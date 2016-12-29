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"Игра на курсах": синдром "1 января" больше не работает - долларовые заначки терпят убытки

30.12.2016 08:00 — Разное | Tut.by  
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Что может быть лучшим подарком в канун Нового года для белорусского вкладчика, чем возможность спокойно встретить праздник, без лишних мыслей о возможной девальвации и упущенном выгодном вкладе? Да, банки уже не так, как раньше, стараются угодить сверхбольшими процентами и заманчивыми розыгрышами, однако вместе с этим ушла и традиционная атмосфера нервозности и неопределенности в конце года. И можно констатировать, что в 2016 году был сделан очередной шаг на пути к возвращению доверия к национальной валюте среди белорусов.


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FINANCE.TUT.BY продолжает следить за доходностью различных стратегий сбережений — от депозитов в банках до заначек под подушкой. Основные изменения на рынке вкладов за последние две недели такие.

Хорошие новости пришли из Приорбанка: теперь депозиты можно пополнять прямо со страницы корпоративного сайта, для этого необходимо знать только счет пополняемого вклада. Операция не предусматривает никаких дополнительных комиссий со стороны банка, а денежные средства можно переводить с любой банковской карты.

А вот вклад от Идея Банка «Почтовый», который можно было оформить в любом почтовом отделении, уже закрыт. Видимо, банк не боится потерять такой широкий охват, так как одним из первых подключился к межбанковской системе идентификации (МСИ) и готов оформлять сберегательные продукты клиентам других банков дистанционно. Правда, пополнить счет бесплатно можно будет только через отделение банка, а вот в ЕРИП или почтовом отделении пополнение включает комиссию в 1,4%.

Кстати, о подключении к МСИ совсем недавно сообщил и Белинвестбанк. Однако на практике оказалось, что всеми прелестями системы могут воспользоваться только клиенты банка, что лишает всякого смысла функционирования такого способа авторизации. Ну, а клиентам других банков предлагается немного подождать очередной доработки, после которой доступ будет открыт для всех.

В Банке ВТБ (Беларусь) с 1 февраля следующего года по некоторым договорам продуктов «Окно возможностей» и «Лови момент» в долларах и евро устанавливается процентная ставка в размере 3,5% годовых. Помимо этого, банк отменил возможность внесения дополнительных взносов по некоторым депозитам «Окно возможностей» и «Комфортный».

Из новинок сегодня только модернизированный вклад от Паритетбанка «Стабильный доход». Теперь депозит можно оформить на сроки от 3 до 15 месяцев, также стала доступна такая валюта вклада, как российские рубли. Из минусов отметим плавающие ставки на сроках более 3-х месяцев, а также выплату процентов в конце срока без ежемесячной капитализации.

Стратегии сбережений: российский рубль вернул лидерские позиции

Напомним, в начале года в качестве эксперимента мы «оформили» на год депозиты в разных валютах на суммы, эквивалентные 50 миллионам старых белорусских рублей, чтобы отслеживать и сравнивать доходность сберегательных продуктов в зависимости от того, какую стратегию выбрал бы условный вкладчик.

За 14 дней лучший результат показал депозит в российских рублях (+2,21%), что позволило ему немного опередить вклад в национальной валюте и занять промежуточное первое место. А вот евро и доллар снова в минусе, до конца эксперимента осталось менее 1 месяца, и, похоже, спасти их может только чудо.

Стратегия

Патриотическая

Классическая

Альтернативная

Экстремальная

Валюта вклада

BYN

USD

EUR

RUB

Сумма вклада

5000

2355

2163

182 289

Процентная ставка

30%

5%

5%

12%

Сумма вклада + % за 336 дней в валюте вклада

6 563,76

2 465

2 264

203 411

Сумма вклада + % за 336 дней в пересчете на BYN

6 563,76

4 828,47

4 630,68

6 598,64

Доходность за 336 дней в BYN

31,28%

-3,43%

-7,39%

31,97%

«Матрасные накопления»: все, кто ставил на доллар, снова в убытке

Суть эксперимента: с помощью «голосовалки» в конце статьи раз в две недели можно выбрать валюту, которая, на ваш взгляд, в ближайшем времени больше всего укрепится по отношению к другим. Но это вовсе не значит, что нужно повторять это в реальной жизни.

Декабрь практически прошел, и прошел он под знаком российского рубля, который весь месяц игнорировали наши участники, тем самым упустив хорошую возможность отыграться. Результаты за 14 дней:

USD/BYN: 0,83%

EUR/BYN: 1,26%

RUB/BYN: 1,25%

 

На что сделал ставку эксперт

На что сделали ставку читатели

Валюта сбережений

доллар

доллар

Текущие сбережения

2 354 USD

2 355 USD

Изменение курса за отчетный период

0,83%

0,83%

Текущие сбережения в пересчете на BYN

4 610,31

4 612,27

Попробуем предположить, как поведут себя валюты дальше.

— За минувшие две недели нефть вновь пыталась обновлять локальные максимумы, а вслед за ней и российский рубль укрепился к доллару до значений июля 2015 года. Как себя поведут валюты в начале нового года, не очень очевидно, в то же время не исключена коррекция нефти и российского рубля с достигнутых максимумов, — рассуждает наш эксперт, старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб. — При этом ослабление европейской валюты к доллару с высокой вероятностью будет продолжено. Выбор стоит между белорусским рублем и долларом. Сделаю ставку на снижение активности импортеров в начале года, снижение спроса на иностранную валюту и уйду на новогодние каникулы, переведя наличные сбережения в национальную валюту.

А что думаете вы, дорогие читатели?

 
Теги: Курсы валют
 
 
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