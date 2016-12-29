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«Убийца с бензопилой» был пьян: СК завершил расследование
Следственный комитет закончил расследование по резонансному делу о резне в торговом центре «Новая Европа». Убийцу будут судить за преступления по нескольким статьям уголовного кодекса.
Как сообщается на сайте СК, расследование уголовного дела завершено. В ходе следствия было установлено, что молодой человек 8 октября вошел в ТЦ «Новая Европа» с целью напасть на посетителей и продавцов. В момент преступления он был пьян. Подросток напал на женщину, но она сумела убежать, второй женщине он нанес два удара пилой, а после того, как в инструмент попала одежда и он заглох, убийца достал топор-кувалду и убил женщину.
После этого подросток продолжил передвижение по торговому центру, причиняя телесные повреждения другим людям: пострадало еще две женщины, после чего убийцу сумели схватить.
Кроме уже доказанного убийства и покушения на него, следствие выяснило, что подросток намеревался устроить кровавую бойню в университете МИТСО, куда спокойно пронес бензопилу и топор-кувалду. Он намеревался напасть на студентов в одной из аудиторий 7 октября.
В тот день в лекционной проходили занятия у 178 человек и по счастливой случайности у обвиняемого
По информации СК, в ходе следствия было допрошено порядка 200 свидетелей, детально была исследована личность обвиняемого, а
«Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1 ст. 13 и ч. 2 ст. 139 (приготовление к убийству двух и более лиц), ч. 1 ст. 14 и ч. 2 ст. 139 (покушение на убийство двух и более лиц), ч. 2 ст. 139 (убийство, совершенное с особой жестокостью из хулиганских побуждений), ч. 1 ст. 339 (хулиганство) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Мера пресечения в отношении обвиняемого остается прежней – заключение под стражу. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд», - сообщает СК.
Напомним, что вечером в субботу 8 октября 17-летний молодой человек
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Следственный комитет закончил расследование по резонансному делу о резне в торговом центре «Новая Европа». Убийцу будут судить за преступления по нескольким...
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