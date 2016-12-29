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Поляки надеются на рост интереса к своей фондовой площадке и готовы помочь белорусам подготовиться к IPO.

Об этом сообщила президент Варшавской фондовой биржи (GPW) Малгожата Залеска.

В том числе с этой целью GPW, Польско-белорусская торгово-промышленная палата и Белорусский госуниверситет в ноябре этого года подписали протокол о намерениях создания совместного образовательного центра IPO. В нем планируется готовить специалистов для вывода компаний на IPO и привлечения ресурсов для дальнейшего развития бизнеса.

Официально в листинге GPW в отличие , например, от Украины, компаний из Беларуси нет. Но есть два бизнеса, тесно связанные с Беларусью.

Один из них – это дистрибуторская компания ASBIS, созданнная белорусом Сергеем Костевичем и имеющая головной офис на Кипре. До того, как выйти на GPW Сергей Костевич пытался провести размещение в Лондоне. Но вскоре ASBIS ушел с этой площадки. Второй – это эстонский холдинг Silvano Fashion Group, главным активом которого является белорусская фабрика «Милавица». SFG выводила на Варшавскую биржу белорусская команда во главе с Дмитрием Дичковским.