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От Михалка до фрик-танцовщиц: как прошли корпоративы белорусских IT-компаний
«Айтишники» празднуют новогодние корпоративы, похоже, пышнее всех в стране. 42.TUT.BY собрал из соцсетей фото с корпоративов известных белорусских IT-компаний и мобильных операторов.
В этом году организаторы мероприятий вдохновлялись космосом, Голливудом и фрик-стилистикой. Среди приглашенных артистов были Сергей Михалок, Scooter, IOWA и даже целый симфонический оркестр.
Wargaming
Разработчики покоривших мир «танков» известны широким размахом своих мероприятий. В этом году минское подразделение Wargaming устроило вечеринку WGPolis 22 декабря на «Чижовка-Арене».
Перед сотрудниками выступил президентский оркестр Беларуси, группа «Нейро Дюбель» и немецкая поп-рейв-группа Scooter. В холле гости фотографировались со знаменитым белорусским силачом Кириллом Шимко, а также с живой змеей.
EPAM Systems
Крупнейшая белорусская IT-компания не устраивала в этом декабре большого новогоднего мероприятия. Зато 3 декабря для детей сотрудников провели Kids Party: в выставочном центре «Белэкспо» собралось больше 2000 ребят.
Темой праздника стала «Игра воображения». Детей развлекали множеством активностей — например, батутами, деревянным тетрисом и даже бассейном с мягкими игрушками. Также перед малышами и родителями выступил Постоянный Представитель Программы развития ООН в Беларуси.
Itransition
В Itransition Новый год отпраздновали 17 декабря в Prime Hall. Вечеринка называлась «Аллея звезд» — гости могли подготовить свои номера и выступить перед коллегами. Также для сотрудников выступила IOWA — инди-поп группа с белорусскими корнями.
Viber
Минская команда разработки Viber устроила вечеринку с танцами в клубе Overtime.
МТС
На корпоративе мобильного оператора выступил Сергей Михалок с проектом «Ляпис-98». Темой вечера стало путешествие на Марс: гостям дарили «космическое питание» и предлагали сфотографироваться в образе космонавтов.
velcom
Мобильный оператор устроил вечеринку под названием «Freaky Party» в Prime Hall. Среди приглашенных групп — «Мантана» и несколько коллективов, выступающих во фрик-стилистике.
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В этом году организаторы мероприятий вдохновлялись космосом, Голливудом и фрик-стилистикой.
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