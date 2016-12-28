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На сайте лучшие манекенщицы представлены в десяти категориях

В каждой из них есть два победителя: одного выбирают представители fashion-индустрии, другого - пользователи сайта. Ресурс провел опрос среди 250 дизайнеров, фотографов, стилистов-парикмахеров, визажистов и кастинг-директоров, чтобы определить имена девушек, которые заявили о себе громче всего, пишет Moda.ru .

Главного титула удостоились Белла Хадид и Кендалл Дженнер. Интересно, что 20-летняя Белла названа моделью года профессионалами, а 21-летняя Кендалл получила так называемый приз зрительских симпатий - титул ей присудили читатели. Джиджи Хадид заняла второе место.

20-летняя Белла стала лицом Dior, дебютировала на шоу Victoria’s Secret, заключила контракты с Nike и Calvin Klein, десятки раз вышла на подиум и украсила собой множество глянцевых обложек.

Кендалл Дженнер, получившая приз зрительских симпатий, приняла участие во всех Неделях моды, снявшись для десятка глянцевых изданий и заключив контракт с косметическим гигантом Estee Lauder.

«Прорывом года» по мнению профессионалов стала Адвоа Абоа, по мнению читателей - Грейс Элизабет. Звездой социальных сетей индустрия признала Джиджи Хадид, а читатели - Эмили Ратаковски. «Если прошлый год и научил нас чему-то, так это тому, что каждый твит и фото в инстаграме делают тебя более востребованным в мире моды», - комментирует категорию Models.com.

Выбор модели года среди мужчин оказался не столь предсказуем. Почетное звание неожиданно досталось 24-летнему австралийцу Джордану Баррету. Манекенщик в 2016 году принимал участие в кампаниях Tom Ford, Versace, Moschino и Balmain.

В категории «Знаменитость как модель» победили дочь голливудского актера Уилла Смита – Уиллоу Смит и Кара Делевинь. Среди мужчин таковыми названы Джейден Смит (сын Уилла Смита) и Джаред Лето.