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Эксперимент: как iPhone "варили" в жидком металле, и что из этого вышло
29.12.2016 20:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Экспериментаторы снимали весь процесс на высокоскоростную камеру.
Подопытным "кроликом" выступил iPhone SE. Экспериментаторы опустили его в чашу, где находился расплавленный алюминий. В результате корпус телефона разрушился, но не полностью. Затем остатки смартфона вынули и залили холодной водой.
Это не первый эксперимент с уничтожением смартфонов от Apple. Энтузиасты как правило начинают испытывать на прочность всеми возможными способами каждую новую модель iPhone. Их не только просто разбирают до винтика, чтобы проверить ремонтопригодность, смартфоны топят в воде, замораживают жидким азотом и кипятят, а также бросают с высоты нескольких этажей.
Следует отметить, что смартфоны не всегда "погибают" в результате жестоких экспериментов над ними. К примеру, тест с обливанием кипятком и последующим замораживанием в морозилке iPhone 6s перенес с некоторыми повреждениями экрана, однако он мог осуществлять свою основную функцию — звонить и принимать вызовы.
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Экспериментаторы-любители решили проверить, что будет, если опустить iPhone в кипящий алюминий. Смотрите на видео, как прошел эксперимент.
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