﻿﻿ В Сирии адаптировали российские грузовики под мощную ракетную систему. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В Сирии адаптировали российские грузовики под мощную ракетную систему

30.12.2016 09:12 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Сирийская армия широко использует российские грузовики ГАЗ-3308 «Садко» не только для снабжения, но и создания на их базе импровизированных оружейных систем. Одной из таких стала реактивная система залпового огня «Вулкан», пишет «Вестник Мордовии».


Фото: vestnik-rm.ru

Боеприпасы для «Вулканов» изготавливаются на основе 122-мм реактивных снарядов к установкам «Град». При этом сирийцы значительно увеличивают количество взрывчатого вещества, стараясь добиться как можно большего разрушительного эффекта.

«Вулканы» используются для уничтожения целей, находящихся в зоне прямой видимости. Поэтому их дальность сравнительно небольшая.


Фото: vestnik-rm.ru

О том, что на базе «Садко» можно монтировать такое РСЗО, наверное, не предполагали даже конструкторы этой машины. По мере создания новых установок растет технологичность конструкции, и последние «Вулканы» на базе «Садко» выглядят, как с завода.

Читайте также: В Сирии замечена новая штурмовая БМП

 
 
Ссылка на источник 24
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Боеприпасы для "Вулканов" изготавливаются на основе 122-мм реактивных снарядов к установкам "Град".

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
"Ох уж эти банки!" Поздравляем победителей конкурса на лучшую историю о финансах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика