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Любви и здоровья: новогоднее поздравление Анастасии Шеверенко

29.12.2016 20:05 — Разное | Sputnik Беларусь  
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"Всего самого хорошего. Осуществления всех желаний, планов. Любви, а главное, здоровья", — отметила Шеверенко.

Также певица пожелала всем удачного года.

Интервью с финалисткой национального отбора читайте по ссылке >>

 
 
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Финалистка национального отбора на "Евровидение-2017", певица Анастасия Шеверенко поздравила читателей Sputnik Беларусь с наступающим Новым годом и Рождеством.

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