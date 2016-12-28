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Кавказского долголетия: Янина Корольчик поздравляет с Новым годом
29.12.2016 19:02 — Разное | Sputnik Беларусь
"Хочу пожелать, чтобы следующий год был более радостным, прекрасным и чтобы все неурядицы, которые были в этом году, остались в прошлом", — отметила спортсменка.
Также она пожелала всем кавказского долголетия, здоровья и удачи.
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Заслуженный мастер спорта, олимпийская чемпионка и чемпионка мира, толкательница ядра Янина Корольчик поздравила читателей Sputnik Беларусь с наступающим Новым...
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