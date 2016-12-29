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Футболист БАТЭ и сборной Беларуси продолжит карьеру в чемпионате Греции

30.12.2016 09:19 — Разное | Tut.by  
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Между футбольным клубом БАТЭ и греческим «Платаниасом» подписан трансферный контракт, в соответствии с которым нападающий «желто-синих» Николай Сигневич в течение ближайшего полугодия на правах аренды будет защищать цвета клуба элитного греческого дивизиона, сообщает пресс-служба ФК БАТЭ.


Фото: fcbate.by

Николай Сигневич отыграл в БАТЭ три сезона (2014−16), провел за борисовчан 93 официальных матча, забил 22 мяча и отдал 14 результативных передач (чемпионат страны — 62/17+10, Кубок — 7/5+1, Суперкубок — 1/0+0, Лига чемпионов — 21/0+2, Лига Европы — 2/0+1).

Отметим, что «Платаниас» в национальном чемпионате-2016/17 пока идет на 10-й позиции. Ближайший матч эта команда проведет дома 5 января против занимающего 3-е место «Панатинаикоса». А в своем предыдущем поединке, сыгранном полторы недели назад, новая команда Сигневича крупно обыграла «Атромитос» (3:0), в котором выступают небезызвестные борисовским болельщикам вратарь Андрей Горбунов и полузащитник Дмитрий Бага.

 
 
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Между футбольным клубом БАТЭ и греческим "Платаниасом" подписан трансферный контракт.

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