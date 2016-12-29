Экспериментаторы снимали весь процесс на высокоскоростную камеру.

Подопытным "кроликом" выступил iPhone SE. Экспериментаторы опустили его в чашу, где находился расплавленный алюминий. В результате корпус телефона разрушился, но не полностью. Затем остатки смартфона вынули и залили холодной водой.

Это не первый эксперимент с уничтожением смартфонов от Apple. Энтузиасты как правило начинают испытывать на прочность всеми возможными способами каждую новую модель iPhone. Их не только просто разбирают до винтика, чтобы проверить ремонтопригодность, смартфоны топят в воде, замораживают жидким азотом и кипятят, а также бросают с высоты нескольких этажей.

Следует отметить, что смартфоны не всегда "погибают" в результате жестоких экспериментов над ними. К примеру, тест с обливанием кипятком и последующим замораживанием в морозилке iPhone 6s перенес с некоторыми повреждениями экрана, однако он мог осуществлять свою основную функцию — звонить и принимать вызовы.