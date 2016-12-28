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«Репортеры без границ» требуют освободить авторов «Регнума»
Международная правозащитная организация призвала белорусские власти отпустить трех авторов российских сайтов.
Глава отдела Восточной Европы и Центральной Азии «Репортеров без границ» Йоханн Бирк осудил арест трех авторов, работающих из Беларуси на российские СМИ. Он отметил, что хоть их публикации и «были спорными», это не оправдывает их задержания.
Бирк также подчеркнул, что белорусские власти должны отпустить авторов и провести судебное разбирательство в присутствии независимых экспертов, которые могли бы оценить публикации Дмитрия Алимкина, Юрия Павловца и Сергея Шиптенко.
Напомним, 9 декабря стало известно о том, что СК Беларуси расследует уголовные дела
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Международная правозащитная организация призвала белорусские власти отпустить трех авторов российских сайтов.
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