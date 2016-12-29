Самое интересное в Витебске в дни новогодних и рождественских праздников — в афише TUT.BY.





31 декабря (суббота)

Площадь Победы

12.00−14.00 — спортивно-игровая программа «Зимние забавы»

Новогодняя ночь

Площадь Победы

23.50−0.00 — трансляция новогоднего поздравления президента Беларуси

00.00−1.00 — трансляция новогодних музыкальных фонограмм

1.00−3.00 — программа-поздравление «С Новым годом, любимый город!»

2.00 — фейерверк

Пролетарская площадь, микрорайоны Билево-1, Медцентр, поселок Тарный, площадки у КДЦ «Первомайский», Дворца творчества детей и молодежи «Наследие», кинотеатра «Бригантина»

1.30−3.00 — музыкально-развлекательная программа

Поселок Руба

1.30−3.00 — развлекательная новогодняя программа

1 января (воскресенье)

Площадь Победы

12.00−15.00 — культурно-развлекательная программа для детей, спортивные игры, конкурсы

«Золотое кольцо города Витебска «Двина»

14.00−15.00, 15.00−16.00 — интерактивная развлекательная экскурсия «Пасад Мароза ля Дзвіны»

2 января (понедельник)

Площадь Победы

12.00−14.00 — спортивно-игровая программа «Зимние забавы»

«Золотое кольцо города Витебска «Двина»

12.30−14.00 — интерактивная программа для детей «Новый год в «Золотом кольце»: «Перезагрузка»



Фото: bobrlife.by

7 января (суббота)

Площадь Победы

12.00−15.00 — праздник народного календаря «Віцебскія Каляды». Развлекательная программа «А у нас на Каляды». Спортивные игры, конкурсы

«Золотое кольцо города Витебска «Двина»

12.00−16.00 — праздник народного календаря «Віцебскія Каляды»

Пролетарская площадь

11.00−12.30 — рождественское представление

Улица Суворова

10.00−15.00 — «Витебский вернисаж»: выставка-ярмарка работ народных мастеров, художников, учащихся детских школ искусств

10.00−12.00 — музыкальная программа

11.00−15.00 — концертно-развлекательная программа, игры

Площадка у КДЦ «Первомайский»

12.00−15.00 — народное гулянье «Каляда прыйшла»

Парк Мазурино

12.00−15.00 — день активного отдыха и зимних состязаний

10.00−17.00 — работает пункт проката спортинвентаря (если будет хорошая погода)

8 января (воскресенье)

Площадь Победы

12.00−14.00 — спортивно-игровая программа «Зимние забавы»

14 января (суббота)

Площадь Победы

11.00−14.00 — спортивно-художественный праздник, посвященный Всемирному Дню снега





Кроме того, на площади Победы ежедневно до 8 января включительно с 10.00 до 22.00 можно покататься на лошадях и пони. Будет работать кинотеатр 5D.

Праздничные мероприятия пройдут не только в центре города, но и в различных микрорайонах. Эти программы запланированы до 8 января включительно.

В парке Мазурино 1, 2 и 8 января состоятся Дни семейного отдыха «Парк зимних забав».

Открытые катки для массового катания и пункты проката спортинвентаря работают ежедневно (при благоприятных погодных условиях) на площади Победы (с 10.00 до 22.00), возле Летнего амфитеатра (с 10.00 до 22.00) и в ЦСК (с 11.00 до 22.00). Подробнее — здесь .

Гид по новогодним мероприятиям для детей — по ссылке .