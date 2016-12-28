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В Минске пьяный "повторник" на микроавтобусе совершил ДТП

29.12.2016 18:09 — Разное | Tut.by  
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Авария произошла 29 декабря, около 17.00, на улице Громова в Минске. Водитель, совершивший ДТП, был пьян и месяц назад уже задерживался за управление в состоянии алкогольного опьянения. Теперь его автомобиль конфискуют.


Фото: ГАИ Московского района

Как рассказали AUTO.TUT.BY в ГАИ Московского района, 60-летний водитель Volkswagen LT ехал со стороны МКАД в направлении улицы Есенина и остановился на светофоре, когда горел красный. В какой-то момент микроавтобус покатился назад и врезался в Volkswagen Polo Sedan.

Когда водитель микроавтобуса вышел из машины, второй водитель сразу понял, что тот пьян. Мужчина вызвал ГАИ. Приехавшие на место аварии инспекторы отвезли водителя буса на медицинское освидетельствование — оно показало 1,8 промилле алкоголя.


Фото: ГАИ Московского района

В ходе разбирательства выяснилось, что в ноябре этого года мужчину уже задерживали пьяным за рулем, поэтому теперь он будет привлечен к уголовной ответственности, а его микроавтобус конфискуют.

Если вы видите, что пьяный садится за руль и планирует ехать, позвоните в дежурную часть ГАИ (в Минске — 222−17−17) или 102. Возможно, вы спасете чью-то жизнь.

 
Теги: Минск
 
 
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Микроавтобус откатился на светофоре назад и врезался в Volkswagen Polo Sedan.

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