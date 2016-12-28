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Глава МИД Польши подтвердил сокращение финансирования телеканала "Белсат"
29.12.2016 17:10 — Разное | Ежедневник
фото: socnews.by
Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковски подтвердил сокращение финансирования телеканала "Белсат".
По словам Ващиковского, причиной сокращения финансирования "Белсата" стали увеличение расходов на польские консульские службы и повышение расходов на поддержку сирийских беженцев, передает БелаПАН.
"Я не хочу, но вынужден", — заявил Ващиковски, говоря о сокращении финансирования для телеканала.
Он подчеркнул, что польское правительство является не владельцем "Белсата", а лишь одним из доноров. "Белсат" имеет возможность реформироваться, искать других доноров", — сказал Ващиковски.
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Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковски подтвердил сокращение финансирования телеканала "Белсат".
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