



Компромиссное решение по нефтегазовому вопросу с Россией должно быть найдено не позднее 1 квартала 2017 года.

Об этом заявил, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА , заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко, передает корреспондент БЕЛТА. По словам вице-премьера, переговорный процесс активно продолжается.

"Мы не теряем оптимизма, работаем с российскими коллегами системно и стараемся идти путем компромиссов как в своих формулировках, так и расчетах. Мы и сейчас ищем все возможные источники и механизмы, чтобы выйти на прежние договоренности по выравниванию условий хозяйствования в рамках Евразийского экономического союза и прийти сначала к единому рынку электроэнергии, а затем газа и нефти", - отметил Владимир Семашко.

Он напомнил, что в октябре 2016 года был подписан ряд межправительственных соглашений, утвержден план соответствующих мероприятий, а затем произошел определенный сбой, и дорожная карта не была почему-то принята к реализации.

"Тем не менее взаимопонимание с обеих сторон есть. У нас есть все аргументы и необходимые инструменты для реализации совместного плана действий. Мы надеемся достигнуть компромиссного решения по нефтегазовому вопросу не позднее I квартала 2017 года", - заверил Владимир Семашко.