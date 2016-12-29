﻿﻿ Эксперимент: как iPhone "варили" в жидком металле, и что из этого вышло. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Эксперимент: как iPhone "варили" в жидком металле, и что из этого вышло

29.12.2016 20:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Экспериментаторы снимали весь процесс на высокоскоростную камеру.

Подопытным "кроликом" выступил iPhone SE. Экспериментаторы опустили его в чашу, где находился расплавленный алюминий. В результате корпус телефона разрушился, но не полностью. Затем остатки смартфона вынули и залили холодной водой.

Это не первый эксперимент с уничтожением смартфонов от Apple. Энтузиасты как правило начинают испытывать на прочность всеми возможными способами каждую новую модель iPhone. Их не только просто разбирают до винтика, чтобы проверить ремонтопригодность, смартфоны топят в воде, замораживают жидким азотом и кипятят, а также бросают с высоты нескольких этажей.

Следует отметить, что смартфоны не всегда "погибают" в результате жестоких экспериментов над ними. К примеру, тест с обливанием кипятком и последующим замораживанием в морозилке iPhone 6s перенес с некоторыми повреждениями экрана, однако он мог осуществлять свою основную функцию — звонить и принимать вызовы.

 
 
Ссылка на источник 19
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экспериментаторы-любители решили проверить, что будет, если опустить iPhone в кипящий алюминий. Смотрите на видео, как прошел эксперимент.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Минобороны России: перед падением на борту Ту-154 имела место нештатная ситуация
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика