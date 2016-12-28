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Китай переманивает футболистов рекордными зарплатами
29.12.2016 18:09 — Разное | Ежедневник
AFP
25-летний полузащитник Оскар перешел из "Челси" в "Шанхай Шанган", который недавно возглавил Андре Виллаш-Боаш. Трансфер бразильца обойдется китайскому клубу, где выступает экс-зенитовец Халк, в 70 миллионов евро.
Понятно, что не красоты Поднебесной и не разнообразная и очень вкусная кухня стали основными причинами переезда Оскара. Главное – возможность заработать для себя и близких на всю оставшуюся жизнь. Ведь теперь уже бывшему хавбеку "Челси" пообещали платить примерно по 470 тысяч евро в неделю. Согласитесь, хорошая прибавка к уже заработанному в Англии, пишет
"В Европе есть клубы, где считают, что и в Англию едут за тем же самым – за огромными зарплатами, – отметил главный тренер
Безусловно, в выгодном для себя свете оценивают сделку владельцы лондонского клуба, в последние годы заработавшие на трансферах хорошие деньги.
Таких зарплат футбол еще не знал
Вслед за Оскаром в Поднебесную отправился
Футболисту
Что ж, времена меняются. Принципы и взгляды – тоже. Переезд в Шанхай – своеобразное свадебное путешествие для Карлоса и его подруги детства Ванесы Мансильи. Они знакомы уже два десятка лет, воспитывают троих детей. И на днях наконец-то связали себя узами брака.
Полмиллиарда для Месси
Ходят слухи о возможных трансферах в Китай
Зарплатные гонки, золотая лихорадка в китайском футболе, похоже, стали волновать власти страны. Во всяком случае, об этом свидетельствует статья в главной газете Китая "Жэньминь жибао", где отмечается, что "настало время остановить сумасшествие".
Автор или авторы написанного отметили серьезный дисбаланс между огромными тратами на футболистов и уровнем профессионализма (а зачастую его отсутствием) в организации внутренних соревнований, в создании условий и необходимой инфраструктуры. Подчеркнуто, что, вместо того чтобы заниматься долгосрочным развитием системы подготовки резервов, клубы тратят гигантские средства на иностранных звезд. А в целом местный футбол не развивается и не улучшается. И все его процветание и благополучие сейчас не более чем мечта и мыльный пузырь.
Вам это ничего не напоминает? Вспомните российский чемпионат во времена финансового благополучия…
Ужесточение лимита
Неслучайно на днях в Китае пошли разговоры об ужесточении лимита. Чтобы остановить гонку зарплат и завоз чужестранцев, решили применить административные меры. Раз не действуют призывы быть разумными.
Предлагается ограничить число иностранцев, выходящих одновременно на поле. Сейчас их может быть пятеро – один представитель азиатского региона (например, кореец, японец или узбек) и четыре гражданина с других континентов. В дальнейшем этот лимит сохранят, но только для заявки на матч. А вот на поле можно будет выпустить лишь четырех легионеров, включая одного азиата не из Китая.
Речь о полевых игроках. Потому как давным-давно в Поднебесной ввели правило: в воротах могут играть только местные. Никаких иностранцев!
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25-летний полузащитник Оскар перешел из "Челси" в "Шанхай Шанган", который недавно возглавил Андре Виллаш-Боаш. Трансфер бразильца обойдется китайскому клубу, где...
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