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Куда пойти на Новый год и Рождество в Витебске: программа городских мероприятий
Самое интересное в Витебске в дни новогодних и рождественских праздников — в афише TUT.BY.
31 декабря (суббота)
Площадь Победы
12.00−14.00 — спортивно-игровая программа «Зимние забавы»
Новогодняя ночь
Площадь Победы
23.50−0.00 — трансляция новогоднего поздравления президента Беларуси
00.00−1.00 — трансляция новогодних музыкальных фонограмм
1.00−3.00 — программа-поздравление «С Новым годом, любимый город!»
2.00 — фейерверк
Пролетарская площадь, микрорайоны Билево-1, Медцентр, поселок Тарный, площадки у КДЦ «Первомайский», Дворца творчества детей и молодежи «Наследие», кинотеатра «Бригантина»
1.30−3.00 — музыкально-развлекательная программа
Поселок Руба
1.30−3.00 — развлекательная новогодняя программа
1 января (воскресенье)
Площадь Победы
12.00−15.00 — культурно-развлекательная программа для детей, спортивные игры, конкурсы
«Золотое кольцо города Витебска «Двина»
14.00−15.00, 15.00−16.00 — интерактивная развлекательная экскурсия «Пасад Мароза ля Дзвіны»
2 января (понедельник)
Площадь Победы
12.00−14.00 — спортивно-игровая программа «Зимние забавы»
«Золотое кольцо города Витебска «Двина»
12.30−14.00 — интерактивная программа для детей «Новый год в «Золотом кольце»: «Перезагрузка»
7 января (суббота)
Площадь Победы
12.00−15.00 — праздник народного календаря «Віцебскія Каляды». Развлекательная программа «А у нас на Каляды». Спортивные игры, конкурсы
«Золотое кольцо города Витебска «Двина»
12.00−16.00 — праздник народного календаря «Віцебскія Каляды»
Пролетарская площадь
11.00−12.30 — рождественское представление
Улица Суворова
10.00−15.00 — «Витебский вернисаж»: выставка-ярмарка работ народных мастеров, художников, учащихся детских школ искусств
10.00−12.00 — музыкальная программа
11.00−15.00 — концертно-развлекательная программа, игры
Площадка у КДЦ «Первомайский»
12.00−15.00 — народное гулянье «Каляда прыйшла»
Парк Мазурино
12.00−15.00 — день активного отдыха и зимних состязаний
10.00−17.00 — работает пункт проката спортинвентаря (если будет хорошая погода)
8 января (воскресенье)
Площадь Победы
12.00−14.00 — спортивно-игровая программа «Зимние забавы»
14 января (суббота)
Площадь Победы
11.00−14.00 — спортивно-художественный праздник, посвященный Всемирному Дню снега
Кроме того, на площади Победы ежедневно до 8 января включительно с 10.00 до 22.00 можно покататься на лошадях и пони. Будет работать кинотеатр 5D.
Праздничные мероприятия пройдут не только в центре города, но и в различных микрорайонах. Эти программы запланированы до 8 января включительно.
В парке Мазурино 1, 2 и 8 января состоятся Дни семейного отдыха «Парк зимних забав».
Открытые катки для массового катания и пункты проката спортинвентаря работают ежедневно (при благоприятных погодных условиях) на площади Победы (с 10.00 до 22.00), возле Летнего амфитеатра (с 10.00 до 22.00) и в ЦСК (с 11.00 до 22.00). Подробнее —
Гид по новогодним мероприятиям для детей —
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Самое интересное в Витебске в дни новогодних и рождественских праздников - в афише TUT.BY.
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