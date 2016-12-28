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«Репортеры без границ» требуют освободить авторов «Регнума»

29.12.2016 17:52 — Разное | БДГ  
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Международная правозащитная организация призвала белорусские власти отпустить трех авторов российских сайтов.

Глава отдела Восточной Европы и Центральной Азии «Репортеров без границ» Йоханн Бирк осудил арест трех авторов, работающих из Беларуси на российские СМИ. Он отметил, что хоть их публикации и «были спорными»,  это не оправдывает их задержания.

Бирк также подчеркнул, что белорусские власти должны отпустить авторов и провести судебное разбирательство в присутствии независимых экспертов, которые могли бы оценить публикации Дмитрия Алимкина, Юрия Павловца и Сергея Шиптенко.

Напомним, 9 декабря стало известно о том, что СК Беларуси расследует уголовные дела о разжигании розни и вражды гражданами Беларуси – преподавателем БГУИР Юрием Павловцом и сторожем Дмитрием Алимкиным, позднее был задержан еще один автор - Сергей Шиптенко. 

 
 
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Международная правозащитная организация призвала белорусские власти отпустить трех авторов российских сайтов.

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