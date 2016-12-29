Минск столетней давности" title="Отчаянное веселье или новогодний Минск столетней давности" class=""> Минск столетней давности" title="Отчаянное веселье или новогодний Минск столетней давности" class=""> /

Чтобы узнать, как праздновали Новый год ровно сто лет назад, журналист Sputnik Елена Васильева отправилась в отдел периодики Национальной библиотеки Беларуси и просмотрела подшивки старых газет.

"Исторически в Российской империи было принято с размахом праздновать Рождество, а массовые новогодние празднования начались уже в 20 веке", — рассказала Елена Васильева в беседе с ведущими радио Sputnik Беларусь Вячеславом Шараповым и Александром Кривошеевым.

По словам корреспондента Sputnik, картину празднования столетней давности довольно просто восстановить по газетам, в которых массово публиковались "новогодние" объявления, начиная от продаж шампанского ящиками по самым выгодным ценам, до адресов елочных базаров и афиш всевозможных спектаклей.

"Минск был центром богемной жизни с большим количеством светских мероприятий и питейных заведений. Например, на месте современного МакДональдса сто лет назад находился популярный в народе "винный погребок", где в любое время суток можно было найти вина, икру, осетрину и прочие яства на любой вкус. И такие заведения были буквально на каждом шагу", — отметила Елена Васильева.

В то же время, по словам корреспондента Sputnik, общественно-политические издания, в частности, та же "Наша ніва", новогодними празднованиями не интересовались вовсе. Например, в предновогоднем выпуске "Нашей Нівы" за 1906 год нет ни одного упоминания о новогодних праздниках, за исключением благотворительных объявлений.

Подробнее о том, как праздновали Новый год в Минске ровно сто лет назад, слушайте в эфире радио Sputnik Беларусь.