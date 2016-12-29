Мантуйский пирог с кедровыми орешками и начинкой с лимонным творогом шеф-повар Иньяцио Роза предлагает сделать финальным кулинарным штрихом вашего рождественского или новогоднего стола.

В Италии есть традиционный рождественский кулич паннатоне, но чтобы его приготовить, нужны особые формы, которые в Беларуси продаются только в пасхальный период, так что вместо со Sputnik научимся готовить не менее вкусный мантуйский пирог.

Чтобы приготовить пирог нам понадобится:

300 г просеянной муки

60 г крахмала

12 желтков

3 целых яйца

450 г сахарного песка

450 г мягкого масла

12 г десертных дрожжей

70 г светлого изюма

1 стручок ванили

лимонная цедра двух лимонов

30 г кедровых орешков

60 г миндаля

Взбиваем яйца с сахаром, постепенно добавляя муку. Следом нужно добавить крахмал и один стручок ванили. Массу перемешать и добавить в нее мягкое масло, которое повар зовет "маслом-помадкой".

Чтобы придать тесту свежесть, добавляем цедру лимона. Массу посыпаем миндалем и кедровыми орешками и ставим пирог в духовку. Выпекать тесто следует при температуре 180 градусов в течение 30 минут, а после, снизив температуру до 120 градусов, выпекать пирог еще 15-20 минут.

Приготовив тесто, приступаем к приготовлению творожной начинки из рикотты. Для этого нам потребуется:

300 г перетертого творога

100 г апельсинового сиропа

лимонная цедра одного лимона

Сахар для приготовления творожной начинки нам не потребуется. Как только пирог будет готов, достаем его из духовки и при помощи кондитерского шприца в еще горячий пирог впрыскиваем крем.

Осталось только подать пирог к столу, предварительно посыпав его сахарной пудрой. Можно приступать к дегустации пирога сразу, а можно отложить несколько кусочков и на следующий день — холодный пирог будет не менее вкусным. Итальянцы рекомендуют к такому пирогу подавать чашечку капучино.