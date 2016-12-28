Международная правозащитная организация призвала белорусские власти отпустить трех авторов российских сайтов.

Глава отдела Восточной Европы и Центральной Азии «Репортеров без границ» Йоханн Бирк осудил арест трех авторов, работающих из Беларуси на российские СМИ. Он отметил, что хоть их публикации и «были спорными», это не оправдывает их задержания.

Бирк также подчеркнул, что белорусские власти должны отпустить авторов и провести судебное разбирательство в присутствии независимых экспертов, которые могли бы оценить публикации Дмитрия Алимкина, Юрия Павловца и Сергея Шиптенко.