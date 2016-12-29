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"Игра на курсах": синдром "1 января" больше не работает - долларовые заначки терпят убытки
Что может быть лучшим подарком в канун Нового года для белорусского вкладчика, чем возможность спокойно встретить праздник, без лишних мыслей о возможной девальвации и упущенном выгодном вкладе? Да, банки уже не так, как раньше, стараются угодить сверхбольшими процентами и заманчивыми розыгрышами, однако вместе с этим ушла и традиционная атмосфера нервозности и неопределенности в конце года. И можно констатировать, что в 2016 году был сделан очередной шаг на пути к возвращению доверия к национальной валюте среди белорусов.
FINANCE.TUT.BY продолжает следить за доходностью различных стратегий сбережений — от депозитов в банках до заначек под подушкой. Основные изменения на рынке вкладов за последние две недели такие.
Хорошие новости пришли из
А вот вклад от
Кстати, о подключении к МСИ совсем недавно сообщил и
В
Из новинок сегодня только модернизированный вклад от
Стратегии сбережений: российский рубль вернул лидерские позиции
За 14 дней лучший результат показал депозит в российских рублях (+2,21%), что позволило ему немного опередить вклад в национальной валюте и занять промежуточное первое место. А вот евро и доллар снова в минусе, до конца эксперимента осталось менее 1 месяца, и, похоже, спасти их может только чудо.
«Матрасные накопления»: все, кто ставил на доллар, снова в убытке
Декабрь практически прошел, и прошел он под знаком российского рубля, который весь месяц игнорировали наши участники, тем самым упустив хорошую возможность отыграться. Результаты за 14 дней:
USD/BYN: ↓ 0,83%
EUR/BYN: ↓ 1,26%
RUB/BYN: ↑ 1,25%
Попробуем предположить, как поведут себя валюты дальше.
— За минувшие две недели нефть вновь пыталась обновлять локальные максимумы, а вслед за ней и российский рубль укрепился к доллару до значений июля 2015 года. Как себя поведут валюты в начале нового года, не очень очевидно, в то же время не исключена коррекция нефти и российского рубля с достигнутых максимумов, — рассуждает наш эксперт, старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб. — При этом ослабление европейской валюты к доллару с высокой вероятностью будет продолжено. Выбор стоит между белорусским рублем и долларом. Сделаю ставку на снижение активности импортеров в начале года, снижение спроса на иностранную валюту и уйду на новогодние каникулы, переведя наличные сбережения в национальную валюту.
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FINANCE.TUT.BY продолжает следить за доходностью различных стратегий сбережений - от депозитов в банках до заначек под подушкой.
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