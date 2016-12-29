Рисовать и писать портреты привычным всем образом 24-летней белоруске Светлане Савчук наскучило еще несколько лет назад. Сегодня она выдумывает все новые и новые способы удивлять не только обывателей, но и жюри разнообразных телевизионных шоу талантов. Не только в нашей стране, но и за рубежом.

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Художественные способности начали проявляться у Светланы с раннего возраста. До сих пор в ее памяти хранится тот момент, когда в детском саду у нее получилось очень точно срисовать картинку, и дети подбегали к ней гурьбой, прося нарисовать что-нибудь и им тоже. Но в деревне Мельники Малоритского района, где родилась и росла девочка, художественной школы не было, а в кружок по рисованию брали лишь с 5-го класса. «Я в слезах приходила домой, - вспоминает Светлана, - потому что очень хотела там заниматься, а меня не брали. Но мама, видя, что я не могу без рисования, очень меня поддерживала и буквально на последние деньги покупала дорогостоящие кисти и краски".

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Ну а с пятого класса начались победы в конкурсах и областных олимпиадах по рисованию, художественная школа в Малорите, первые выставки, картины вчерашней школьницы, купленные иностранцами, поступление на бюджет в Витебский университет на специальность «дизайнер интерьера». Еще одним увлечением Светланы в то время стало моделирование из бумаги.

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Появились и первые заказы на масштабные живописные работы. Руками художницы расписана далеко не одна стена в подъездах, а председатель сельскохозяйственного предприятия в родной деревне, зная о таланте девушки, попросил ее изобразить на стене зернохранилища красоты родных просторов. На то, чтобы расписать масляными красками стену длиной в 70 метров, у мастерицы ушло три недели.

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То, что тихая работа художника в мастерской – не совсем ее вариант, Светлана поняла около пяти лет назад. Именно тогда она стала придумывать зрелищные номера и выступать с ними везде, где была такая возможность. Начинала девушка с пескографии, когда о ней еще мало кто знал. Репетировала поначалу дома, положив на две табуретки стекло с бумагой, а между табуретками поставив настольную лампу. И уже совсем скоро начала занимать со своими номерами первые места на конкурсах в «оригинальном жанре».

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Когда эта техника перестала удивлять, Светлана продолжила творческие эксперименты. Она начала писать картины перед публикой двумя кистями одновременно, потом стала обходиться без кистей и рисовать пальцами, тоже обеими руками одновременно. А еще в арсенале Светланы – портреты, нарисованные блестками: она несколько минут колдует над совершенно черным фоном и потом одним движением «проявляет» портреты.

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В ход пошли вращающиеся холсты, портреты, нарисованные вверх тормашками, картины, разделенные на несколько частей, которые соединяются между собой только в конце выступления. И все это Светлана может проделывать, одновременно катаясь на роликах и выполняя на них разнообразные трюки (фристайл-слалом).

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«Я не могу долго делать одно и то же, - говорит Светлана. – Мне постоянно хочется придумывать что-то новое, покорять все новые вершины».

Первым телевизионным шоу, в котором попробовала свои силы Светлана, было «Я могу!» на канале «Беларусь-1», где девушка дошла до финала.

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«Это было незабываемо, столько впечатлений! – вспоминает Светлана. – Но конкурс прошел, и я поняла, что мне этого недостаточно, захотелось еще таких эмоций. И я стала готовиться на подобного рода шоу талантов в других странах». В "Украина мае талант" попасть не получилось – пока там лишь детские сезоны, зато Светлана прошла сразу в два таких шоу в Словакии и Польше. «Мне не хотелось ехать туда с номерами, которые уже показывали до меня: было уже и рисование двумя кистями, и блестки. Идея пришла спонтанно, когда друг в шутку сказал: «Ты, Светик, чем только уже не рисовала! Разве что ногами еще осталось!» А я подумала: «Почему бы и нет?»





На продумывание номера ушло немало времени и сил. Чтобы создание портрета, нарисованного ногами, выглядело эффектно, нужно было отрепетировать что-то вроде танца под музыку. Двумя ногами, по словам Светланы, рисовать оказалось довольно опасно – очень скользко и постоянно оставались отпечатки краски там, где их быть не должно. Поэтому она решила рисовать одной. Холст для того, чтобы было где размахнуться, понадобился огромный: 1,7 м на 2,4 м. Репетировать на таком в съемной квартире в Минске не представлялось возможным, поэтому девушка ездила к себе в деревню. Расстилала во дворе старые обои поверх большой доски (настоящий холст и подрамник стоят очень дорого, чтобы использовать их для репетиций). Много падала, много шишек набила, долго продумывала каждое движение…

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Отдельным квестом было прохождение таможни, когда Светлана ехала на конкурсы. Много вопросов вызывал и свернутый в рулон холст шириной 1,7 метра, и связка колышков, представлявших собой разборный подрамник, и то, что девушка в своем багаже везет молоток, отвертку, строительный степлер, нож и коробку саморезов. Да и другие участники шоу не могли скрыть немого удивления, когда она за кулисами с помощью всех этих инструментов начала сама собирать подрамник и натягивать холст.





«В итоге в этих шоу жюри сказали мне «Да!», но дальше второго этапа я не прошла, - рассказывает Светлана. - Думаю, слабо готовилась, и, учтя прошлый опыт, смогу сделать это лучше в следующий раз. Ведь планов очень много и есть конкретные задумки, которые надеюсь осуществить уже в ближайшем времени.

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Все друзья и близкие уже привыкли к тому, что мне постоянно не сидится на месте. Что я все время что-то придумываю, изобретаю, мастерю. Просто для меня это адреналин и кайф - выступать перед зрителями, которые аплодируют мне и получают удовольствие от того, что я делаю!





Именно эмоции людей меня вдохновляют, и я не собираюсь останавливаться на достигнутом. Что посоветовать другим? Не бояться, идти к своей цели, несмотря ни на что и ни на кого! Не слушайте тех, кто не верит в вас. Не останавливайтесь перед трудностями. Слушайте свое сердце, себя и тех, кто верит, что у вас все получится!»