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Белорусские гандболисты заняли 3-е место на Кубке Рижской думы
Гандболисты сборной Беларуси заняли 3-е место на Кубке Рижской думы, который стал для команды Юрия Шевцова одним из этапов подготовки к январскому чемпионату мира-2017 во Франции.
В стартовом матче белорусские гандболисты 27 декабря проиграли сборной Латвии — 20:23 (9:13), затем 28 декабря победили Египет — 28:27 (16:12), а в заключительной всрече 29 декабря довольно крупно уступили России — 21:28 (9:12).
Отметим, что команды Латвии и России, которым белорусы проиграли, выступали в далеких от оптимального составах.
Итоговая турнирная таблица
1. Россия — 6 очков (3 матча)
2. Египет — 2 (3)
3. Беларусь — 2 (3)
4. Латвия — 2 (3).
При равенстве очков у трех команд места со 2-го по 4-е распределились с учетом разницы мячей в мини-турнире внутри этой тройки.
6 и 7 января сборная Беларуси проведет два товарищеских матча в гостях у команды России.
Чемпионат мира пройдет с 11 по 29 января во Франции. Соперниками белорусов на предварительном этапе станут команды Хорватии, Германии, Венгрии, Саудовской Аравии и Чили.
чемпионата мира, который с 11 по 29 января будет принимать Франция. На предварительном этапа команда Юрия Шевцова сыграет со сборными Хорватии, Германии, Венгрии, Саудовской Аравии и Чили.
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Гандболисты сборной Беларуси заняли 3-е место на Кубке Рижской думы, который стал для команды Юрия Шевцова одним из этапов подготовки к январскому чемпионату...
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