Каждый, кто когда-либо подбирал животное с улицы (особенно, если не одно), слышал от знакомых: “Слушай, и где ты этих котов-собак находишь?”. Вопрос этот всегда ставит в тупик. Потому что не мы находим животных, а они - нас. Потому что им некуда идти, негде спрятаться и не у кого больше просить помощи. И какое уж тут “где?”. Везде: под подъездом, у мусорок (иногда - в самих мусорках) и магазинов, под машинами и прямо на проезжей части, за городом и на дачах. Брошенные, преданные или просто рожденные на улице животные повсюду.

Просто многие смотрят сквозь них, не замечают. Для большинства они остаются пустым местом.

Сегодня мы хотим рассказать несколько историй о людях, которые раз и навсегда решили, что животные - не пустое место.

А вот пустым должно остаться то место, где они оказались по воле судьбы или человеческого равнодушия!

Это не стандартная фотоподборка “до и после спасения”. Мы хотим показать, в каких прозаических и невероятно неподходящих для этого местах можно найти друга на всю жизнь. И девиз нашего материала: “Оставь это место пустым!”.

Если вы также спасли животное с улицы или забрали из пункта умерщвления на Гурского, 42 - присоединяйтесь к нам! Выкладывайте фото своего любимца в соцсети, рассказывайте, где вы его нашли, и ставьте хештеги #непустоеместо и #оставьэтоместопустым. А также, конечно, присылайте истории о своих питомцах на почту mehmeh@tut.by. Пусть счастливых историй под этот Новый год будет больше!

Поля





Собака по имени Поля - ну, тогда ещё собака без имени, хотя так, конечно, быть не должно - в декабре трёхлетней давности жила на улице недалеко от трамвайной остановки. Поля была молодой и весёлой, несмотря на все тяготы жизни, и поэтому однажды утром - видимо, на уличных котов насмотрелась - она решила поохотиться на воробьев, забавно припадая на передние лапы и пританцовывая.

За этим занятием её и заметила девушка, которая проходила мимо и громко засмеялась: “Какая ты смешная!”.

Тут-то Поля и смекнула: пора, пора ставить крест на этой вот уличной жизни, девочка-то самая подходящая для роли хозяйки… Но куда же она уходит?!

Не долго думая собака Поля зашла за своей новой знакомой в трамвай и смирно села у ног - она слышала, что домашние собаки так делают. Потом вышла вслед за девушкой на одной из остановок, прошла по подземному переходу - никогда не была, очень интересно! - и пересела на подъехавший автобус, как ни в чем не бывало. Там забралась на сидение рядом с девочкой, которую выбрала, и уходить категорически отказалась. Но вот беда: девочка зашла в подъезд, а Поля осталась на улице. Грустно заскулив, она свернулась калачиком и осталась лежать в снегу под металлической дверью. Стало холодно и грустно, а еще вспомнилось: весь день ничего не ела, воробья так и не словила… Эх.

Но девочка, которая, конечно, смотрела на Полю из окна, не выдержала и уже бежала вниз, открывать ей двери.

Нет, забегая вперед: она не смогла оставить Полю у себя - аллергия на тот момент не позволила. Но она нашла для Полинки лучший на свете дом с самой замечательной в мире хозяйкой.

Сегодня собака с трамвайной остановки по имени Поля живет в Гомеле, в любящей семье, которая ее холит, лелеет, жалеет, целует в нос, чешет за ухом и разрешает спать на диване! Семья состоит из мамы Светы, дочки Яны и их... четырех котов! На момент переезда Поли из Минска в Гомель - о, как интересно было в дороге занимать место водителя во время заправки и ставить лапки на руль! - кошка была всего одна. Но доброе сердце способно расширяться, впуская в дом все новых членов семьи. Кстати, младшего котенка в дом “принесла” сама Поля - нашла во время прогулки по лесу и привела хозяйку! “Ну а что, - подумала она. - Если мне так чертовски свезло, почему не помочь этой козявке?”. Собака-волонтёр - да и только!

Добби





Про малыша Добби - единственного на свете эльфа, который мечтал не о свободе, а о хозяине - мы уже рассказывали в проекте “Мех дня”. Но история получила счастливое продолжение!

… Слякотным промозглым днём в конце осени Добби забежал в подземный переход. И там силы его оставили. Он лежал на холодном полу в луже грязи, нанесенной обувью с улицы. Вокруг были разбросаны объедки - куски колбасы, сосисок - и разлит кетчуп: кота пытались этим накормить… Но он ничего не ел. Просто лежал тряпочкой - и его била крупная дрожь.

Добби сам не помнил, кто и когда подхватил его на руки и прижал к себе, но он почему-то сразу доверчиво уткнулся лбом в плечо и поверил, что всё в его жизни теперь будет хорошо.

Так и случилось!

Сегодня Добби живёт в семье, для которой он стал отрадой, солнышком, самым искренним и забавным дружочком. Для пожилой, но очень активной и позитивной хозяйки Добби - это главный повод не думать о грустном, не скучать, дарить заботу, тепло и, конечно, бесконечно подкармливать “маленького” вкусняшками:)

Для ее дочери, Камилы, Добби - это спасенная душа и товарищ, который и за чаепитие на кухне (Добби обожает сидеть на кухонном стуле и слушать человеческие разговоры), и за игру в салочки - никто не знает, где и как кот ей научился, но обыгрывает он всех и по скорости, и по кошачьей смекалке. Когда приходит ночь, Добби бесшумно заползает под одеяло, вытягивает длинные, как у зайца, лапы, и холодный, мокрый подземный переход кажется ему плохим сном, которого, может, и вовсе не было.

Элли





В начале февраля 2016 года на мусорку военного городка было выброшено 5 или 6 щенков. Да, вот так - просто в мусорку. К счастью, “мусор” нашли, когда щенки ещё были живы. Пошел клич по соцсетям: надо спасать! Чтобы вы не переживали, скажем сразу: испытания карапузов на этом не закончились, но каждый из них нашёл свою дорогу домой.

А про одну из малышей, самую маленькую и крикливую девочку, мы расскажем подробнее. Крошку взяли на временную передержку (это когда забирают не навсегда, а до появления настоящего хозяина) замечательные люди: выходили, вылечили, выкормили, дали имя Элли. Малышке было около 4 недель, её только оторвали от мамы, она пережила огромный стресс и плакала постоянно - и днём, и ночью. Правда, любовь и забота сделали своё дело - спустя некоторое время крошка осмотрелась, поняла, что, кажется, жизнь не такая уж скверная штука, и завиляла маленьким хвостиком.

Для очаровательной крохи уже нашли дом, но, к сожалению, на этом перипетии в судьбе Элли не закончились. Уже через две недели её вернули со словами: “Какая невоспитанная собака, ей место на цепи”. Эх! Если бы Элли могла объяснить, что она просто очень переживала, хотела играть, дружить и боялась оставаться одна…

Но она ничего не могла рассказать, просто была грустной, подавленной, нервной, исхудавшей так, что торчали ребра.

К счастью, вторая попытка пристройства стала для Элли счастливой. “Щенок из помойки” живёт в частном доме с добрыми людьми и четвероногим другом - ирландским волкодавом Чучей.

В семье, которая забрала Элли, трое детей. Именно десятилетняя девочка приняла решение о спасении щенка. Она сказала: “Мама, мы должны помочь этому миру стать добрее”. Родители не смогли не согласиться: и совершили огромное чудо в жизни тогда маленькой, а сегодня огого какой собаки. Элли обожают все без исключения домочадцы (включая волкодава), а недавно она завела настоящий загранпаспорт для поездки в Хорватию! Сколько увлекательных путешествий ждёт эту девочку! А главное, вместе со своими людьми!

Антон





Вообще, Антон - очень породистый кот. Сочетание пронзительно-голубых глаз, “кофейных” ушек и кремовой шерстки - называется “сноу-шу”.

Никто не знает, как такое чудо - к тому же, пятилетнее, кастрированное, как сказал ветеринар - оказалось на улице. Может, потерялся, дурачок. А может, и выбросили - так в мире людей, к сожалению, бывает.

Так или иначе, местом жизни мальчика стал небольшой пятачок асфальта между мусоркой и лавочкой у жилого дома. Местные дворовые коты восприняли появление такого породистого товарища в штыки: били его всем двором, отгоняли от еды и воды, которую приносили люди.

Но ещё хуже было то, что Антон постепенно глох. Ушной клещ добрался, как позже сказал врач, до барабанной перепонки. Антон все время сидел, понуро опустив ушки или тряся головкой.

Бывшедомашний, кастрированный, немолодой глухой кот с подорванным иммунитетом… Сколько ещё он протянул бы - неделю, месяц?

К счастью, Антону не позволили умереть: место у мусорного ведра в одно прекрасное утро стало пустым, а кот “сноу-шу” отправился в счастье!

Новая хозяйка Антона,Саша, рассказала:

- Он мне сразу запал в душу, как только увидела эти детские голубые глаза на фото. Приехала, взяла на руки - мурлычет. Я и влюбилась!

Правда, пятилетний кот - это как мужик за 30. Уже не переучишь! Свой характер, свои привычки - осталось привыкать и подстраиваться друг под друга. Я первое время не знала, как себя вести со взрослым, “сильным и независимым” котом, но потом оказалось, что Антон компанейский, озорной и - правда! - дрессированный: брошенный мячик ловит и приносит обратно. Играет со всем: с бантиком, с бумажкой, с лазером - бегает за красной точкой. Уже распознаем его мурлыканье, когда он зазывает поиграть, и спешим к нему.

Мальчик не любит одиночество, возможно, просто боится оставаться один. Если мы все собрались на кухне, чай попить, поболтать поздним вечером, он, пусть сонный, но придет с нами посидеть. Любит наблюдать за тем, как кто-то готовит. А ещё он всегда встречает с работы, а потом ходит по пятам:). Ходишь туда-сюда по комнате, а он - за тобой. Потом обхватывает ногу, но не с когтями, а как бы обнимая, и выражение мордочки такое: «Ну, хватит ходить туда-сюда, хозяин, пошли полежим». Ощущение такое, будто кот был с нами всегда, а зовут его не только Антон, но и Мурлыкин, Котярышник, Картошкин, Пушистые Штаны, или просто Кот-Енот!

Дружок





История Дружка похожа на большинство тех, что происходят с собаками. Она о собачьей преданности и человеческом предательстве.

Правда - в отличие от многих - у этой истории счастливый финал. Но расскажем, как всё начиналось!

Ещё щенком Дружочек прибился к Дорожно-строительному управлению. Симпатичный малыш жил у предприятия, по утрам встречая сотрудников и совершая торжественно-почетный обход территории. Столько дел! Столько! Каждого работника поприветствуй, каждой чужой собаке разъясни: сюда не ходи, здесь Дружок живёт.

Дружок считал “управление” своим домом. А людей, которые в нём работали, своими хозяевами. Надо отдать им должное: для собачки сколотили будку, в которой она прожила целых восемь лет!

А потом Дорожно-строительное управление переехало за город. А на его месте началась стройка офиса того же предприятия.

Дружок не понял, что произошло. И остался на месте. Два года он жил на стройке, его подкармливали строители. По старой памяти он по кругу обходил территорию каждое утро…

Ну, а когда офис построили - Дружку на тот момент уже исполнилось 10 лет! - он принял новую вахту. Снова всё то же: встречать и провожать сотрудников, стеречь своё место, нести собачью службу.

Чего не ожидал Дружок, так это того, что на старость лет люди сдадут его отлову - в пункт умерщвления животных на “Гурского, 42”. Сказали, мол, он своим лаем детей пугает…

К счастью, про беду Дружка узнали неравнодушные люди - вывезли его из усыпалки, где он лежал пластом, скуля от ужаса и тоски.

Ну, куда же девать старого пса? Думали, отвезти за город - к тому самому “Дорожно-строительному управлению”, где началась его жизнь.

Но - ура! - водитель предприятия, который знал Дружка с детства сказал: “Думаю, он заслужил другой жизни”. И забрал его себе!

Сегодня Дружок впервые за 10 лет живет дома. Он, кстати, просто обожает детей и лучший друг хозяйскому сыну. Признаемся: Дружок страшно гордится своим новым, домашним положением, и немножко высокомерен во время прогулок. Но это ему можно простить, правда?

Геркулес





Два года назад никто не знал, что уличный кот-старик, который летом появился во дворе из ниоткуда, вот этот невзрачный зачуханый кот, никогда не раскрывающий глаз и оттого похожий на китайского подданного, он, спящий только на земле и не знающий, что от собак можно спрятаться в какой-нибудь подвал, будет жить дома.

В общем, на Геркулеса (кодовая кличка) никто не обращал внимания. Тихий, спокойный, его гоняли другие коты и... люди. Всех боялся и просто выживал. Ничейный кот-невидимка. Порванное ухо, отсутствие половины зубов… Никто не знает, как скоро закончилась бы его жизнь, если бы...

...Той осенью, когда наступили первые заморозки, мы с сыном сажали тюльпаны на клумбе перед подъездом, - рассказывает хозяйка Геркулеса, Анна. - И вдруг чувствуем, кто-то за нами наблюдает. Оглянулись: сидит Геркулес, не убегает. Как только кот заметил, что мы на него обратили внимание, он (уж не знаю как, но решился!) лёг на спину, подставил нам свой живот и всем своим видом и урчанием показал, что жаждет почесонов. Мы были потрясены: он боится чужих, он вообще трусишка! А тут подставил самое святое - пузо - и не боится.

Эмоции захлестнули, но дома был наш кот Баська - нужно было подумать про его безопасность. Ещё толком не осознавая, что и как, Баську стали готовить ко встрече. Возможной встрече. Да, мы ещё сомневались, не могли поверить, что этот кот — наш.

... Чтобы забрать кота с улицы и обследовать, нужны немалые деньги. А кот, судя по всему, был нездоров. Но хорошо, что плавно подоспел мой день рождения, поэтому я могла распоряжаться подарочными деньгами, как мне захочется:)

И вот настал день, когда погода уже была хуже некуда, дождь, ветер, первый серьёзный холод, пробирающий до костей. Я схватила деньги, переноску и выбежала искать Геркулеса. Его нигде не было. Я себя утешала, что кота забрал кто-то другой - и где-то он уже пьёт чай с пряниками, всё у него отлично. Собралась уже уходить, но в последний момент заметила Геркулеса. Он лежал, свернувшись калачиком на холодном бетоне, тяжело, с хрипом дышал, сопли лились ручьем, и он даже уже не слизывал их. Я подошла. Поздоровалась. И чувствую, что сердце моё готово выпрыгнуть. Запихнуть его насильно в переноску было немыслимо, слишком крупный, поэтому я просто попросила кота. Да, просто попросила. От отчаяния. Я видела, что счёт его жизни пошёл на дни, если не на часы. "Пожалуйста, пожалуйста, сейчас решается твоя судьба. Если ты хочешь стать домашним... Доверься мне... Зайди в переноску."

И он поверил. Он зашёл сам в переноску.

Именно тогда у меня закрались первые подозрения, что кот понимает человеческую речь:)

... Кот, действительно, был очень болен и плох. И если бы только не передержка, которая взяла на себя первый удар по лечению кота, не знаю, справилась бы ли я одна.

Мы два года боролись за кота. Сломанный хвост, лишай, блохи, глисты толщиной с хорошего дождевого червя, эррозия роговицы глаз... И теперь мы точно знаем, что наш Геркулес, на самом деле — Маркиз Кабачок, кот Фартовый и по совместительству массажист высшей пробы. Добряк, красотун. Душевный кот-плюшка. Как только к нему прикасаешься, срабатывает реле встроенного мурчала: этот кот не просто любит людей, он — наш кот, который пришёл к нам из дальнего пути. И это признал даже Баська!

Вик





Историю Даши и Вика стоит слушать под "Christmas is all around" Билли Мака. Тогда еще сильнее поверишь, что чудеса и реальная любовь случаются, особенно под Рождество. Это было два года назад, поздней осенью. В то утро Даша бежала на очередную сдачу экзамена в ГАИ. Спустившись по ступенькам в подземный переход через проспект Дзержинского, она увидела большого пса. Он одиноко лежал посреди пустого и темного перехода.

– Когда я проходила мимо, собака посмотрела на меня. Столько грусти было в его взгляде! В этот момент мое сердце дрогнуло, и появилась мысль, что этот пес особенный, – вспоминает Даша.

Экзамен в ГАИ Даша провалила и решила обратно идти той же дорогой, через переход. Но уже не с пустыми руками, а с куриными бедрышками из ближайшей кулинарии. Несмотря на всю радость такого внезапного обеда, собака не смогла встать на все четыре лапы. Как потом скажет ветеринар, у пса ни один сустав на лапах не находится на своем месте.

Даша продолжала ходить в ГАИ и каждый раз несла с собой куриный бульон. Однажды в переходе с Виком – так Даша назвала собаку – играл мужчина. Как оказалось, он работал рядом, на стройке. Его бригада год была на объекте, и все это время строители присматривали за собакой, за Валеркой – так собаку называли мужчины.

– Через два дня объект должны были сдать, и бригада уезжала на новое место. Собаку, конечно, никто не собирался брать с собой. Да еще уборщица этого перехода грозилась выгнать пса, – вспоминает Даша. – Мужчина мне сказал, что они переживают за дальнейшую судьбу собаки: только на их глазах машины сбивали его четыре раза! Бедняжка перебегал через проспект Дзержинского.

В начале декабря Даша получила права, но ее маршрут к переходу на Дзержинского не изменился. Правда, уборщица сдержала свое слово. Вик стал жить в строительном мусоре.

– Я не сразу решилась взять собаку домой. Самым большим страхом было понимание того, что это огромная ответственность. Я много работаю и мало бываю дома. К тому же на то время у меня уже много лет жил кот.

Но вот что перевернуло мои мысли. Каждый раз, когда я уезжала, Вик провожал меня. Он шел до дороги и долго смотрел мне вслед. Помню, как зашла в троллейбус, а Вик все также сидел у обочины. И однажды он сорвался с места и побежал вслед за мной на красный свет. Я поняла, что без меня Вик просто может погибнуть. А отговорки и аргументы, почему я не могу взять собаку домой, стали несущественными по сравнению с тем, что я могу спасть чью-то жизнь. Или не уберечь.

17 декабря Даша поехала к переходу, чтобы домой вернуться вдвоем. Приехали на машине, но Вик в нее так и не сел. От того, сколько раз его сбивали на дороге, бедняжка боялся машин. Боится до сих пор: если надо ехать к ветеринару, его силой усаживаются на заднее сидение. Поэтому 17 декабря Даша и Вик шли пешком, семь остановок от перехода на проспекте Дзержинского до нового дома Вика.

– Было забавно, когда мы только переступили порог. Родители ждали нас, но я немного недоговорила про размеры собаки. Наш мальчик весит 24 кг! И на улице он казался чуть меньше, чем в простой минской квартире. Но ничего, справляемся! И ни разу даже не подумала, что что-то сделала напрасно, – говорит Даша, - Этот подземный переход должен был остаться пустым.

Симона





Симочка оказалась на улице в конце августа. Чистенькая, ручная, Сима бежала к людям, и было ясно - когда-то она точно была домашней.

Как она оказалась на улице – одному Богу известно. Быть может, потерялась или убежала, а, скорее всего, все грустно и банально - кто-то просто «наигрался» и выбросил животное на улицу.

На тот момент у будущей хозяйки бездомной Симонки было двое питомцев: собака и кот.

И брать еще кого-то она, конечно, не планировала. Но ежедневно кормила эту кошечку, а та встречала её каждый день во дворе. И пока хозяйка Лилия гуляла с собакой, Симонка неотрывно ходила за ними по пятам.

- Странное дело - эта кошка всегда очень внимательно смотрела мне прямо в глаза, - вспоминает Лилия. - И многие шутили, что кошка меня нашла. Но вот начались дожди. И однажды кошечка не встретила меня во дворе. Я забеспокоилась и пошла ее искать. Безрезультатно...

Через несколько дней я обнаружила ее: она лежала возле мусорного бака, под кустом.

Она сильно заболела…. Не двигалась, отказывалась от еды и ни на что не реагировала.

В общем, кошка действительно меня нашла (или я ее:). Потому что я ее забрала в тот день с улицы и навсегда принесла домой. Я бы не простила себе, если тогда просто прошла мимо.

Симу выходили! И оказалось, что она не только красавица, но и умница. Подружилась с “хозяйскими” питомцами, приняла законы общежития, хоть иногда принимает участие в “войнах за место в иерархии и территорию”. Повадками напоминает Багиру из мультфильма о Маугли - такая же неспешная, вальяжная хищница.

- Характер у Симонки ещё тот, - смеется Лилия. - Но мы ее все равно очень-очень любим!

“Что характер? Нормальный у меня характер, - наверняка думает Симона, кошка, вытянувшая счастливый билет. - Я вас тоже, вообще-то, очень-очень люблю…”

Черри





Полугодовалая Черри, настоящая, взаправдашняя немецкая овчарка, металась по центру города совсем одна, потерянная и напуганная - во всех мужчинах она искала своего хозяина.

Хозяин не находился. Зато саму Черри нашла неравнодушная девушка, которая в тот вечер, кстати, ехала пристраивать в добрые руки совсем другую собаку!

- Я увидела Черри, когда она бежала за мужчиной, и решила, что щенок идет за хозяином, - вспоминает Вероника, - Но вскоре по растерянному виду мужчины поняла, что она за ним просто увязалась, это не его собака! Ну, что делать? Просто подбежала и словила её своим шарфиком. (смеется)

Вероника начала шерстить объявления в интернете - помнила, что о щенке писали. Нашла даже номер человека, который называл себя хозяином собаки! Тот пообещал приехать через 15 минут…

Но не приехал он и через два часа. А ещё перестал отвечать на звонки и сообщения. Устав ждать под дождем, Вероника с собакой спрятались в открытом подъезде. Там и просидели весь вечер, думая, как теперь быть…

Помощь пришла внезапно: совершенно незнакомая девушка предложила выручить передержкой и сказала: “Собака замечательная, не торопитесь, ищите ей достойного хозяина!”.

А достойных хозяин нашёлся быстро! Сегодня овчародевочка, которую назвали сочным именем Черри, живет в своем доме с большой территорией, где можно бесконечно бегать, гонять мяч и играть с замечательными людьми, которые, к слову, спасают не первое животное!

Кузьма





Знакомьтесь! Это самодовольное, шарообразное черно-белое создание - кот Кузьма.

Особые приметы: совершенно бандитская мордаха при весьма покладистом характере, лапы кенгуру и аппетитные формы в положении "лежа".

Что любит Кузьма?

Бегать за брошенной ему игрушкой, как собака за палкой. Так же, как и пес, приносит игрушку обратно, чтобы игра продолжалась. Собственно, Котопёс - это его второе имя, которое он носит с гордостью.

С треском за ушами и завидным аппетитом Кузьма поедает груши, хурму, помидоры и огурцы. Поверьте, даже вы с таким удовольствием эти фрукты и овощи не едите. Предпочитая мясу и рыбе любой из перечисленных выше деликатесов, Кузьма похож на последователя флекси-вегетарианства. И это по собственному желанию, а не по принуждению к здоровому питанию!

Сильно любит свои игрушки. Так сильно, что укладываясь спать, собирая их в кучу возле себя.

А ещё он всегда ждёт своих людей. В котором бы часу не явились домой хозяева, он будет встречать их сонно-приветливым “мяу!”.

А что было два года назад?

Пусть об этом расскажет его хозяйка Даша!

- Встретились мы у подъезда. Совсем малыш, размером буквально с женскую ладошку, с большущими ушами, конкуренцию которым мог бы составить разве что Чебурашка, он жалобно мяукал, пытаясь умаститься на скамейке и проваливаясь между перекладинами. Я остановилась на пять минут, чтобы покормить его. Благо, для таких встреч всегда в сумке припасена еда.

Котенок был слаб и истощен. Варианта два: либо так и оставить его на скамейке на холоде и больше никогда не увидеть, либо забрать и найти дом. Для меня выбор был очевиден.

Спустя всего день после этой встречи от нас “ушла” наша шестнадцатилетняя кошка - не смогла победить онкологию. Родительская квартира опустела, стала тихой и грустной. Решили временно оставить ушастого бедолагу Кузьму у себя - чтобы подлечить, выходить и спокойно найти дом.

Но нет ничего более постоянного, чем то, что временно!

Тогда еще безымянный парень стал для нас спасением после тяжелой утраты. Хочется верить, что и мы для него мы стали неслучайными встречными. Ну, а скамейки пусть остаются местом для людских посиделок и сплетен!

Хотите оставить место пустым и завести друга? Обратите внимание на этих замечательных ребят:

Глаша





Рысеподобная Глаша в поисках своего хозяина. Глашенька немного пуглива. Ко всем новым людям она относится с недоверием, что неудивительно. Стали бы вы верить людям, которые раньше то и дело пинали тебя ногами, гоняли камнями и натравливали собак? Дело в том, что Глаша родилась на платной автостоянке и воспринималась окружающими не как живое существо, а как нежелательный элемент. Ведь она может поцарапать машину да и просто своим видом мешала жить как охранникам, так и владельцем автомобилей.

Сейчас Глаша находится на передержке. Она культурная и воспитанная кошечка. Обработана от паразитов. Ей около 6-ти месяцев.

Контакт: +375 44 726 97 44

Фима





Фима – веселый котик с покладистым характером. Игривый и энергичный, он заставит вас улыбаться даже в самую тоскливую зимнюю пору. Он родился на улице, несколько раз чудом спасался от собак. Напоминание о грустном детстве – поврежденный глазик, который иногда требует ухода.

Фима - игривый и задорный, несмотря на свою маленькую травму. В то же время воспитанный и культурный, он будет очень стараться быть для вас лучшим другом. Фимочку спасли с парковки, где его в числе прочих котят родила мама. Выжить удалось не всем: многие несмышлёные котята погибли под колесами автомобилей. Малыш сейчас находится на передержке. Ему около 6-им месяцев. Отлично пользуется лоточком. Кастрирован. Обработан от паразитов.

Все вопросы по номеру: +375 44 726 97 44

Мишка





Солнечный Мишка станет вашим персональным чудом в преддверии новогодних праздников.

Забавный, энергичный и позитивный рыжик Мишка ищет свой дом. Он родился на улице, несколько раз чудом спасался от собак. Игривый и задорный и в то же время воспитанный и культурный, он будет очень стараться быть для вас лучшим другом.

Мишутку спасли с парковки, где его в числе прочих котят родила мама. Выжить удалось не всем: многие несмышленые котята погибли под колесами автомобилей.

Малыш сейчас находится на передержке. Ему около 6-ти месяцев. Без проблем пользуется лоточком. Обработан от паразитов. Кастрирован.

Все вопросы по номеру: +375 44 7269744

Рыська





Рыська была спасена с паркинга, где на неё собирались вызвать отлов.

Она прошла стерилизацию и обратку от паразитов. В туалет ходит исключительно на лоточек.

Девочка очень ласковая и нежная, хотя первое время ведёт себя робко и осторожно. Ей просто нужно время привыкнуть к новой обстановке.

Сейчас Рыська живёт на передержке.

Она прошла долгий путь, и до счастья ей осталось всего несколько шагов. Пожалуйста, помогите Рыське найти дорогу домой.

Телефон для связи: +375 44 726 97 44

Рудик





Харизматичный Рудик в поисках дома. Рудик явно был домашним котиком, но в какой-то момент своей жизни оказался на улице, где прожил около года. Рудик удивительно ласковый и воспитанный, готов дарить свою нежность и тепло настоящему другу и хозяину.

В роду Рудика явно не обошлось без мейнкунов, чем можно объяснить его внушительные размеры и мощные лапки. Сейчас Рудик живет на передержке. Ему не более 3-х лет. Котейка очень аккуратный, чистоплотный. Обработан от паразитов. Кастрирован.

Звонить по номеру: +37544 726 97 44

Жужа





История Жужи началась летом. По какой-то дичайшей несправедливости на девочку никто не обращает внимания. Такая смешная, веселая, любознательная и общительная, она остаётся невидимкой вот уже несколько месяцев для своих потенциальных хозяев.

Наша история...

С пассажирского кресла за мной напряжённо следит пара карих глаз. В изучающем взгляде надежда с налетом недоверия.

Пять минут назад моя попутчица лежала на обочине трассы М2. У неё уже не было сил уползти в тень с раскалённого асфальта. Так и лежала: обессилевшая от голода и изнывающая от жажды. Да ещё и лапка подвела: задетая проезжающей машиной, теперь она была источником сильной боли.

Услышав нарастающий шум, она подняла голову, будто бы это могло спасти её от неминуемой гибели под колёсами очередного пролетающего мимо автомобиля. Нет... Не в этот раз. Он промчался мимо, окатив несчастное существо волной горячего воздуха. "Интересно... Куда мчатся эти люди... Наверное их кто-то ждёт. Наверное они очень хорошие, если их кто-то любит и ждёт... Гораздо лучше меня... И что нужно делать, чтобы тебя любили... Наверное, я ничего этого не умею, раз меня так никто и не полюбил".

Мне кажется, именно таким был ход ее мыслей в тот момент. Ведь глаза этой маленькой девочки, хотя и по-детски наивны, умеют глядеть в самое сердце...

Жужа.... Это теперь её так зовут. Жужа, потому что несчастному существу было необходимо забавное имя. Её любят все. И поверьте, её невозможно не любить. Жужа очень быстро научилась вести себя в квартире и на улице. Она умеет обнимать и всегда стремится продемонстрировать своё умение быть нежной и благодарной. У неё напрочь отсутсвует агрессия к кому бы то ни было. Она дружит с котами. Гоняет голубей. Любит овсяное печенье. Собирает все в зоне досягаемости вещи на свою лежанку и рьяно охраняет каждую из них. Любит совершать лесные прогулки и путешествия.

У неё есть все, кроме того единственного, ради которого она отыщет любую тропинку в самом глухом лесу, будет ждать под проливным дождем, преодолеет любые расстояния и преграды...

Я думаю, ей снятся сны, где её любят и жалеют. А уж она... Она умеет любить. Не сомневайтесь...

Если вы готовы стать хозяином Жужи, звоните: +375447269744 (Ольга)