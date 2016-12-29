Банки перестанут ставить терминалы, которые не принимают бесконтактные карточки

Новый год принесет белорусам не только подарки, но и большое количество изменений в жизни. Эти перемены могут потревожить ваш кошелек. FINANCE.TUT.BY напоминает о самых важных моментах, которые начнут действовать уже вместе с боем курантов.





Повышается пенсионный возраст и минимальный страховой стаж

С 1 января 2017 года пенсионный возраст постепенно — ежегодно на 6 месяцев — будет увеличиваться для мужчин до 63 лет, для женщин — до 58 лет. То есть те, кто должен был выйти на пенсию в первой половине следующего года, смогут это сделать лишь после 1 июля 2017-го. Каждый год под действие реформы будут попадать около 100 тысяч человек.

Кроме того, чтобы не остаться без пенсии, у вас после 1 января 2017 года минимальный страховой стаж (то есть то время, когда вы или ваш работодатель платили взносы в Фонд соцзащиты) должен быть не меньше 16 лет. Напомним, что по указу № 534 «О вопросах социального обеспечения» минимальный стаж увеличивается ежегодно на 6 месяцев пока не достигнет в 2025 году значения в 20 лет.

Если человек не сможет «наскрести» на минимальный страховой стаж, то ему придется довольствоваться только социальной пенсией. А это 50% бюджета прожиточного минимума — около 90 рублей на данный момент. Кроме того, социальную пенсию начинают выплачивать позже, чем обычную — мужчинам в 65 лет, а женщинам — в 60.

Вырастут «коммуналка», штрафы и цены на сигареты

Правительство заранее утвердило новые тарифы на «коммуналку» в следующем году. Например, вода подорожает на 90%, отопление — на 17%. Все это отразится на жировках: суммы в них увеличатся на 5−20 рублей в зависимости от размера квартиры и количества зарегистрированных жильцов.

Какие услуги ЖКХ подорожали и насколько? Услуга, ед. измерения Тарифы, рублей Рост Сейчас После 1 января 2017 года Отопление, Гкал 13,3417 15,6098 17% Горячее водоснабжение, Гкал 13,3417 15,6098 17% Водоснабжение, куб. м 0,279 0,5301 90% Водоотведение, куб. м 0,1863 0,354 90% Техобслуживание жилого дома, кв. м 0,0995 0,1 0,5% Техобслуживание лифта, чел. 0,6911 1,19 72% Электроэнергия на работу лифта, чел. 0,26 0,47 81%

С 1 января также изменятся суммы штрафов и сборов, которые зависят от базовой величины. Она повышается с 21 до 23 рублей. Поэтому если раньше. скажем, за превышение скорости нужно было платить от 21 до 315 рублей, то теперь от 23 до 345 (от 1 до 15 базовых). А за неправильную парковку придется заплатить до 23 рублей.

Базовая величина — это экономический показатель, который определяет абстрактную ценность покупательской способности денег, не связанную с оценкой конкретных материальных или нематериальных благ. Безбилетный проезд в общественном транспорте тоже станет дороже: 11,5 рубля вместо 10,5. За курение в запрещенных местах вас могут оштрафовать на 4 базовые, то есть 92 рубля. После повышения базовой величины пропорционально изменятся и государственные пошлины. Например, регистрация ИП и замена паспорта вырастет в цене до 11,5 рубля. А чтобы заключить или расторгнуть брак, нужно будет заплатить государству 69 рублей. Курильщикам придется серьезнее раскошеливаться и на сигареты. Так цены повысят две компании — «Табак-инвест» и «Беларусьторг».

Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY. Повышается минимальная зарплата Есть и более позитивные новшества. Денег у кого-то из белорусов станет чуточку больше, поскольку с 1 января минимальная зарплата в Беларуси вырастет до 265 рублей. Напомним, с 1 января этого года «минималка» выросла до 230 рублей. С учетом индексации в ноябре она составила 239,42 рубля. Получается, что с 1 января 2017 года минимальная зарплата вырастет на 25,58 рубля. Минимальная зарплата — это государственный минимальный социальный стандарт в области оплаты труда. Наниматель обязан применять его в качестве низшей границы оплаты труда сотрудников за работу в нормальных условиях в течение нормальной продолжительности рабочего времени.

Ценники в магазинах оформят по-новому

Министерство антимонопольного регулирования и торговли с 1 января 2017 года порекомендует торговым объектам обозначать цену пищевых продуктов за один килограмм и один литр. При этом с 1 июля 2017 года данную норму планируется сделать обязательной. Тогда все магазины будут обязаны указывать цены за «круглую» меру.

Указывать цены по-новому нужно будет не только на магазинных ценниках, но и в рекламе, каталогах.

«Для пищевых продуктов, номинальное количество которых не превышает 250 г (мл), нужно будет указывать цену единицы товара за 100 гр (мл)», — пояснила заместитель министра антимонопольного регулирования Ирина Наркевич.

Безработных начнут считать по-другому





С нового года изменятся подходы к статистическому мониторингу рынка труда. В Белстате, что «подходы меняются радикально, коренным образом», но подробностей пока известно немного.

Например, раньше не обследовали волонтеров, а теперь статистика будет учитывать не только официально зарегистрированных безработных, но и желающих подработать студентов и пенсионеров, волонтеров. Появятся критерии оценки достойного труда. Итогом этой работы станет совершенно иной уровень безработицы по отношению к экономически активному населению страны. Цифры могут существенно увеличиться.

Сервис по вызову такси Uber обложат НДС, а для услуг связи налог поднимут до 25%

С 1 января 2017 года вступит в силу норма Налогового кодекса, по которой будут взимать НДС с иностранных электронных сервисов, которые оказывают услуги на территории Беларуси. «Примером таких услуг является сервис Uber, плату за использование которого производят белорусские перевозчики пассажиров», — сообщает Министерство по налогам и сборам.

Однако представители Uber в Беларуси сообщили, что у них нет планов по повышению цен на поездки в Минске. Ранее они неоднократно заявляли , что Uber не является службой такси, так как не нанимает водителей и не имеет автопарка.

А вот за услуги электросвязи в Беларуси НДС просто подняли до 25%. Сейчас эта ставка уже применяется, но только в отношении услуг, оказываемых абонентам. С января применение ставки станет несколько шире, потому что она будет применяться в отношении всех услуг электросвязи. Как пояснили в «Белтелекоме», повышения цен для населения не будет. Это коснется межоператорских услуг, например, вырастет аренда кабельной канализации и т.д.

Напомним, ставка НДС на услуги электросвязи выросла с 20 до 25% еще с 1 апреля . Это затронуло как сотовых операторов, так и интернет-провайдеров. Оплачивать рост налога пришлось их абонентам.

Банки перестанут ставить терминалы, которые не принимают бесконтактные карточки

С нового года белорусские банки перестанут подключать оборудование, которое не поддерживает бесконтактный способ оплаты. Торговцам придется учитывать данный факт при выборе терминального оборудования для своих торговых точек.

Сегодня на руках у населения более 12,7 миллиона банковских платежных карточек. Из них 1,67 миллиона карт имеют возможность бесконтактного способа оплаты (данные на 1 октября). При этом при наличии в стране более 137 тысяч платежных терминалов только 25 тысяч из них поддерживают бесконтактный способ оплаты. Кстати, торговым объектам при выборе терминального оборудования стоит учитывать не только возможность бесконтактной оплаты, но и тот факт, что терминал должен принимать к оплате как карточки международных платежных систем, так и внутренней платежной системы Белкарт. Пограничную зону белорусы смогут посещать бесплатно

С 1 января 2017 года все граждане, постоянно проживающие на территории Беларуси, освобождаются от уплаты государственной пошлины за въезд (вход) и пребывание в пограничной зоне. Теперь при посещении режимной территории необходимо всего лишь иметь с собой документ, удостоверяющий личность (паспорт, удостоверение беженца или вид на жительство).

Еще одно актуальное изменение — срок действия пропусков в пограничную полосу увеличивается с 1 года до 2 лет. Госпошлина за данную услугу составит 0,4 базовой величины. Платить ее не придется жителям пограничной зоны, работникам организаций, ведущих хозяйственную деятельность в пограничной полосе, и ряду других категорий граждан, для чего подготовлен соответствующий проект указа.

Автомобилисты должны будут обновить аптечки

После 1 января все автомобилисты обязаны иметь аптечки с новым перечнем лекартв. Важно сделать свою аптечку актуальной, иначе при прохождении техосмотра можно столкнуться с проблемами.

Стоимость автоаптечки — 13,75 рубля. К слову, водители могут доукомплектовать аптечку самостоятельно, докупив необходимые средства.





Итак с нового года автомобилисты могут смело убирать из аптечки валидол и глицерил тринитрат (лекарство, применяемое при инфарктах, инсультах и высоком давлении). Зато в новой аптечке больше перевязочных материалов.

Обзор основных изменений норм законодательства, вступающих в силу с 1 января 2017 г., от ИПС «Нормативка.by» читайте тут .

