позднее первого квартала 2017 года, заверил он.