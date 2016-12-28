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Семашко обещает компромисс по нефтегазовому вопросу не позднее 1 квартала 2017 года
29.12.2016 17:35 — Разное | Ежедневник
Компромиссное решение по нефтегазовому вопросу с Россией должно быть найдено не позднее 1 квартала 2017 года.
Об этом заявил, отвечая на вопрос корреспондента
"Мы не теряем оптимизма, работаем с российскими коллегами системно и стараемся идти путем компромиссов как в своих формулировках, так и расчетах. Мы и сейчас ищем все возможные источники и механизмы, чтобы выйти на прежние договоренности по выравниванию условий хозяйствования в рамках Евразийского экономического союза и прийти сначала к единому рынку электроэнергии, а затем газа и нефти", - отметил Владимир Семашко.
Он напомнил, что в октябре 2016 года был подписан ряд межправительственных соглашений, утвержден план соответствующих мероприятий, а затем произошел определенный сбой, и дорожная карта не была почему-то принята к реализации.
"Тем не менее взаимопонимание с обеих сторон есть. У нас есть все аргументы и необходимые инструменты для реализации совместного плана действий. Мы надеемся достигнуть компромиссного решения по нефтегазовому вопросу не позднее I квартала 2017 года", - заверил Владимир Семашко.
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Компромиссное решение по нефтегазовому вопросу с Россией должно быть найдено не позднее 1 квартала 2017 года.
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