В этом году минчане как никогда проявили свою активную гражданскую позицию: отстаивали свои кварталы, выступали против застроек районов, сноса домов и других планов проектировщиков, нарушающих их права. REALTY.TUT.BY посмотрел, какие важные места города минчане смогли отстоять, а какие «проиграли» архитекторам и городским властям.

Что горожане «отбили» у городских властей

Сквер Котовка

Борьба минчан за сквер Котовка была, пожалуй, самой громкой в этом году. Благодаря резонансу, о сквере узнали даже те горожане, которые о нем никогда не слышали.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Напомним, участок в сквере отдали под строительство костела. Местные жители узнали об этом в мае, когда в сквер приехала техника и рабочие начали пилить деревья. Городские активисты, «зеленые» и проживающие рядом минчане встали на защиту сквера. Вырубку приостановили на время гнездования птиц.

А когда в начале декабря ее возобновили, защитники Котовки снова вышли защищать сквер. Девять часов противостояния с «Зеленстроем» закончились тем, что мэр Минска приостановил вырубку и пообещал найти решение этого вопроса. 21 декабря стало известно, что сквер городские власти решили сохранить , а для строительства костела найдут другое место. При этом, ответственность за сквер Мингорисполком неформально переложил на общественников, которые активно его защищали — им предложили взять его благоустройство под свою ответственность. И в первые же выходные активисты и местные жители провели там субботник.

Зеленый Луг

Этот год стал «урожайным» на общественные обсуждения проектов детального планирования районов города. Связано это с новым генпланом Минска , который откорректировали и представили на суд общественности в октябре. После презентации проекта застройки всего города, как и положено по регламенту, начали презентовать проекты застроек отдельных районов.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Общественные обсуждения проходили по-разному: где-то собравшимся не хватало мест в 300-местном актовом зале, где-то судьбой района интересовались лишь несколько местных жителей.

Одна из самых громких презентаций проекта застройки района прошла в Зеленом Луге. Проект затронул территорию на пересечении Логойского тракта и МКАД, а также улиц Карбышева и Гамарника. Здесь предлагали построить многоуровневый паркинг, поликлиники, новую дорогу, кафе с магазином. В обсуждении проекта приняло участие 3,4 тысячи местных жителей, большинство из которых высказалось против всех предложений. В итоге комиссия решила учесть замечания минчан и внести в проект изменения: исключить строительство кафе, магазина и поликлиник. Вместо этого проектировщики рассмотрят возможность размещения этих объектов в уже существующих административных зданиях в районе. Но вот отменить строительство магистрали местные жители не смогли, она в проекте осталась и будет построена.

Участок земли на пересечении Плеханова-Васнецова

Против строительства двух 19-этажек на пересечении Плеханова-Васнецова жители Западного поселка боролись более двух лет. Но пока люди писали письма и просили различные органы власти отменить стройку, одну многоэтажку возвести застройщик успел. И, как доказали местные жители, с нарушениями: согласно генплану, строить дома выше 9 этажей в этом месте было запрещено.



Так по проекту должны были выглядеть два дома на Васнецова-Плеханова

Несмотря на то что Мингорисполком признал, что нормы нарушены, застройщик «Атлант-М-Строй» приступил к освоению площадки под второй дом. Но строительство так и не началось. А в октябре стало известно, что второго дома на Васнецова-Плеханова не будет , участок у застройщика забрали.

«Дом с растяжкой»

Судебные тяжбы жильцов дома № 109 по Независимости, который известен в народе как «дом с растяжкой», длились больше шести лет. В 64-летней трехэтажке в центре Минска капремонта не было более 40 лет. Несколько лет назад исполком Первомайского района объявил, что в доме ремонт сделают, но только при условии надстройки еще этажа с двухуровневой мансардой. Такая же реконструкция ждет еще два соседних домах. Начать планировали с дома № 109 в 2014 году. С такими условиями жильцы дома не согласились. Владельцы квартир просто испугались за свои жизни — по их убеждениям дом просто не выдержал бы такой реконструкции. Жильцы даже повесили на дом растяжку с требованием капремонта без надстройки.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Это не помогло, и после бесконечных споров, застройщик «Терра Инжиниринг» подал в суд на жильцов, чтобы через него принудить владельцев впустить строителей в квартиры для проведения укрепительных работ. Но владельцы в суде смогли добиться запрета входить застройщику в их квартиры. А в июле этого года Мингорисполком отменил решение о надстройке и расторг договор с застройщиком на проведении ремонта с надстройкой мансардных этажей.

Что проиграли городу

Зеленую зону на берегу Цнянского водохранилища

Вырубать деревья на берегу Цнянки в квартале улиц Мирошниченко — Гамарника — Воропаевская начали весной. Оказалось, что делают это, чтобы начать строительство спортивного центра с теннисными кортами. Два гектара земли были выделены еще год назад указом президента компании «Эриа», подконтрольной совладельцу торгового центра «Экспобел» Петру Синкевичу. Инициативная группа местных жителей подавала жалобы, по их мнению, на незаконное выделение земли и строительство в зеленой зоне, и в прокуратуру, и в местные органы власти. На общественном обсуждении проекта застройки района местные жители снова высказались против строительства спортцентра.

Но городские власти были непреклонны: строить корты будут .



Первоначальный проект кортов

А недавно стало известно, что стройку законсервировали . Правда, лишь временно.

— Консервация объекта не связана с финансовыми проблемами, их как раз нет. Она связана с тем, что проект пришлось отправить на корректировку, поскольку изначально проектировщики учли не все нюансы. — объяснил REALTY.TUT.BY директор ЗАО «Эриа» Иван Янчарский. — Когда проект будет откорректирован, он пройдет новую экспертизу и строительство будет продолжено. Планируем, что произойдет это к весне.

Сельхозпоселок

О том, что огромный частный сектор Сельхозпоселка , занимающий 134,7 га в границах улиц Некрасова — Собинова — Олешева — Восточной — Комаровского кольца, будут сносить, местные жители узнали еще в 2009 году — именно тогда был разработан градостроительный проект детального планирования, по которому весь участок собирались застроить многоэтажным жильем.

Владельцы домов, конечно, взбунтовались и выступили категорически против планов переселить их в городсике квартиры. Дома в поселке разные: есть скромные деревянные, но большинство — хорошо отстроенные или отреставрированные добротные дома, которые люди возводили для себя, своих детей и внуков. Поэтому борьбу за свой частный сектор горожане вели активно: писали письма в исполком, в горисполком, в Госконтроль, прокуратуру и президенту. И прикладывали к ним более 1,5 тысячи подписей тех, кто против сноса.

Общественные обсуждения, на которые собиралось более 400 местных жителей, проходили бурно: люди убеждали проектировщиков, что никуда из своих домов не уедут. И просили все же пересмотреть проект по сносу. Пока боролись, часть участка продали инвестору, который успел построить тут несколько многоэтажек.



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

В июне этого года Мингорисполком заявил, что проект детального планирования Сельхозпоселка откорректируют «с целью максимального сохранения усадебных домов». Причин на то оказалось несколько: не только проектировщики пошли навстречу людям, но и кризис, из-за которого инвесторов, заинтересованных в расселении Сельхозпоселка, не осталось — снос домов и компенсация за них оказались финансово почти неподъемными.





Правда, архитекторы сразу предупредили людей, что те дома, которые стоят по линии строящейся третьей линии метро, все равно не сохранят. В октябре новый проект презентовали: по нему из 881 дома усадебной застройки сохранят лишь 267. То есть 614 домов пойдут под бульдозер. Против снова выступило 1431 человек, за — 160. Но комиссия, в состав которой вошли проектировщики, представители администрации Советского района, решила, что снос будет и отправила проект на дальнейшую разработку.

Сквер на улице Матусевича

Вырубка сквера в Домбровке , возле дома № 78 по улице Матусевича, началась в ноябре. Как и в Котовке, рубить деревья там стали для строительства костела. Жители близлежащих домов решили защищать сквер, написали петицию и попросили у местных властей разъяснений, на каком основании их лишают единственной зеленой зоны в квартале.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Администрация Фрунзенского района собрала местных жителей и пояснила: рубят деревья законно, на основании решения Совмина , строить костел будут. А зеленую зону местные власти пообещали компенсировать парком Уго Чавеса, который планируют обустроить через дорогу.

Стадион в Серебрянке

Минчане, живущие в Серебрянке, в этом году защищали не сквер или дома, а стадион . Он был построен около восьми лет назад на базе ФОКа и среди местных детей и взрослых пользовался огромной популярностью: там катались на скейтбордах, самокатах, беговелах, велосипедах, занимались скандинавской ходьбой и бегали, а роллеры даже проводили там международные соревнования.



Фото: из архива местных жителей

Но администрация ФОКа решила расширяться и закрыла стадион, чтобы на его месте в ближайшие годы построить теннисные корты. Такое решение руководство объяснило необходимостью зарабатывать деньги .

Будущее еще не решено

Остались в городе и места, которые горожане активно защищали. Власти их услышали, но вопрос по некоторым из них окончательно еще не решен.

Осмоловка

Сносить или реконструировать один из старейших городских кварталов столицы — этот вопрос городские власти не могут решить уже несколько лет. Периодически тему поднимают архитекторы, но дальше обсуждения дело не заходит. Так было до этого года, пока местные жители, городские активисты, общественные организации и иностранные архитекторы предложили не только сохранить Осмоловку, но и придать ей статус историко-культурной ценности. Предложение направили в Минкульт, который рассмотрел его на заседании Белорусской республиканской научно-методической рады по вопросам историко-культурного наследия.



Фото: Елена Зуева, TUT.BY

Члены рады отметили качественную проработку вопроса и посчитали необходимым придать статус историко-культурной ценности объекту, однако отметили, что в этом случае остается не очевидной перспектива развития района. Поэтому было решено отложить вопрос о придании району статуса историко-культырной ценности до момента, пока Минский горисполком совместно с заинтересованными сторонами не проработает менеджмент-план по развитию квартала.

Северный поселок

Борьба за Северный поселок , который находится в границах ул. Ангарской — ул. Байкальской — ландшафтно-рекреационной зоны (126 ЛР-2) — пер. Болотникова — ул. Герасименко — ул. Нестерова после пятилетнего затишья возобновилась в ноябре, когда в Заводском районе «незаметно» провели общественное обсуждение застройки района и утвердили проект сноса домов и гаражей. Жители частного сектора, которые несколько лет бурно противостояли сносу и строительству многоэтажек, об обсуждении ничего не знали, а когда услышали, потребовали провести его снова.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

На встречу , которую организовала администрация района, пришло около полутысячи человек. Люди требовали отменить утвержденный проект и оставить их дома в покое.

«Большинство живет в Северном с 1957 года, и все это время люди платят налог на землю и недвижимость. Это значит, что мы уже много лет инвестируем в наш район, мы уже достаточно вложили сюда средств и поэтому хотим жить здесь», — говорили местные жители на собрании.

Там же активисты собрали подписи выступающих против сноса — их набралось полтысячи. Окончательного результата пока нет: решение об утверждении проекта не пересмотрено, но местные жители настроены бороться за свои дома до конца.