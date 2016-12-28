Риелтора Анжелику не узнают друзья, пекарь Торнике стал популярен в соцсетях, инженер Александр стал жаворонком, а молодая мама Галина намерена перевести семью на здоровое питание. SPORT.TUT.BY подводит итоги путешествия фитнес-инструктора Никиты Данько в мир толстячков и рассказывает о его возвращении к спортивной форме в компании единомышленников.



Александр Халецкий (слева) и Торнике Кикадзе

Подошел к концу проект « Критическая масса ». В течение девяти месяцев фитнес-инструктор из Минска Никита Данько давал советы по питанию , устраивал мастер-классы на кухне , предлагал варианты эффективных тренировок , делился впечатлениями от процесса набора веса (апрель-август) и избавления от лишних килограммов (сентябрь-декабрь).

— Я хотел оказаться в теле клиента, чтобы понять, с чем ему приходится иметь дело, когда он решил похудеть, — объясняет Никита. — Эксперимент дал уникальный опыт. Ну и, конечно, я рад констатировать, что организм не пострадал — сердце и почки в порядке.

Последние четыре месяца Данько проводил много времени в компании многодетной мамы Галины Снитко, пекаря Торнике Кикадзе, инженера по диагностированию автомобилей Александра Халецкого и своей мамы-риелтора Анжелики Данько. В таком составе ребята худели и теперь готовы подвести итоги своего преображения.

Каков для вас главный итог?

Анжелика Данько, риелтор: Меня никто и нигде не узнает! Ни друзья, ни подруги, ни отец. Поздоровалась при встрече на улице с папой, а он меня такой: «Доча, это ты? Ну ты даешь». В школе, куда ходит моя дочь, спрашивают, не заболела ли я. Это первое, что людям приходит в голову при виде меня. Потом они осыпают меня комплиментами.

Еще я поняла, что занятие спортом благотворно влияет на здоровье и эмоциональное состояние. Мне нравится возвращаться в тренажерный зал. Походы туда сродни зависимости, которая приносит удовольствие и поднимает настроение. Все это помимо тех приятных результатов, которые приносит тяжелая работа.

Галина Снитко, многодетная мама: Не могу смотреть, как муж и дети едят пиццу или заправляют продукты майонезом. Воротит от жира. «Это же так невкусно», — думаю. К счастью, убедила мужа с нового года перейти к здоровому питанию. Он смотрит на мои результаты и восхищается. Тоже хочет похудеть.



Галина Снитко, многодетная мама

Галина Снитко, многодетная мама

Галина Снитко, многодетная мама

Галина Снитко, многодетная мама

Торнике Кикадзе, пекарь: Раньше я был невероятно ленив. Предпочитал проводить свободное время на диване. Сейчас чувствую силы для того, чтобы отдыхать активно.

Курить бросил в первый день на проекте. С тех пор пропала одышка и стало гораздо легче. Например, я могу идти на беговой дорожке и, не задыхаясь, разговаривать по телефону. Можно сказать, что от привычки избавился, а желание выкурить сигарету появляется исключительно от безделья.

Александр Халецкий, инженер по диагностированию автомобилей: Качество жизни стало выше — от секса до работоспособности. Знаете, я же стал внимательно изучать этикетки на продуктах, чего раньше за мной не водилось. Смотрю, чтобы не было лишних компонентов. Ну и считаю белки, жиры и углеводы, чтобы не превышать суточную потребность организма в питательных веществах.



Анжелика Данько и Александр Халецкий. Фото из личного архива Никиты Данько

Много ли вы потеряли в весе?

Александр Халецкий: До 2006 года я весил 60 кг и до сих пор воспринимаю себя худым и стройным парнем, только на деле это не так. Мой вес — 80 кг. Но это уже прогресс по сравнению с тем, что было четыре месяца назад, — 100 кг. На достигнутом я не останавливаюсь. Иду по графику «минус один кг в неделю».

Галина Снитко: После первых и вторых родов героически сбрасывала 25 кг. Пойти по такому пути в третий раз все никак не получалось. К счастью, Никита не побоялся взять меня в проект. Мы не зря четыре месяца пахали — минус 14 кг, лицо стало уже, объем груди и талии уменьшился, а над нижней частью тела еще нужно поработать. Помогают такие упражнения, как жим ногами, выпады, разведения… Не помню точно, как последнее называется!

Торнике Кикадзе: Сейчас вешу 146 кг, хотя пришел в проект со 192 кг. Для того чтобы сбросить еще 50 кг, мне потребуется около года интенсивных тренировок. Так что для меня окончание проекта не значит прекращение занятий.

На данном этапе мой вес стоит. В этом нет ничего страшного. Та диета и набор упражнений, которые приносили успех при большем весе, теперь не работают. Пробуем с Никитой разные варианты, чтобы вернуть положительную динамику. Пока решили силовые тренировки заменить на кардио, а также уменьшить дневную норму питания с поправкой на вес.



Торнике Кикадзе, пекарь

Торнике Кикадзе, пекарь

Торнике Кикадзе, пекарь

Торнике Кикадзе, пекарь

Анжелика Данько: При росте 170 см я весила в начале проекта 73 кг. То есть у меня был избыточный вес, но немного. Не рассчитывала, что сброшу 14 кг, хотя задачей было избавиться от 15 кг. Впрочем, десяти дней должно хватить, чтобы похудеть еще на 1 кг. У меня в отличие от других участников проекта есть временной запас, так как я присоединилась к ребятам позже.

Что было самым сложным на проекте?

Анжелика Данько: Втянуться в ритм. Я имею в виду график питания. Первое время лень было заниматься готовкой с использованием правильных продуктов, да и невкусными они казались. А потом стала испытывать муки совести от того, что позволяла себе нарушать режим и есть что-то не то.

Опасения по поводу избыточных нагрузок на суставы не оправдались. А вот травма плеча дала о себе знать. Ее получила пару лет назад на ледовой площадке. Впрочем, чем больше я закачиваю плечо, тем лучше себя ощущаю.

Александр Халецкий: Я просыпаюсь в пять утра, чтобы приготовить ссобойки на день. Ничего другого не остается, так как делать это вечером сил нет. Я не жалуюсь. Мне нравится заряжаться позитивной энергией, которую дает дисциплина.



Александр Халецкий, инженер по диагностированию автомобилей

Александр Халецкий, инженер по диагностированию автомобилей

Александр Халецкий, инженер по диагностированию автомобилей

Александр Халецкий, инженер по диагностированию автомобилей

Стали ли вы послом здорового образа жизни?

Анжелика Данько: У меня частенько спрашивают телефон Никиты. Подруги просят объяснить, как же мне удалось так похудеть.«А что ты кушала? Расскажи нам! Мы тоже так хотим», — говорят.

Торнике Кикадзе: У меня почти 1300 подписчиков на страничке в Instagram, которую завел под проект. Среди них есть и полные люди, и профессиональные фитнес-инструкторы. Видите, какой у меня широкий круг поклонников! Люди спрашивают, какой у меня режим питания. Делюсь с ними информацией, которой обладаю, однако не могу отвечать за нее, потому что я не тренер. Все-таки диета и физическая нагрузка должны индивидуально подбираться.

Знаете, а ведь Никита уже предлагает мне стать его помощником — ассистентом фитнес-инструктора. Возможно, когда я добьюсь желаемого результата, буду готов принять этот вызов.



Галина Снитко и Торнике Кикадзе. Фото из личного архива Никиты Данько

Никита Данько: «Иногда людям нужен совет, иногда дубина»

— Для меня путь к возвращению формы начинался трудно, — говорит тренер. — Я набрал 20 кг и стал весить 110 кг, но в моем случае дело не столько в цифре, сколько в том, что на месте мышц образовались отложения жира. Помню, как на турнике подтянулся всего три раза и чуть не умер. Так кружилась голова! Тогда и задал себе вопрос: «Хорошо, с чего мне нужно начать?»

Тот план по похудению, который у меня был, пришлось выбросить в мусорную корзину. Я стал много ходить — это так называемые кардиотренировки. Нужно было подготовить сердечно-сосудистую систему к силовым тренировкам.

В стартовом материале проекта говорилось, что я разберусь с избыточным весом за три месяца, но так как мы решили набрать команду добровольцев, которые хотели пройти эту дорогу со мной, то я подстроился под их ритм и худел четыре месяца. Сейчас мой вес — 95 кг, форма тела спортивная.





Мы с ребятами сильно сдружились. Я жду пополнения в семье, поэтому Галя делится со мной родительским опытом. Саша зовет то на картинг, то на концерт. Торнике из старого друга и одноклассника превратился в верного соратника. С мамой Анжеликой Викторовной стали видеться чаще — в тренажерном зале.

Что же касается тренерской практики, что теперь, когда ко мне приходит новый клиент, для начала я его тестирую. Даю упражнения на координацию, смотрю, может ли человек отжаться от пола. Нужно дать ему продышаться, чтобы сделать вывод о текущей форме. К работе на тренажерах следует подходить осторожно, чтобы не надорваться.

Да и в вопросах питания я стал менее догматичным. Если раньше сидел на каше и филе, то теперь стараюсь разнообразить свой рацион. Нужно есть так, чтобы худеть, не забывая разве что про набор правильных продуктов и количество приемов пищи. То есть просто замена картошки с сосиской на гречку с говядиной быстро приведет к положительным изменениям.



Фото из личного архива Никиты Данько

К выводам нашего проекта я бы отнес заинтересованность многих людей в том, чтобы следить за здоровьем. Пишут мне много. Кто-то просто хочет оставить отзыв с благодарностью за хороший пример, кто-то просит о помощи, кто-то говорит, что уже добился результата, взяв за основу мои рекомендации.

Я проанализировал это общение и понял, что людям нужен товарищ и учитель для того, чтобы справиться с проблемой лишнего веса. Иногда им нужен только совет, иногда это должна быть дубина — жесткий контроль! Именно на этих принципах основана работа моего мобильного приложения по похудению. С подписчиками программы общаемся онлайн. Они ежедневно высылают фотографии приемов пищи, и я даю им оценку. То есть все ли они сделали правильно! Если кто-то не прислал фотографию, его выгоняют из программы. Такой подход людей дисциплинирует.

Программа занятий для каждого из подписчиков (а такие есть и в Швеции, и в ОАЭ) подбирается индивидуально. В случае необходимости записываю видеоурок или просто отправляю набор упражнений для выполнения как в домашних условиях, так и в тренажерном зале. Я вижу, что молодые мамы, дальнобойщики, вахтовики, работающие в лесу, бизнесмены и многие другие находят такой формат отношений удобным и результативным, а потому намерен и дальше осваивать мобильные платформы, тренировать в режиме онлайн.