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Готовим с шефом: мантуйский пирог с кедровыми орешками
30.12.2016 07:43 — Разное | Sputnik Беларусь
Мантуйский пирог с кедровыми орешками и начинкой с лимонным творогом шеф-повар Иньяцио Роза предлагает сделать финальным кулинарным штрихом вашего рождественского или новогоднего стола.
В Италии есть традиционный рождественский кулич паннатоне, но чтобы его приготовить, нужны особые формы, которые в Беларуси продаются только в пасхальный период, так что вместо со Sputnik научимся готовить не менее вкусный мантуйский пирог.
Чтобы приготовить пирог нам понадобится:
Взбиваем яйца с сахаром, постепенно добавляя муку. Следом нужно добавить крахмал и один стручок ванили. Массу перемешать и добавить в нее мягкое масло, которое повар зовет "маслом-помадкой".
Чтобы придать тесту свежесть, добавляем цедру лимона. Массу посыпаем миндалем и кедровыми орешками и ставим пирог в духовку. Выпекать тесто следует при температуре 180 градусов в течение 30 минут, а после, снизив температуру до 120 градусов, выпекать пирог еще 15-20 минут.
Приготовив тесто, приступаем к приготовлению творожной начинки из рикотты. Для этого нам потребуется:
Сахар для приготовления творожной начинки нам не потребуется. Как только пирог будет готов, достаем его из духовки и при помощи кондитерского шприца в еще горячий пирог впрыскиваем крем.
Осталось только подать пирог к столу, предварительно посыпав его сахарной пудрой. Можно приступать к дегустации пирога сразу, а можно отложить несколько кусочков и на следующий день — холодный пирог будет не менее вкусным. Итальянцы рекомендуют к такому пирогу подавать чашечку капучино.
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