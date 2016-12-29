Несколько месяцев на FINANCE.TUT.BY проходил конкурс читательских историй « Ох уж эти банки! ». В результате голосования стали известны три победителя, которые получат призы — 420 рублей.

Итоги такие. Больше всего голосов читатели отдали Андрею из Пинска с юмористической историей про каракули на карточке вместо привычного автографа.





Андрей делал карточку для своей дочки, а она вместо росписи оставила на оборотной стороне «пластика» смайлик.





«По возвращении из поездки карта заняла место обычного семейного платежного средства. И вот в один из весенних вечеров в гипермаркете «Алми» по адресу Солнечная, 57 в копии чека по требованию кассира я старательно вывел «смайлик»… спустя секунд пять-шесть эта вершительница судеб безапелляционно выдала: «Мне в чеке эти каракули не нужны, распишитесь, как на карте!..», — рассказывает Андрей. Продавец даже вызвала охранника, чтобы разобраться в ситуации.

Следующий призер — Владимир — с историей о том, как он платил по кредиту отца вместо своего . «Подобные истории, но в меньшем масштабе со мной случались не раз. Меня зовут Владимир, и так сложилось, что у меня имя, фамилия и отчество совпадают с ФИО моего отца. И даты рождения: у меня — 1981, а у него — 1951, номера паспортов разные (но кто их смотрел?)», — рассказывает участник конкурса.



Фото с сайта generation.by

В этот раз банк по ошибке выдал Владимиру перевыпущенную карточку с кредитом его отца. «Он гасил долг равномерно и к этому времени должен был закрыть его полностью. А я, не зная этого (я даже не знал, что он кредит брал), пользовался его картой, а гасил то свою, то его карту».

Выяснилось все после звонка из банка, который обнаружил задолженность. Кредиты отец и сын закрыли в тот же день.

Ну и наконец, третий призер — Павел из Минска, которому сначала дали кредит, а потом — забрали .





Павел хотел оформить обычный потребительский кредит, который банки обещают выдать в максимально короткие сроки, а в итоге ему пришлось несколько раз ездить из одного банка в другой. А все потому, что ему мешал овердрафт на зарплатной карте. Павел согласился его закрыть, но и этого оказалось мало.



Фото с сайта my-evp.ru

«Мне предлагают либо принести такую справку, либо ждать 10−14 дней, пока информация о закрытии овердрафта не отразится в моей кредитной истории, но в этом случае проверять и рассматривать мой повторный запрос о кредите банк будет заново», — рассказывает Павел. Завершилось, к счастью, все хорошо, и кредитом Павел остался доволен.

FINANCE.TUT.BY поздравляет победителей и желает им только хорошей финансовой истории в жизни.

Партнер проекта «Ох уж эти банки!»:

«24 на 7» — уникальный сервис БСБ Банка , который позволяет проводить безналичные расчеты между бизнес-клиентами банка круглосуточно и бесплатно! Вы выбираете сами, как должен работать Ваш бизнес.