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Белорусские гандболисты заняли 3-е место на Кубке Рижской думы

29.12.2016 18:14 — Разное | Tut.by  
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Фото: Прессбол

Гандболисты сборной Беларуси заняли 3-е место на Кубке Рижской думы, который стал для команды Юрия Шевцова одним из этапов подготовки к январскому чемпионату мира-2017 во Франции.

В стартовом матче белорусские гандболисты 27 декабря проиграли сборной Латвии — 20:23 (9:13), затем 28 декабря победили Египет — 28:27 (16:12), а в заключительной всрече 29 декабря довольно крупно уступили России — 21:28 (9:12).

Отметим, что команды Латвии и России, которым белорусы проиграли, выступали в далеких от оптимального составах.

Итоговая турнирная таблица

1. Россия — 6 очков (3 матча)

2. Египет — 2 (3)

3. Беларусь — 2 (3)

4. Латвия — 2 (3).

При равенстве очков у трех команд места со 2-го по 4-е распределились с учетом разницы мячей в мини-турнире внутри этой тройки.

6 и 7 января сборная Беларуси проведет два товарищеских матча в гостях у команды России.

Чемпионат мира пройдет с 11 по 29 января во Франции. Соперниками белорусов на предварительном этапе станут команды Хорватии, Германии, Венгрии, Саудовской Аравии и Чили.

чемпионата мира, который с 11 по 29 января будет принимать Франция. На предварительном этапа команда Юрия Шевцова сыграет со сборными Хорватии, Германии, Венгрии, Саудовской Аравии и Чили.

 
 
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Гандболисты сборной Беларуси заняли 3-е место на Кубке Рижской думы, который стал для команды Юрия Шевцова одним из этапов подготовки к январскому чемпионату...

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