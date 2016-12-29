Сирийская армия широко использует российские грузовики ГАЗ-3308 «Садко» не только для снабжения, но и создания на их базе импровизированных оружейных систем. Одной из таких стала реактивная система залпового огня «Вулкан», пишет «Вестник Мордовии».



Фото: vestnik-rm.ru

Боеприпасы для «Вулканов» изготавливаются на основе 122-мм реактивных снарядов к установкам «Град». При этом сирийцы значительно увеличивают количество взрывчатого вещества, стараясь добиться как можно большего разрушительного эффекта.

«Вулканы» используются для уничтожения целей, находящихся в зоне прямой видимости. Поэтому их дальность сравнительно небольшая.



Фото: vestnik-rm.ru

О том, что на базе «Садко» можно монтировать такое РСЗО, наверное, не предполагали даже конструкторы этой машины. По мере создания новых установок растет технологичность конструкции, и последние «Вулканы» на базе «Садко» выглядят, как с завода.

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