«Айтишники» празднуют новогодние корпоративы, похоже, пышнее всех в стране. 42.TUT.BY собрал из соцсетей фото с корпоративов известных белорусских IT-компаний и мобильных операторов.

В этом году организаторы мероприятий вдохновлялись космосом, Голливудом и фрик-стилистикой. Среди приглашенных артистов были Сергей Михалок, Scooter, IOWA и даже целый симфонический оркестр.

Wargaming

Разработчики покоривших мир «танков» известны широким размахом своих мероприятий. В этом году минское подразделение Wargaming устроило вечеринку WGPolis 22 декабря на «Чижовка-Арене».

Перед сотрудниками выступил президентский оркестр Беларуси, группа «Нейро Дюбель» и немецкая поп-рейв-группа Scooter. В холле гости фотографировались со знаменитым белорусским силачом Кириллом Шимко, а также с живой змеей.

Фото опубликовано Tanya Mikhailovskaya (@thetaaanya) Дек 23 2016 в 12:16 PST

Фото опубликовано Eugene Ryabtsev (@eryabtsev) Дек 22 2016 в 3:12 PST

Фото опубликовано Artyom Golubev (@lupites) Дек 26 2016 в 2:44 PST

Фото опубликовано Mikhail Gontarev (@mikhail.gontarev) Дек 22 2016 в 1:35 PST

Фото опубликовано КАРОЛИНА (@aliseiko_karolina) Дек 22 2016 в 1:04 PST

EPAM Systems

Крупнейшая белорусская IT-компания не устраивала в этом декабре большого новогоднего мероприятия. Зато 3 декабря для детей сотрудников провели Kids Party: в выставочном центре «Белэкспо» собралось больше 2000 ребят.

Темой праздника стала «Игра воображения». Детей развлекали множеством активностей — например, батутами, деревянным тетрисом и даже бассейном с мягкими игрушками. Также перед малышами и родителями выступил Постоянный Представитель Программы развития ООН в Беларуси.



Фото: EPAM Belarus / twitter.com

Фото опубликовано Nastya Sadovskaya (@s1ast3na) Дек 3 2016 в 7:58 PST

Фото опубликовано @ryzij Дек 21 2016 в 1:06 PST

Фото опубликовано chernjaga (@chernjaga) Дек 4 2016 в 12:02 PST

Видео опубликовано Константин Сущик (@kos.rar) Дек 3 2016 в 4:06 PST

Itransition

В Itransition Новый год отпраздновали 17 декабря в Prime Hall. Вечеринка называлась «Аллея звезд» — гости могли подготовить свои номера и выступить перед коллегами. Также для сотрудников выступила IOWA — инди-поп группа с белорусскими корнями.

Фото опубликовано Y U L I A (@yuliya_avdeeva) Дек 22 2016 в 8:06 PST

Фото опубликовано KYDELKO MILA (@milakydelko) Дек 18 2016 в 12:05 PST

Фото опубликовано Marta Prus (@ko6mart) Дек 17 2016 в 9:40 PST

Фото опубликовано Алексей Рублевский (@sweexxik) Дек 17 2016 в 12:45 PST



Фото: Itransition People / facebook.com

Viber

Минская команда разработки Viber устроила вечеринку с танцами в клубе Overtime.



Фото: socarrot / instagram.com



Фото: Марина Хомич / facebook.com



Фото: Марина Хомич / facebook.com



Фото: kate_the_teacher / instagram.com

МТС

На корпоративе мобильного оператора выступил Сергей Михалок с проектом «Ляпис-98». Темой вечера стало путешествие на Марс: гостям дарили «космическое питание» и предлагали сфотографироваться в образе космонавтов.

Фото опубликовано Tafeyenka Volha (@volhaya) Дек 22 2016 в 12:38 PST

Фото опубликовано natasha_m (@nmalashkova) Дек 22 2016 в 6:17 PST

Фото опубликовано Дмитрий Рейба (@dimafon80) Дек 22 2016 в 7:25 PST

Фото опубликовано Anna Arnatovich (@annettarn) Дек 22 2016 в 12:34 PST

velcom

Мобильный оператор устроил вечеринку под названием «Freaky Party» в Prime Hall. Среди приглашенных групп — «Мантана» и несколько коллективов, выступающих во фрик-стилистике.

Фото опубликовано Никита (@justkarpovnikita) Дек 20 2016 в 3:50 PST

Фото опубликовано МАНТАНА (@mantanaband) Дек 20 2016 в 8:31 PST

Фото опубликовано (@yana_skobtsova) Дек 19 2016 в 5:31 PST

Фото опубликовано Анжеlika (@angelika010688) Дек 17 2016 в 3:54 PST

Фото опубликовано Анна Бонд Anna Bond (@annabondarchuk) Дек 16 2016 в 2:19 PST