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«Укргазвыдобування» рассчитывает с помощью белорусов и румын увеличить добычу газа
29.12.2016 21:10 — Разное | Ежедневник
energonews.com.ua
"Укргазвыдобування" планирует увеличить добычу газа на 400-600 млн кубов до 15-15,2 млрд. кубометров. Компания, в том числе, рассчитывает на услуги белорусского и румынского подрядчика.
Крупнейшая газодобывающая компания "Укргазвыдобування" планирует в 2017 году за счет бурения новых скважин и проведения методов по интенсификации на существующих скважинах увеличить добычу природного газа на 400-600 млн кубометров по сравнению с планируемым итоговым значением за 2016 год - до 15-15,2 млрд кубометров. Об этом сообщает пресс-служба компании.
"Ключевые планы на 2017 год: увеличение добычи на 400-600 миллионов кубометров до 15-15,2 миллиарда кубометров", - говорится в сообщении. Также отмечается, что в 2017 году для достижения анонсированного уровня добычи компания планирует инвестировать в бурение (около 100 скважин), обновление оборудования и реализацию методов интенсификации добычи около 30 млрд гривень.
Как сообщил первый заместитель главы правления и исполнительный директор компании Александр Романюк, в 2016 году компания уже провела 18 операций по гидроразрыву пласта (метод интенсификации добычи), а в 2017 году планирует провести еще 100 операций.
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"Укргазвыдобування" планирует увеличить добычу газа на 400-600 млн кубов до 15-15,2 млрд. кубометров. Компания, в том числе, рассчитывает на услуги белорусского и...
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